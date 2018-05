Escolher um presente para o Dia dos Namorados pode ser uma tarefa muito fácil – quando já pensamos sobre isso com bastante antecedência ou mozão/mozona já deu a dica sobre o que quer – ou bem difícil – quando o namoro está no começo e não deu tempo de se conhecerem muito bem ainda ou é longo e já presenteamos mozão/mozona com tudo que conseguimos imaginar.

Para facilitar a vida de quem está no segundo caso, achamos legal recorrer à ajuda da astrologia. Conversamos com a astróloga, taróloga e coach de relacionamentos e sexualidade Virginia Gaia para indicar os presentes ideais para namorados e namoradas de cada signo.

Decidimos, com ela, não dividir entre “presentes para homens” e “presentes para mulheres”, tá? Todo mundo tem a liberdade de usar o que quiser. 😉

Áries (21/3 a 20/4)

Presentes ideais:

– Um kit sensual, com velas aromáticas/que se transformem em óleos de massagem e vinho

– Roupas íntimas em cores calientes, como o vermelho

– Lareira artificial ou conjunto para fondue

–

Por que estes são presentes legais para arianos:

Porque ativam o Fogo (elemento do signo de Áries), fazem referência à sensualidade característica do signo e aquecem os lares arianos.

Áries é o signo dos começos, da iniciativa e da fertilidade, é guerreiro e conquistador. Marte, seu planeta regente, está relacionado ao desejo sexual, pois representa a energia da fecundação. Para os arianos, viver é desbravar o novo. Inspiração, inovação e intensidade estão em tudo que fazem.

Touro (21/4 a 20/5)

Presentes ideais:

– Carteira com design diferenciado

– Comidinhas de luxo, como chocolates gourmet ou alimentos especiais

– Adega ou frigobar

– Óleos e cremes para massagem com propriedades térmicas

–

Por que estes são presentes legais para taurinos:

Porque fazem referência à materialidade do elemento do signo (Terra) e ao paladar apurado do taurino, ajudam a conservar o que estimula seus sentido e propiciam uma noite romântica e sensual típica de Touro.

Taurinos são naturalmente sensoriais, têm senso estético apurado e são bastante cautelosos. Quando decidem fazer algo, fazem com esmero. Para eles, a vida precisa de uma boa dose de conforto. Para o signo de Touro, o amor é uma troca de sensações e conforto emocional. Quem é deste signo ama mantendo os pés no chão.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Presentes ideais:

– Caneta, agenda, blocos de anotações ou organizadores de mesa criativos

– Um vale experiência, como um salto de paraquedas ou qualquer outra ao ar livre

– Celular, tablet ou notebook

– Jogos que envolvam lógica, como cardgames, aeromodelismo, quebra-cabeça ou xadrez

–

Por que estes são presentes legais para geminianos:

Porque ajudam a dar vazão à criatividade dos geminianos, ativam o elemento ar (que rege Gêmeos) e estão ligados à conectividade e comunicação naturais do signo.

Para Gêmeos, a vida é um universo de possibilidades a experimentar. Com uma capacidade mental incrível, ele está sempre pensando em novas alternativas e possibilidades – que é de onde vem seu gosto por viagens e contato com pessoas. Geminianos gostam de pensar e de ocupar a cabeça com atividades intelectuais, adquirindo conhecimentos para depois poder compartilhar. Eles precisam trocar com os outros para se sentirem vivos, e isso vale para amizades e amor.

Câncer (21/6 a 21/7)

Presentes ideais:

– Jogo de copos ou taças para beber em família ou entre amigos

– Sabonetes, xampus ou sais para um banho especial

– Itens de decoração como estofados macios, tapetes e cortinas

– Roupas e lingeries que conciliem beleza e conforto

–

Por que estes são presentes legais para cancerianos:

Porque fazem referência e aumentam a ligação com Água (o elemento do signo), deixam a casa mais aconchegante e têm a ver com a natureza caseira e romântica dos cancerianos.

Emocionalmente motivados, os cancerianos têm uma profundidade singular e um instinto de proteção único. Nunca negam ajuda e são ótimos ouvintes de problemas alheios. Para eles, a parceria, a família e a harmonia dentro de casa são o que há de mais importante.

Leão (22/7 a 22/8)

Presentes ideais:

– Produtos de beleza (cosméticos ou maquiagens)

– Joias, bijuterias e acessórios marcantes

– Roupas e lingerie de modelagem sexy

– Porta-retrato ou mural com fotos do casal

–

Por que estes são presentes legais para leoninos:

Porque os leoninos têm forte conexão com a estética, são naturalmente sedutores e dão muito valor à imagem.

Leoninos são muito mais do que simplesmente vaidosos: são criativos e necessitam de um espaço na vida para expressar todos seus talentos. Colocam o coração em tudo que fazem e criam para deixar sua marca no mundo. Amar uma pessoa de Leão é descobrir o calor de seu coração e a força de sua paixão. Tudo tem que ser verdadeiro, e eles oscilam entre a extrema expansividade e uma timidez incrível.

Virgem (23/8 a 22/9)

Presentes ideais:

– Canivete suíço ou ferramentas multitarefa

– Frasqueira bem prática, para os produtos do dia a dia

– Inscrição na academia, um programa de alimentação ou uma cesta de produtos saudáveis

– Um roteiro que relembre os momentos mais importantes da relação

–

Por que estes são presentes legais para virginianos:

Porque fazem referência ao forte senso prático do signo de Virgem, aos cuidados com a saúde típicos dos virginianos e à sua atenção aos detalhes.

Quem é de Virgem escolhe e colhe os melhores frutos em todos os campos da vida, do trabalho ao amor. São pessoas seletivas, analíticas e sempre prontas. Levam a sério a necessidade de organização e aprimoramento e têm necessidade de se sentir úteis. Quem tem um virginiano por perto tem alguém sempre disposto a ajudar.

Libra (23/9 a 22/10)

Presentes ideais:

– Objetos de arte e de design

– Canecas e copos ou joias que possam ser usados em casal (de par de vasos mesmo)

– Ingresso para show

– Roupas e produtos de beleza elegantes

–

Por que estes são presentes legais para librianos:

Porque o senso estético dos librianos é altamente apurado, eles valorizam muito as parcerias entre casaia, têm uma ligação intensa com as artes e são naturalmente muito elegantes.

A palavra-chave para Libra é equilíbrio – daí o nome e a simbologia do signo, associado à balança. Librianos são hábeis na arte do relacionamento, pois têm um equilíbrio e um jogo de cintura invejáveis, e pesam muito os prós e os contras antes de tomar uma decisão. Se você acha que mozão/mozona de Libra é indeciso/a, reveja isso: na verdade, a ideia é sempre conciliar os interesses de todos os envolvidos.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Presentes ideais:

– Lingeries – pode inclusive comprar uma lingerie para você como presente para ele/ela (o presente é você usá-la na intimidade do casal)

– Produtos relacionados ao esoterismo ou ao ocultismo

– Bolsas e caixas de luxo, que possam guardar objetos de valor e confidenciais

– Um vale-autoconhecimento, como mapa astra, sessão de coaching ou de terapia

–

Por que estes são presentes legais para escorpianos:

Porque Escorpião é um signo naturalmente sensual, atraído por mistérios e que faz seus regidos olharem para dentro de si e buscarem respostas no inconsciente.

Passionais por excelência, os escorpianos não têm meio-termo. Oscilam entre o extremo autocontrole e a entrega destemida de seus sentimentos mais intensos. Também navegam por assuntos densos, como morte, poder, ancestralidade e sexualidade – é daí que vêm sua famosa sensualidade e seu interesse pelo místico. Em todos os relacionamentos, prezam pela lealdade e veracidade de quem está ao seu lado e não perdoam quando se sentem traídos. Uma vez que vira a página, a pessoa de Escorpião não volta atrás.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Presentes ideais:

– Livros

– Guia de viagens ou uma viagem de verdade

– Imagens e acessórios que remetam a crenças ou religião

–

Por que estes são presentes legais para sagitarianos:

Porque a expansão e o contato com o novo sempre estão na pauta dos sagitarianos, assim como a conexão com a religião e a espiritualidade. Além disso, as viagens são um tema típico de quem é do signo de Sagitário.

Sagitário tem como atributos a busca pelo o autoconhecimento, a conquista de novos territórios, as ideologias, a fé e a religião. É um signo de senso estético apurado e busca por respostas. Simpáticos e bem-humorados, os sagitarianos gostam de aventuras e viagens em que consigam ampliar seus horizontes culturais. A vida ao lado de nativos desse signo é uma eterna e empolgante descoberta.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Presentes ideais:

– Gravatas, lenços ou peças de roupas para compromissos sociais e profissionais

– Carteira ou porta-documentos luxuoso

– Relógio clássico e imponente

– Roupas íntimas que transmitam classe, requinte e poder

–

Por que estes são presentes legais para capricornianos:

Porque capricornianos gostam de seguir protocolos e se destacar socialmente, o poder e as finanças são importantes para eles, assim como o senso de compromisso. Na intimidade, as brincadeiras de poder estão presentes no dia a dia.

O signo de Capricórnio rege a estrutura, o planejamento e a ordem das coisas. São pessoas responsáveis por natureza. Mas, por trás de tanta formalidade, há muita generosidade. Relacionar-se com capricornianos é fazer tudo conforme as regras. Não existe rolo ou meio-termo: quando o relacionamento começa, é pra valer!

Aquário (21/1 a 19/2)

Presentes ideais:

– Produtos eletrônicos ou que envolvam tecnologia para o dia a dia

– Livros e materiais multimídia sobre exploração espacial ou evolução da ciência

– Conjuntos de mesa e acessórios em geral para organizar reuniões com os amigos em casa

– Produtos diferentões e descolados

–

Por que estes são presentes legais para aquarianos:

Porque a ligação de Aquário com a ciência e a inovação é muito forte, assim como o pensar no futuro. Nativos deste signo gostam de receber os amigos e de ser diferentes, de se destacar.

Aquário é o sonho que dividimos com os outros. São pessoas visionárias, futuristas, irreverentes, com a capacidade de se relacionar intelectualmente com gente com todas os tipos de interesse. Um relacionamento com um/a aquariano/a é, em síntese, ligado a compartilhar.

Peixes (20/2 a 20/3)

Presentes ideais:

– Pedras e cristais, amuletos, filtro dos sonhos e itens esotéricos em geral

– Instrumentos musicais

– Matrícula em um curso de artes

– Doação para projetos sociais

–

Por que estes são presentes legais para piscianos:

Porque os piscianos são tipicamente místicos, musicais, sensíveis, criativos e dão importância às causas sociais.

A simbologia de Peixes está relacionada a temas do inconsciente, aos sonhos, à mediunidade, ao misticismo e às esferas mais sutis do ser humano. São pessoas que consideram o desconhecido fascinante e querem sempre desvendar mais sobre seus parceiros.