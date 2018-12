Horóscopo Chinês: veja as previsões para os signos em 2019, o ano do Porco

Ciência astrológica milenar, o Horóscopo Chinês foi criado por volta do ano 200 A.C e, ao contrário do que acontece no ocidente – que considera apenas a influência dos astros sob cada signo -, o zodíaco chinês leva em conta, além do Sol e da Lua como principais pontos de referência no céu, as semelhanças entre seres humanos e animais.

Uma das versões mais conhecidas do Horóscopo Chinês, por exemplo, é originária de uma antiga lenda do país, e conta que foi Buda o grande responsável por organizar uma festa de ano-novo, para a qual todos os animais do reino haviam sido convidados. No fim das contas, apenas 12 desses bichos compareceram ao evento e, como agradecimento, cada um deles foi presenteado com um ano diferente, de acordo com sua ordem de chegada. Assim, cada pessoa nascida em determinado intervalo de tempo assumiria traços de personalidade bem similares aos desses animais:

“Enquanto o zodíaco ocidental separa os signos em ciclos de aproximadamente um mês, o Horóscopo Chinês os separa por períodos de cerca de um ano. Dessa forma, o zodíaco chinês tem um ciclo completo de doze anos”, explica Brendan Orin, esotérico e tarólogo do Astrocentro. Dessa forma, para saber a qual signo chinês você pertence, basta checar qual o animal que influencia o período referente à sua data de nascimento.

Segundo Mestre I Ming, orientador e assessor da Sociedade Feng Shui no Brasil, o ano chinês de 2019, no calendário civil, terá início à meia-noite do dia 05 de fevereiro, e terminará em 24 de janeiro de 2020, às 23h59. Este será o ano de número 4717, caracterizado pelo encontro de duas principais energias: uma originária dos seres vivos, representada pelo signo de Porco, e outra do nosso planeta Terra, caracterizada pelo elemento Terra Yin – logo, o ano que se aproxima é do Porco de Terra.

Com base na filosofia do Feng Shui, enquanto o Porco se destaca por agir com inteligência nos momentos oportunos, a Terra representa firmeza e credibilidade. Essa mistura energética promete um 2019 alegre, estável, intuitivo, com menos tensões e propício para a realização dos mais diferentes investimentos. A principal dica para o próximo ano, levando em conta os 12 signos, é confiar nas suas próprias ações, sempre agindo com rigor e sabendo recuar quando necessário.

“O ano terá uma energia muito bondosa e, por isso, se suas atitudes partirem do coração e com dedicação – mesmo que com muita intensidade – trarão grandes recompensas. Não permita que essa felicidade seja efêmera, e não se deixe abater. Vá com bastante cuidado em todas as decisões que for tomar, afinal, a impulsividade pode ser negativa”, sugere Brendan.

Os signos chineses mais afortunados de 2019 serão Cabra, Coelho, Tigre e Dragão – vale explicar que, o fato deste ser o ano do Porco não o coloca, necessariamente, entre os mais favorecidos. Já os menos beneficiados serão Serpente, Macaco e Rato. Cores como branco, azul, preto e vermelho, assim como as metálicas, podem ajudar a trazer sorte para todos.

Quanto às profissões, ramos de liderança, ambientes corporativos, industriais e empresariais apresentarão progresso expressivo, assim como áreas criativas que envolvam escrita, arte e comunicação, que tendem a crescer em 2019. Setores como o de transportes, turismo, automotivo, esportivo e financeiro também serão beneficiados. Segundo os especialistas, no Brasil, o ano promete maior estabilidade social e financeira em comparação a 2018, embora grandes avanços para o país não estejam em vista. Uma pequena melhora na economia brasileira também é prevista, mas o desemprego irá continuar em alta.

Veja a seguir as previsões para todos os signos chineses em 2019, o ano do Porco:

Rato

–

Características

Pessoas do signo de Rato geralmente são populares, têm facilidade em aceitar e conviver com outras, e se dão melhor quando colocadas em posições de liderança. Além disso, são esforçadas, solidárias e costumam valorizar bastante a própria inteligência e opinião – por isso, preferem ficar sozinhas em situações nas quais se sentem derrotadas. Por um lado, nativos do signo de Rato confiam bastante na própria capacidade de trabalhar e resolver problemas, e têm muitos amigos. Por outro, são indivíduos que tendem a bisbilhotar a vida alheia e criticar os outros com frequência.

Previsões

O ano de 2019 não será dos mais favoráveis para quem é de Rato, e isso tem tudo a ver com a energia de fechamento de ciclos que influenciará o signo. Na prática, significa que algumas coisas, antes mal resolvidas, finalmente chegarão ao fim, mesmo que contra a vontade ou planos da pessoa. Não espere por grandes progressos nos negócios ou investimentos, difíceis de serem consolidados no próximo ano – tome cuidado extra ao iniciar projetos que necessitem de longos prazos para serem finalizados, pois tudo terá de ser feito com bastante cautela. Exigências financeiras vindas de parentes e amigos mais próximos também podem surgir, assim como a perda de dinheiro ou de bens pessoais. Será importante, ainda, cuidar da saúde, já que algumas doenças podem surgir ou se complicar.

Nota (de 1 a 10)

Relacionamento, amor: 3

Educação, aprendizado, comunicação: 3

Saúde, setor financeiro, poder: 4

Trabalho, setor profissional: 6

Vendas, negociações: 5

Aliados energéticos

Cerque-se de pessoas dos signos de Macaco, Dragão e Boi, que trarão sorte para quem é do signo de Rato. Pelo costume chinês, as figuras, desenhos ou peças desses animais podem lhe servir como amuleto.

Boi

–

Características

Pessoas do signo de Boi, apesar da aparência tranquila em um primeiro momento, são fortes, metódicas e autoconfiantes internamente. Costumam ser um tanto quanto desconfiadas por natureza, além de líderes convictas que caminham firmemente rumo aos próprios objetivos. São, ainda, indivíduos que não se deixam intimidar pela opinião alheia, e adotam uma postura mais compreensiva em meio a conflitos.

Previsões

A principal dica para quem é do signo de Boi, em 2019, é tentar se manter estável com relação a assuntos amorosos, mesmo que alguns acontecimentos inesperados surjam no meio do caminho para atrapalhá-los. O ano também será um pouco atribulado no aspecto familiar, já que problemas no relacionamento com parentes também poderão surgir. Mesmo assim, quem é de Boi saberá lidar bem com todas as dificuldades que surgirem, tornando-as pequenas e solucionáveis, e trazendo bastante aprendizado em níveis pessoais. Não espere por grandes novidades no trabalho, que permanecerá como está – porém, os lucros resultantes dos seus esforços recentes (e conscientes) finalmente chegarão. É sempre pertinente, para quem é do signo de Boi, fazer o possível para que sua ingenuidade e demora nas decisões não te façam perder boas oportunidades.

Nota (de 1 a 10)

Relacionamento, amor: 4

Educação, aprendizado, comunicação: 6

Saúde, setor financeiro, poder: 7

Trabalho, setor profissional: 5

Vendas, negociações: 5

Aliados energéticos

Cerque-se de pessoas dos signos de Serpente, Galo e Rato, que trarão sorte para quem é do signo de Boi. Pelo costume chinês, as figuras, desenhos ou peças desses animais podem lhe servir como amuleto.

Tigre

–

Características

Pessoas do signo de Tigre costumam ser naturalmente poderosas, apaixonadas e audaciosas. São indivíduos que vão até o fim em suas decisões, e possuem dificuldade em admitir as próprias derrotas. Quem é de Tigre costuma, também, agir com base em valores como a empatia e aceitação, além de gostar de estar sob os holofotes e saber “se vender”. Imprevisíveis, arrojadas e estimulantes, não se importam tanto com bens materiais, valorizando mais seus ideais em vez de falsas sensações de segurança.

Previsões

Quem nasceu sob o signo de Tigre terá um ano positivo em 2019. Espere por conquistas e crescimento pessoal no plano do trabalho e dos negócios, mantendo a cautela nas possíveis negociações que estão por vir. A vida amorosa também será favorável no próximo ano, já que novas aventuras românticas e um clima geral de felicidade nos relacionamentos podem estar no seu caminho. Para quem já vive uma história de amor, novidades relacionadas a filhos e casamento também têm grandes chances de marcar seu 2019.

Nota (de 1 a 10)

Relacionamento, amor: 8

Educação, aprendizado, comunicação: 7

Saúde, setor financeiro, poder: 7

Trabalho, setor profissional: 6

Vendas, negociações: 8

Aliados energéticos

Cerque-se de pessoas dos signos de Cão, Cavalo e do próprio Tigre, que trarão sorte para quem é desse signo. Pelo costume chinês, as figuras, desenhos ou peças desses animais podem lhe servir como amuleto.

Coelho

–

Características

Pessoas do signo de Coelho, naturalmente controladoras, não costumam se arriscar facilmente, mas acabam tendo êxito em âmbitos importantes da vida pessoal, como os negócios e relacionamentos. Elas sabem, também, tirar proveito das mais diferentes situações de maneira pacífica, sem provocar a hostilidade de ninguém. Quem é de Coelho costuma ser um indivíduo sensível, elegante, sensato e meticuloso.

Previsões

Se você é do signo de Coelho e passou por um 2018 complicado, que te fez perder coisas ou pessoas de grande valor, já pode comemorar. 2019 promete ser um ano extremamente positivo para os nativos do signo de Coelho. Confie no seu taco, não tenha medo de acreditar nas próprias ideias e mantenha o clima alto astral, naturalmente característico do seu signo. Espere por momentos de paz, principalmente ao lado da família e dos amigos, que estarão ainda mais próximos.

Nota (de 1 a 10)

Relacionamento, amor: 8

Educação, aprendizado, comunicação: 7

Saúde, setor financeiro, poder: 7

Trabalho, setor profissional: 6

Vendas, negociações: 8

Aliados energéticos

Cerque-se de pessoas dos signos de Porco, Cabra e Cão, que trarão sorte para quem é do signo de Coelho. Pelo costume chinês, as figuras, desenhos ou peças desses animais podem lhe servir como amuleto.

Dragão

–

Características

Pessoas do signo de Dragão costumam apresentar traços fortes e marcantes na personalidade, principalmente por contarem com uma espécie de magnetismo, um brilho natural. São indivíduos com alto poder de liderança e cheios de vida, que não têm muita paciência para lidar com atividades muito demoradas ou minuciosas. Apegadas aos bens materiais, gostam bastante de luxo e almejam posições de alto prestígio social, o que pode torná-las um tanto orgulhosas.

Previsões

Quem é do signo de Dragão pode esperar por um 2019 tranquilo no panorama geral, com bons resultados nos estudos e no trabalho. Esse será, inclusive, o ano mais próspero dos últimos tempos, se levarmos em conta apenas o âmbito profissional. Todas as oportunidades que surgirem devem ser agarradas com unhas e dentes, pois só assim seus objetivos serão finalmente consolidados. Já relacionamentos permanecerão estáveis, sem grandes novidades.

Nota (de 1 a 10)

Relacionamento, amor: 5

Educação, aprendizado, comunicação: 7

Saúde, setor financeiro, poder: 7

Trabalho, setor profissional: 6

Vendas, negociações: 6

Aliados energéticos

Cerque-se de pessoas dos signos de Macaco, Rato e Galo, que trarão sorte para quem é do signo de Dragão. Pelo costume chinês, as figuras, desenhos ou peças desses animais podem lhe servir como amuleto.

Serpente

–

Características

Pessoas do signo de Serpente costumam ser naturalmente inteligentes, racionais e, por isso, muitas vezes supersticiosas ou fatalistas. Esses indivíduos tendem a acreditar que as coisas estão predestinadas a acontecer, sem muita possibilidade de mudança ao longo do caminho. São desconfiadas e exigentes, ao mesmo tempo em que podem ser classificadas como românticas e tranquilas, sabendo usar muito bem a intuição.

Previsões

Pequenos aborrecimentos prometem marcar o ano das pessoas do signo de Serpente, que gostam de controlar a maioria das situações. Dessa vez, elas terão de lidar com a energia do Porco, seu elemento antagonista, que influenciará na administração da própria raiva frente às dificuldades que podem surgir, o que pode aumentar (muito) a sensação de desconforto no dia a dia. Nas relações, é recomendável investir em uma comunicação mais clara e flexível, evitando reclamações desnecessárias. Não haverá grandes êxitos no trabalho e nos negócios para pessoas de Dragão.

Nota (de 1 a 10)

Relacionamento, amor: 6

Educação, aprendizado, comunicação: 5

Saúde, setor financeiro, poder: 4

Trabalho, setor profissional: 5

Vendas, negociações: 4

Aliados energéticos

Cerque-se de pessoas dos signos de Macaco, Boi e Galo, que trarão sorte para quem é do signo de Serpente. Pelo costume chinês, as figuras, desenhos ou peças desses animais podem lhe servir como amuleto.

Cavalo

–

Características

Pessoas do signo de Cavalo prezam pela própria liberdade, têm espírito jovem e costumam ser bastante populares, tendo facilidade em conversar com outras de maneira agradável, sempre trocando elogios. Quem é de Cavalo costuma, também, trabalhar duro para que seus projetos sejam realizados, mesmo que suas ideias pareçam totalmente inovadoras ou ousadas. São, ainda, pessoas energéticas, que agem com base em uma inquietude natural.

Previsões

Quem é do signo de Cavalo terá um 2019 marcado por uma atmosfera de melancolia, de modo que alguns arrependimentos podem acabar surgindo e te deixando triste ou aborrecida. A principal dica é focar nas coisas positivas que vão acontecer, e não manter uma postura pessimista ou dramática na maior parte do tempo. Para quem é estudante, o próximo ano será marcado por avanços afirmativos. Tente usar sua capacidade de relacionamento para se aproximar das pessoas certas, sem medo de pedir por ajuda quando sentir necessidade. No amor, segure aquilo que você já tem, sempre com cuidado – e pense bem antes de querer abraçar o mundo.

Nota (de 1 a 10)

Relacionamento, amor: 5

Educação, aprendizado, comunicação: 7

Saúde, setor financeiro, poder: 4

Trabalho, setor profissional: 4

Vendas, negociações: 3

Aliados energéticos

Cerque-se de pessoas dos signos de Cão, Tigre e Cabra, que trarão sorte para quem é do signo de Cavalo. Pelo costume chinês, as figuras, desenhos ou peças desses animais podem lhe servir como amuleto.

Cabra

–

Características

Pessoas do signo de Cabra tendem a ser sinceras, bondosas, generosas, românticas e, muito por isso, são consideradas as mais emotivas do zodíaco chinês. São, ao mesmo tempo, frágeis e resistentes, e entendem que o melhor caminho na tomada de decisões, muitas vezes, não é necessariamente o mais fácil. Quem é de Cabra enxerga os seres humanos como responsáveis pelos seus atos e, logo, influenciadores diretos de seus próprios destinos.

Previsões

Quem é de Cabra terá um 2019 positivo e agradável, com grandes chances dessas pessoas serem colocadas nas posições profissionais que mais almejam. São previstos momentos felizes ao lado de amigos e familiares, bem como conquistas amorosas, já que seu carisma estará em alta. Porém, isso só acontecerá se você se permitir desfrutar de novas companhias e aventuras. Revise projetos que ficaram na gaveta nos últimos tempos e tente colocá-los em prática, sem lamentações.

Nota (de 1 a 10)

Relacionamento, amor: 7

Educação, aprendizado, comunicação: 9

Saúde, setor financeiro, poder: 9

Trabalho, setor profissional: 8

Vendas, negociações: 8

Aliados energéticos

Cerque-se de pessoas dos signos de Porco, Coelho e Cavalo, que trarão sorte para quem é do signo de Cabra. Pelo costume chinês, as figuras, desenhos ou peças desses animais podem lhe servir como amuleto.

Macaco

–

Características

Pessoas do signo de Macaco são naturalmente criativas e habilidosas, e estão sempre dispostas a superar os próprios desafios e solucionar problemas considerados complicados pela maioria, de maneira simples e serena. Possuem, também, senso de justiça aguçado e fortes opiniões sobre a própria personalidade, o que pode torná-las competitivas frente a algumas situações.

Previsões

Depois de um 2018 tranquilo, quem é do signo de Macaco terá de enfrentar um próximo ano com algumas dificuldades no caminho, muito por conta do clima de urgência e possíveis momentos de ansiedade pairando sobre seu signo. Tome cuidado para não pirar e desperdiçar grandes oportunidades por puro medo, e tente aproveitar 2019 para poupar toda aquela energia gasta nos últimos meses. Faça exercícios favoráveis à sua memória, principalmente se você está estudando ou trabalha usando a mente com frequência.

Nota (de 1 a 10)

Relacionamento, amor: 4

Educação, aprendizado, comunicação: 3

Saúde, setor financeiro, poder: 5

Trabalho, setor profissional: 6

Vendas, negociações: 7

Aliados energéticos

Cerque-se de pessoas dos signos de Rato, Dragão e Serpente, que trarão sorte para quem é do signo de Macaco. Pelo costume chinês, as figuras, desenhos ou peças desses animais podem lhe servir como amuleto.

Galo

–

Características

Quem é do signo de Galo tem uma personalidade alegre, cheia de autoconfiança e bom humor. Organização, precisão e alto poder de decisão também estão entre as principais características das pessoas de Galo que, por conta disso, podem soar um pouco agressivas ou urgentes frente a quem leva uma vida mais calma. São indivíduos naturalmente nômades, que não têm grandes conflitos internos com relação a mudanças.

Previsões

Em 2019 espera-se muito sucesso para quem é do signo de Galo, principalmente no setor profissional. Um aumento ou promoção pode surgir, bem como o tão esperado reconhecimento no ambiente de trabalho, resultado de seu esforço recente. Terá, também, resultados expressivos quanto à produtividade, mantendo essa posição de destaque em seu ofício. Use a sabedoria a seu favor, e aproveite para comemorar suas conquistas. Porém, não exagere e tome cuidado com possíveis afastamentos e rupturas no campo amoroso ou familiar, que podem ser prejudiciais no futuro. É recomendável que pessoas do signo de Galo usem um amuleto de proteção ao longo do próximo ano, na intenção de afastar as energias negativas.

Nota (de 1 a 10)

Relacionamento, amor: 6

Educação, aprendizado, comunicação: 5

Saúde, setor financeiro, poder: 7

Trabalho, setor profissional: 8

Vendas, negociações: 6

Aliados energéticos

Cerque-se de pessoas dos signos de Dragão, Serpente e Boi, que trarão sorte para quem é do signo de Galo. Pelo costume chinês, as figuras, desenhos ou peças desses animais podem lhe servir como amuleto.

Cão

–

Características

Quem é do signo de Cão tende a ser um indivíduo naturalmente leal, que costuma agir corretamente e de maneira constante e simples. Despretensiosas, pessoas desse signo gostam de ajudar os outros, principalmente se esses ‘outros’ estiverem passando por alguma situação de vulnerabilidade. É importante, para quem é de Cão, saber avaliar com cuidado o comportamento alheio, sem separar pessoas entre ‘amigos’ e ‘inimigos’.

Previsões

Alguns conflitos prometem marcar 2019 para quem é do signo de Cão, principalmente no campo dos relacionamentos, que vai demandar paciência e atenção redobradas. Êxitos são previstos no setor dos estudos, fruto de sua dedicação natural. Porém, alguns desentendimentos também podem surgir no âmbito do trabalho, e pessoas desse signo devem tomar cuidado para que a tensão não as domine. Defina suas prioridades profissionais e aprenda a controlar as emoções para não abrir mão de algo que você levou bastante tempo para conquistar. A dica é continuar agindo com bondade, que assim as recompensas, mais cedo ou mais tarde, chegarão até você.

Nota (de 1 a 10)

Relacionamento, amor: 5

Educação, aprendizado, comunicação: 8

Saúde, setor financeiro, poder: 7

Trabalho, setor profissional: 6

Vendas, negociações: 6

Aliados energéticos

Cerque-se de pessoas dos signos de Coelho, Tigre e Cavalo, que trarão sorte para quem é do signo de Cão. Pelo costume chinês, as figuras, desenhos ou peças desses animais podem lhe servir como amuleto.

Porco

–

Características

Pessoas do signo de Porco se caracterizam por uma personalidade pura, inocente e bondosa, marcada pela generosidade. São indivíduos corajosos, atenciosos, compreensivos e dispostos (até demais) a tolerar os erros alheios. Possuem, também, uma memória invejável e não guardam ressentimentos, principalmente por serem totalmente desapegados ao próprio ego.

Previsões

Para quem é de Porco, 2019 chegará com sucesso na área profissional, acompanhado por ótimas oportunidades para quem deseja empreender ou investir em novos projetos, que estarão fortalecidos. Ao mesmo tempo, como esse é o ano regido pelo seu signo, o momento será também de avaliação pessoal intensa e fechamento de ciclos – vale fazer um balanço geral, levando em consideração tudo o que você já viveu e conquistou até agora. As decisões, tanto aquelas que resultarão em términos ou conclusões, serão tomadas com maior facilidade, mas lembre-se de que tanto as coisas boas quanto as ruins podem voltar para você no próximo ano, já que o carma está por vir.

Nota (de 1 a 10)

Relacionamento, amor: 4

Educação, aprendizado, comunicação: 4

Saúde, setor financeiro, poder: 3

Trabalho, setor profissional: 7

Vendas, negociações: 5

Aliados energéticos

Cerque-se de pessoas dos signos de Tigre, Coelho e Cabra, que trarão sorte para quem é do signo de Porco. Pelo costume chinês, as figuras, desenhos ou peças desses animais podem lhe servir como amuleto.