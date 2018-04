Dia do Beijo: saiba como é o beijo de cada signo

Em começo de namoro ou depois de muitos anos de união, o beijo é uma das conexões mais importantes na vida de um casal. Geralmente, é um termômetro sobre a química entre duas pessoas que se curtiram: quando o beijo “encaixa”, todo o resto funciona legal.

O beijo é tão importante que tem até dia especial: 13 de abril.

“No Tantra, o beijo na boca é um elemento importante para a conexão erótica entre os parceiros, pois ativa o chakra laríngeo, ponto de energia responsável pela comunicação. Ele também aparece em manuais orientais da arte de amar, como o Kama Sutra, que indica posições e práticas sexuais que o favorecem”, explica a sexóloga holística e astróloga Virginia Gaia.

Alguns beijos são mais calientes, outros são mais reservados, muitos são surpreendentes, e a astrologia tem tudo a ver com isso. Virginia e a astróloga Vivi Pettersen nos contam como é o beijo de cada signo e quais são os melhores matches de beijos no zodíaco.

Áries (21/3 a 20/4)

Beijos intensos, ousados, quentes, cheio de atitude. São beijos de cinema, de tirar o fôlego. A pessoa de Áries não perde tempo, e seu clima ideal para beijar é o de surpresa. Arianas e arianos, na hora de beijar, não mandam recado: vão lá e fazem.

Melhores combinações: Áries, Leão, Sagitário, Aquário, Gêmeos e Libra.

Touro (21/4 a 20/5)

Beijos românticos, sensuais, sensoriais, suaves e envolventes. O clima perfeito para um belo beijo com uma pessoa de Touro é em um jantar romântico ou em qualquer cenário que tenha clima de romance. Aproveite cada segundo ao máximo.

Melhores combinações: Touro, Virgem, Capricórnio, Peixes, Câncer e Escorpião.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Beijos envolventes. A pessoa de Gêmeos gosta de perceber a respiração da outra, alternar o ritmo, estimular os sentidos. Aproveite para trocar olhares entre um beijo e outro, pois isso é sempre bem-vindo por geminianos e geminianas. O clima de descontração, divertimento e cultura é ótimo para um beijo desse.

Melhores combinações: Gêmeos, Aquários, Libra, Áries, Leão e Sagitário.

–

Câncer (21/6 a 21/7)

Beijos românticos, sensíveis, emocionados. No começo, a pessoa de Câncer é tímida, mas aos poucos se entrega e permite que os beijos fiquem mais intensos, pois os entende como uma conexão de fato. O clima tem que ser romântico, como nas melhores histórias de amor do cinema e da literatura. Abrace e acaricie muito.

Melhores combinações: Câncer, Escorpião, Peixes, Touro, Virgem e Capricórnio.

Leão (22/7 a 22/8)

Beijos quentes e envolventes, normalmente inesquecíveis. As pessoas de Leão são vaidosas e querem deixar sua marca no mundo de todas as formas, inclusive pelo beijo. Por isso, se empenham para ficar na memória do parceiro ou da parceira para sempre. Um clima alegre, descontraído, de festa mesmo, é o melhor para beijar um leonino ou uma leonina.

Melhores combinações: Leão, Sagitário, Áries, Gêmeos, Aquário e Libra.

Virgem (23/8 a 22/9)

Beijos que podem rolar pela primeira vez de forma discreta e até tímida, mas na hora que der o “click” e a empolgação dominar, se segure: a pessoa de Virgem é pura dedicação aos sentidos alheios. O lugar precisa ser legal, porque este é um signo que gosta de tudo perfeitinho, inclusive os cenários dos acontecimentos que considera importantes.

Melhores combinações: Virgem, Capricórnio, Touro, Peixes, Câncer e Escorpião.

–

Libra (23/9 a 22/10)

Beijos de cinema, cheios de entrega e amor. Para a pessoa de Libra, o beijo precisa ser bonito, e ela se esforça nesse sentido. Um local bonito, como um parque, uma praia, um belo pôr-do-sol ou o topo de um prédio, é perfeito para beijar librianos e librianas.

Melhores combinações: Libra, Gêmeos, Aquário, Áries, Leão e Sagitário.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Beijos totalmente intensos, cheios de energia, verdade, vontade e segundas intenções. Escorpião é o signo mais sensual do zodíaco, e isso certamente começa pelo beijo. Podem passar anos, e você sempre lembrará de um primeiro beijo com uma pessoa de Escorpião. Se vocês estiverem a sós, em um lugar reservado, o beijo será ainda melhor.

Melhores combinações: Escorpião, Peixes, Câncer, Touro, Virgem e Capricórnio.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Beijos ousados, de entrega. Para quem é de Sagitário, beijo é sinônimo de paixão, algo que tem que ser curtido pelo casal ao máximo. Quando chega o momento, o beijo sai, sem esperar climas ideais ou cenários perfeitos. Sagitarianos e sagitarianas não fazem cerimônia, não.

Melhores combinações: Sagitário, Áries, Leão, Aquário, Libra e Gêmeos.

–

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Beijos que começam sem muito alarde, que podem parecer meio distantes no começo, mas que aos poucos se soltam, se entregam e se tornam longos e inesquecíveis. A pessoa de Capricórnio normalmente espera que a outra dê o primeiro passo e não gosta de muitas surpresas. Beijar em um jantar ou em um encontro discreto é uma ótima ideia.

Melhores combinações: Capricórnio, Touro, Virgem, Peixes, Câncer e Escorpião.

Aquário (21/1 a 19/2)

Beijos que podem ser definidos por prazer e entusiasmo, sempre cheios de variações. Toda hora é hora e todo clima é clima para aquarianos e aquarianas beijarem: pode ser na praia, no avião, em uma festa, em uma volta pelo parque, no cinema e até no meio da rua. E surpresas são sempre bem-vindas.

Melhores combinações: Aquário, Libra, Gêmeos, Áries, Leão e Sagitário.

Peixes (20/2 a 20/3)

Beijos cheios de empolgação, emoção e toques de romantismo. A pessoa de Peixes gosta de conduzir o beijo pela intuição, então pode se preparar para momentos surpreendentes. Um jantar romântico tem o clima perfeito para estes beijos.

Melhores combinações: Peixes, Escorpião, Câncer, Touro, Capricórnio e Virgem.