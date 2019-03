É hoje! Como a Superlua e o Ano-Novo Astrológico vão afetar os signos

Tá sentada? Nesta quarta-feira (20), o céu fica em polvorosa e presenteia a humanidade com três eventos muito especiais. O primeiro deles, a terceira e última Superlua de 2019, nome popularmente dado para quando a Lua cheia ou nova está bem perto da Terra e, por isso, parece estar maior e mais brilhante do que o normal. Em janeiro, aconteceu a poderosa Superlua de Sangue e, em fevereiro, rolou uma Superlua em virgem. Três meses bem movimentados, não?

Além disso, ocorre também o chamado Equinócio de Outono, que marca o início do outono e quando dia e a noite têm a mesma duração. Como se não bastasse, hoje é comemorado o início do Ano-Novo Astrológico, quando o Sol ingressa no signo de áries. “Não dá para encarar esses eventos e trânsitos de forma separada, é preciso pensar como uma orquestra que, quando se une, consegue formar uma música, um espetáculo”, avalia Masumi Suginoshita, astróloga e terapeuta integrativa.

De acordo com ela, juntos, esses três “fenômenos” devem desencadear, em muita gente, uma certa angústia e ansiedade porque as pessoas vão finalmente ficar cara a cara com os medos delas. O conselho para o sucesso? Enfrentá-los. “É hora de pensar e decidir por conta própria, olhar para si mesma, ver os seus talentos e qualidades e ter a coragem para colocar suas ideias em prática”, avisa.

Como cada signo vai ser afetado

Não adianta se esconder nas colinas, todos os signos serão afetados – em maior ou menor escala. Como Masumi explica, para aproveitar essa nova fase que se inicia nesta quarta-feira, chega de mimimi: as pessoas precisam parar de culpar o chefe, a vizinha, o cachorro e o mundo pelos problemas delas. É preciso assumir a “bronca” e, só dessa forma, será possível brilhar quando as coisas estiverem mais calmas no ano que vem.

“Um outro ponto importante é o de abrir a mente para as oportunidades que surgem. Marte vai trazer um gás especial para a vida de todo mundo e ele será como um padrinho que vai falar no seu ouvido para parar de temer o que vem pela frente. Assim, até pode ficar com medo, mas não dá para ficar paralisada porque vai ter muita energia que vai precisar ser gasta, melhor ser queimada na construção de alicerces para um futuro promissor. Foco nos objetivos, garota”, diz.

Segundo Masumi, as pessoas de Áries, Leão e Sagitário estarão especialmente animadas: para elas, é como se o ano começasse agora, em março. Vão se sentir renovadas e prontas para colocar em prática suas ideias mais loucas – e se confiarem, o sucesso vem.

“Quem é de Touro ou Virgem também vai sentir essa forcinha extra, porém, ao mesmo tempo, a preguiça será um impedimento para as coisas andarem. É preciso sair dessa inércia”, explica a astróloga.

Para Masumi, geminianas e aquarianas vão passar bem tranquilonas por esses trânsitos, é como se elas estivessem com a faca e o queijo na mão, vai depender delas fazer alguma coisa com isso.

“As pessoas de Câncer, Capricórnio e, principalmente, Libra vão sentir uma certa pressão para que as coisas aconteçam e se resolvam nessa fase. Pode até rolar uma certa impaciência. O conselho é priorizar e, se for o caso, até fazer uma lista do que precisa ser resolvido. Tenham calma. E, finalmente, quem é de Peixes ou Escorpião, pessoas que já sentem as coisas com bastante intensidade, pode se preparar porque os sentimentos vão estar à flor da pele, é um momento de muita transformação”, avisa.

Atenção para esses trânsitos

Neste Ano-Novo astrológico, alguns trânsitos precisam ser levados em conta. Abaixo, Masumi explica um pouco de cada um e como eles deverão afetar a sua vida nos próximos meses. Confira:

Urano em Touro em Quincúncio com a Lua

Esse trânsito abre espaço para você ser quem você é, de celebrar sua individualidade, mas sem esquecer do outro. Ele diz que liberdade não é sinônimo de estar sozinho, mas fazer parte de um ecossistema que trabalha para um bem comum. Agora é hora da gente aprender a colaborar, todo mundo é diferente, sim, mas é preciso mais ação, as pessoas precisam sair das panelas delas, olhar para o outro, sair mesmo do quadrado.

Marte em Touro em Quincúncio com Júpiter

É preciso ter coragem para materializar os seus sonhos e ideias.

Mercúrio Retrógrado e Netuno em conjunção em Peixes

Para materializar essas ideias, não dá para ficar apegada em rotinas e processos fixos. A gente vai começar a colocar em prática as coisas por caminhos inusitados. Não é fazer o oposto, é achar um terceiro caminho. E acreditar nos seus insights, na sua intuição. É se libertar dos protocolos e dos padrões.

Marte em Touro e Vênus em Aquário em Quadratura

Mais uma vez, esse trânsito também vem para reafirmar que é hora de aprender a colaborar. Chega do cada um no seu quadrado, temos que enxergar o potencial do mundo em contato com o diferente. Chega de panelinhas, é hora de entender como realmente podemos nos dar bem. Olhar toda a riqueza que existe nessas interações. É hora de remixar.

Júpiter em Quadratura com Mercúrio em Conjunção com Netuno

Vamos viver uma época repleta de coincidências. Ao mesmo tempo que tudo é possível, nada é aleatório, existe algo por trás. É importante ficar atenta aos sinais. E confiar mais no seu discernimento. Você é a responsável pela descoberta da sua verdade.

Plutão e Saturno em conjunção Capricórnio

Tá rolando uma faxina pesada nas estruturas fixas da nossa vida. E o conselho é o de não fixar o olhar no lixo que está sendo revelado, mas na transformação vindoura. É devagar mesmo, mas é preciso ter fé que algo melhor vai surgir. É como uma travessia no mar, vão rolar muitos percalços, mas o destino final é sempre a praia. E, quando essa aventura acaba, você está mais forte, sábia e grata pela experiência.