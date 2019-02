Como a Superlua em Virgem vai mexer com todos os signos na terça (19)

O ano de 2019 conta com três Superluas na sequência. Em janeiro tivemos uma Superlua de sangue, com eclipse e tudo o mais, que mexeu (e continua mexendo) especialmente com Touro, Leão, Escorpião e Aquário. Na próxima terça-feira (19), teremos uma Superlua em virgem. E em março, vem outra por aí.

A Superlua de fevereiro é especial, porque será a maior e mais próxima Lua cheia da Terra em 2019.

O que é uma Superlua?

Esse é o nome que se dá, popularmente, quando a Lua cheia ou nova está bem perto da Terra, e por isso aparenta estar maior e mais brilhante do que o normal.

Como sabemos, a Lua orbita em torno da Terra, se aproximando e se afastando ao longo do mês. Quando ela está mais próxima do nosso planeta, isso é chamado de perigeu. E quando o perigeu coincide com uma Lua cheia ou Lua nova, pronto: temos uma Superlua.

Como a Superlua vai afetar todos os signos?

Para saber dos impactos astrológicos dessa Superlua de 19 de fevereiro, pedimos para que a astróloga e terapeuta integrativa Masumi Suginoshita analisasse o céu desse dia:

No dia 19, haverá a Superlua em Virgem. Nesse dia, a Lua estará muito próxima da Terra, por isso ela parece maior e mais brilhante no céu. O ápice da aproximação será às 12h53, ou seja, de dia. Mas ainda poderemos visualizar o fenômeno no céu quando a noite chegar.

Esse dia coincide com a entrada do Sol em Peixes. É hora de organizar a vida através de uma visão mais holística, profunda, empática. Seguir os conselhos que o coração indica, e não o que a racionalidade espera.

Assim como a Lua cheia eleva as marés, ela realça as nossas águas, as nossas emoções. Por isso, essa lunação em Virgem, nos indica através do sentir o que precisa de uma nova ordem em nossas vidas.

Intuitivamente você saberá o que precisa ser eliminado e reorganizado, seja no campo profissional, afetivo, no cotidiano ou até mesmo na sua rotina de cuidados. Marte em Touro potencializa esse processo de limpeza e remoção de detritos, inspirando ações práticas e consistentes.

No momento do ápice, temos Saturno, Vênus e Plutão formando sextil com Mercúrio e Netuno em conjunção, trazendo uma nova qualidade às relações humanas. Esqueça das regras, do que pode, do que não pode. Permita-se se entregar às interações de humano para humano, sem rótulos, sem determinações propostas pela sociedade, como crianças se conhecendo pela primeira vez, mas ao mesmo tempo, como adultos que se respeitam e conhecem as suas limitações.

Somando a isso, temos Júpiter em quadratura com Netuno, o que traz uma nova consciência, uma abertura para novos paradigmas, acordando as pessoas para se conscientizarem e libertarem de preconceitos que elas carregam, por exemplo. Não tem como avançar e crescer na vida com ideias enferrujadas, né? E agora isso fica muito claro.