Fogo, terra, ar e água: entenda como os elementos influenciam os signos

Quem curte astrologia sabe muito bem todas as características de seu signo e, se possível, do ascendente também. Mas, além deles, o que muito influencia o zodíaco são os elementos que regem cada signo: fogo, terra, ar e água. Cada um deles é o “dono” de três signos.

Os impactos destes elementos se manifestam principalmente na personalidade e no comportamento. Pessoas de signos de fogo são passionais e quentes, as de terra são sensatas e teimosas; aquelas de signos de ar são leves e tranquilas, as de água são intuitivas e emocionais.

Vem saber mais sobre o seu!

Signos de fogo – Áries, Leão e Sagitário

–

O fogo tem um lado bom – nos ajuda a cozinhar, nos mantém aquecidas – e um ruim – pode nos queimar e destruir o que estiver em seu caminho. É um elemento imprevisível, que vai de uma chama discreta a uma enorme labareda em questão de segundos.

O mesmo vale para quem é de um dos signos de fogo: arianos, leoninos e sagitarianos são temperamentais e podem se inflamar de uma hora para outra. Mas, se manejados direitinho, são muito calorosos. Ou seja: são voláteis, mas existe uma paixão enorme dentro deles.

É muito fácil, para as pessoas de signos regidos por fogo, mudar o rumo da vida, seja no trabalho, na vida amorosa ou em planos como um todo. Iniciativa é uma palavra de ordem e elas confiam em seus instintos, porque sabem que raramente tomam decisões erradas.

O problema é que muitas vezes, assim como um incêndio que vai tomando tudo à sua frente, elas agem sem se preocupar com quem faz parte dessas situações e poderá ser prejudicado por suas decisões.

Signos de terra – Touro, Virgem e Capricórnio

–

Poucas coisas são mais seguras que a terra. Você pode encostar nela, pegá-la com as mãos, cheirá-la. Ela nos proporciona alimentos e conforto, além de espaço para nos estabelecermos. É a fundação de nossa existência.

Assim são as pessoas dos signos regidos por terra. Taurinos, virginianos e capricornianos são estáveis, têm ideais sólidos e conseguem distribuir sua segurança a todos os aspectos da vida, do afetivo ao material.

Os pensamentos de quem é de terra são firmes e, por terem sido construídos com base em bastante análise, dificilmente mudam. Quem está por perto pode confiar que uma promessa não será quebrada, que um plano não será abandonado pela metade. Se tem alguém em quem você pode confiar neste mundo, é alguém de um destes três signos.

O lado ruim disso é justamente a resistência à mudança. Mudar, às vezes, faz bem. Mas vai tentar convencer alguém de terra… Eles só mudam se, depois de muito estudo, perceberem que poderá haver algum crescimento com isso. Só que tem que partir deles.

Signos de ar – Gêmeos, Libra e Aquário

–

Não podemos ver o ar nem tocar nele, mas estamos sempre envolvidas por ele. De verdade, ele é parte indispensável de nossas vidas. A única forma de “conter” o ar é enchendo um balão, mas mesmo assim ele consegue escapar em caso de estouro da borracha.

É isso que ocorre com geminianos, librianos e aquarianos: quem está sob o elemento ar é livre e não pode ser aprisionado, sob o risco de estourar para se libertar. São pessoas imprevisíveis, que podem lembrar um tufão ou uma brisa quentinha.

Quem é de um signo regido por ar vive em seu próprio mundinho de ideias, um “local” que poucos conseguem entender. Lá são formuladas teorias, problemas são resolvidos. Há quem os acuse de ser dispersivos, mas a verdade é que seus pensamentos apenas estão em outro ritmo.

O aspecto negativo é justamente esse universo particular demais: embora muito inteligentes, pessoas de ar podem se tornar inacessíveis emocionalmente e tratar as emoções alheias sem a profundidade que seus pares merecem.

Signos de água – Câncer, Escorpião e Peixes

–

Pense em um copo de bebida gelada em um dia quente, imagine as profundezas do oceano, visualize um gelo derretendo; a água pode ser refrescante, misteriosa, mutante. Pode ficar restrita a um espaço ou se espalhar por todo o ambiente.

Tudo isso está dentro das pessoas dos signos regidos por água. Cancerianas, escorpianas e piscianas trazem nelas a intuição e a emoção que flui como um riacho, a solidez do gelo, a segurança da água dentro de um copo, a leveza da evaporação.

São os mais emocionais do zodíaco, tanto no que diz respeito à sensibilidade quanto à dificuldade de perdoar quem pisou na bola (não que vão planejar uma vingança, mas nunca mais esquecem). Ficam na linha que divide o amor do ódio, e depende dos outros como isso será conduzido nas relações. Podem ser as pessoas mais leais ou as mais duras.

É neste lado duro que reside o problema: quem é de água dificilmente se sensibiliza com pedidos de desculpas ou com sacrifícios que quem errou tente fazer para se redimir. Muita gente fica profundamente magoada com isso.