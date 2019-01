Como a Superlua de Sangue vai afetar cada signo do zodíaco

Na madrugada de domingo para segunda-feira, acontece um eclipse lunar total, quando a Terra fica alinhada entre o Sol e a Lua. O fenômeno vai escurecer por completo a Lua Cheia e depois vai revelar uma Superlua de Sangue ou Superlua Vermelha. Será possível observar em todas as cidades do Brasil.

Eclipses lunares, quando ficamos por uns instantes com a ausência de luz refletida, revelam quais são as nossas sombras pessoais e coletivas, tudo aquilo que ignoramos, tentamos esconder ou deixar ali, embaixo do tapete. É um momento de olhar para si – e para nossa sociedade – por completo e avaliar o que precisa ir, o que não faz mais sentido. Dizem que os efeitos dos eclipses têm uma duração de mais ou menos 6 meses, então, espere por muitas mudanças até pelo menos a metade do ano.

Por causa de uma quadratura formada entre Urano, Terra, Sol e Lua, a orientação é clara: é preciso mais do que nunca se libertar de regras e padrões impostos pela sociedade, a fim de viver algo mais autêntico e poder expressar a sua essência.

Algumas pessoas poderão sentir o ímpeto de romper com tudo, se rebelar mesmo, sabe? Outras poderão enxergar novas possibilidades dentro das situações em que elas se encontram, sejam elas circunstâncias adversas ou mais tranquilas. Tudo varia de acordo com a sua visão, com o seu desapego do orgulho, e do questionamento daquilo que realmente ainda faz sentido de ser carregado por você. Temos tantos pensamentos limitantes, por que perpetuá-los?

Se você quiser trazer essa libertação de forma mais suave, talvez seja uma boa ideia segurar a onda de chutar o pau da barraca e rever os acordos que você tem com as pessoas. O combinado não sai caro, é tudo uma questão de conversar e entrar em termos que são aceitáveis para ambos os lados.

Como cada signo será afetado

Pessoas que tiverem conjuntos de planetas, a Lua ou o Sol, em Touro, Leão, Escorpião e Aquário poderão sentir esses efeitos de forma mais intensa.

Elas sentirão que chegou a hora de parar de enrolar e começar a se mexer, fazendo aquilo que elas já sabiam que precisavam fazer há tempos. Se despedir daquele namoro que não faz mais sentido, do emprego que não tem nada a ver com você, daquela pessoa que só atrapalha a sua vida… Coisas do tipo. É um sentimento real de desapego.

Para Áries e Sagitário poderá ser um início de renovações positivas no lado afetivo, familiar, emocional. Gêmeos e Libra vão se sentir reenergizados, isso poderá representar um novo ânimo, um despertar, uma recordação de quem vocês são na essência.

Peixes, Câncer, Virgem e Capricórnio, para vocês ficam as perguntas: O que te impede de se destacar naquilo que você faz bem? Quais atitudes suas não funcionam mais e precisam mudar?