Horóscopo: confira as previsões astrológicas de cada signo para 2019

O ano de 2018 foi sobre desenvolver um relacionamento mais íntimo consigo mesma e fazer uma faxina interior real, deixar o que não servia para trás mesmo e não simplesmente colocar a sujeira embaixo do tapete. Percebeu, por exemplo, como muitas máscaras caíram? Foi uma época, também, na qual segredos precisaram vir à tona e a mensagem final foi de que não temos controle sobre absolutamente nada na vida. O motivo disso tudo? Júpiter, planeta que é uma espécie de amuleto da sorte, passou boa parte do ano sob a energia intensa de Escorpião.

Porém, desde dezembro, ele entrou em Sagitário (a primeira vez em quase 12 anos!), um dos signos mais otimistas da zodíaco, e a mensagem para 2019 não poderia ser melhor: precisamos expandir nossa consciência. Os próximos meses nos convidam a aprender que absolutamente tudo é possível e que, em vez de quebrar a cabeça e perder tempo tentando controlar tudo a nossa volta, é preciso se abrir para as possibilidades. Pode ser muito gostoso, muito bom se você conseguir deixar rolar.

Para aproveitar da sorte (que pode pintar em abundância em 2019), será necessário abrir a mente e buscar um sentido maior por trás de tudo que existe no universo. Não como uma investigadora, mas como uma exploradora em busca de novos horizontes. Chega de verdades absolutas, é hora de encontrar a sua verdade, seguir sua curiosidade e estudar a vida!

A questão da ética continuará sendo um tema muito forte e, atenção, veremos muita coisa que parecia ser para sempre, simplesmente ruir – e deixa ir. O momento é todo sobre colocar as coisas nos eixos para construir bases mais saudáveis e justas para o futuro. Em 2018, a transformação começou, mas foi quase nada se a gente for comparar com o que pode acontecer até 2020.

No novo ano, vamos estar também mais sábias, com uma visão a longo prazo, entendendo que estamos todos juntas neste planetinha, querendo ou não. Vamos entender que existe o sentido maior por trás de tudo. Chega de regras, chega de rigidez, em 2019, tudo poderá acontecer!

E só mais um recado: para poder viver plenamente o potencial que existe no ano, é necessário trabalhar o autoconhecimento. Quando você se conhece, você participa. Sem consciência você fica como um barquinho sem direção no meio de uma ventania. Não existe um trânsito astrológico ruim quando a gente enxerga tudo como aprendizado.

Não sabe como começar esse tal negócio de “autoconhecimento”? Bem, uma das formas, é providenciar uma leitura do mapa astral (ou mapa natal). Não adianta nada tentar saber o futuro, sem vivermos bem o presente.

Abaixo, confira as previsões astrológicas para cada signo em 2019. Lembrando que, para um panorama mais completo do seu ano, é recomendado a leitura do signo solar e do ascendente.

2018 foi bem pesado, mas Áries sabe se levantar rápido da queda e logo aprendeu que era a hora de se responsabilizar pela sua vida e suas conquistas. A ariana aprendeu sobre determinação, paciência e visão de longo prazo. Tudo isso por conta da entrada de Saturno em Capricórnio. Em 2019, este planeta continua influenciando a vida dela, mas como ela já se acostumou e encarou o desafio desde já, poderá colher os frutos disso e trazer essa experiência em seu cotidiano. Os resultados dessa transformação interior começam a se manifestar em algo concreto!

As arianas irão arrasar demais em 2019 e irão entrar em 2020 como uma nova pessoa. 2019 tem a regência de Marte, uma espécie de “planeta padrinho” do ano e, também é o regente de Áries, haverá muita sintonia com essa energia por parte das arianas. É uma dose a mais de força, energia e coragem na veia! Se você usar todo esse gás extra com sabedoria, vai construir uma base excelente para o seu futuro.

Júpiter em Sagitário será o grande motor da empolgação e das descobertas e também o responsável pela colheita dos primeiros frutos oriundos de todos os esforços feitos em 2018. Trabalhe o autoconhecimento, ariana, pois isso vai ajudar você a abrir mais ainda as portas que estão escancaradas de oportunidades para você em 2019. Viagens, encontros de sorte, pessoas incríveis, experiências inimagináveis vão mostrar o quanto as possibilidades da vida são ilimitadas. Foque nas soluções, mantenha a esperança viva, coloque a sua sabedoria na prática e voe muito!

Amor: Em 2019, você vai estar mais intensa do que nunca e , por isso, muita atenção em como se comunica com o crush, viu? Arianas não são particularmente conhecidas pela doçura e paciência, pelo contrário, são diretas e, muitas vezes, impacientes. A dica de ouro aqui é tentar pensar antes de dizer – isso vai poupar você de muitas brigas desnecessárias, ok?! Ah, tirando isso, tudo vai estar tranquilo no amor e o caminho vai estar especialmente aberto no campo sexual. Aproveite porque o fim de 2019, lá para dezembro, reserva algumas situações digamos “treta”. Ah, mas vocês amam uma briga…

Trabalho: O pulo do gato para você, em 2019, é buscar um trabalho no qual seja possível encontrar um propósito. Quando você entender isso, garota, não vão faltar oportunidades. Você tem todas as ferramentas na mão, não entre derrotada, abra a sua mente para as possibilidades. Que tal finalmente se matricular naquele curso que você sempre sonhou? Talvez esse movimento faça toda a diferença.

Em 2018, Urano deu uma amostra do que é ser livre para as taurinas. Quando ele entrou em modo retrógrado em agosto, você conseguiu perceber claramente quais eram os fatores que impediam de ter uma vida mais livre, independente e com a sua cara. Foi a hora de mudar e se desapegar de tudo que você vivia e acreditava até então. Foi um belo chacoalhão! Por causa de Júpiter em Escorpião, o seu signo complementar, você também viu que nada está sob o seu controle e realmente teve que aprender a desapegar e deixar a transformação acontecer.

Em março de 2019, Urano chega de novo em Touro, dando início a renovação com força total. Se você fez a sua tarefa de casa de se desfazer do antigo pasto, encontrará gramados mais verdes em 2019. Em um primeiro momento poderá ser meio doido ver a queda de muita coisa que você considerava como verdade absoluta e eterna, mas se você abrir a mente, vai ver que isso é ótimo e novas portas (ou pastos) surgirão.

Você vai se tornar mais corajosa, vai acreditar que tudo é possível nesta vida. Outra coisa: no novo ano, pare de associar estabilidade com sucesso. Quem sacar isso poderá navegar com maior tranquilidade durante esse período em que Urano passa por Touro.

Amor: Em fevereiro (pouco antes do Carnaval), você vai poder viver momentos muitos especiais nesse quesito. Existem grandes chances, inclusive, de acontecer aquela coisa gostosa credo que delícia inesperada que vira sua cabeça de ponta cabeça. Ah, podem acontecer separações nessa época também (lembra daquela coisa de deixar ir o que não serve mais?). Vamos dizer que, em 2019, sua vida amorosa vai entrar nos eixos. Maio e junho serão especialmente positivos e intensos. Só vamos dar aquela maneirada no ciúme, combinado?

Trabalho: Com a entrada de Urano em Touro, possivelmente muitas taurinas vão mudar de profissão. Eu sei que vocês costumam insistir em algumas coisas, mas, acredita, vai ser muito bom uma mudança, você vai se sentir renovada. A dica é não ficar presa em uma rotina e, como eu disse lá em cima, pare de associar estabilidade com sucesso. 2019 será um esquenta para um 2020 sensacional.

Nesse último ano aconteceram experiências incríveis que levaram a grandes transformações para as geminianas, mas tudo de forma muito agradável. Foi um período de conexão mais profunda consigo mesma e com o mundo, graças a passagem de Netuno em Peixes, que começou em 2011 e finaliza em 2026.

Depois de tanto trabalho interno, é hora de arregaçar as mangas e concentrar sua energia na busca de um propósito de vida. Júpiter em Sagitário contribui com esse momento, mostrando que é a hora de aplicar a experiência adquirida dos últimos anos na prática. Por mais que Júpiter em Sagitário seja um período muito positivo e cheio de presentes, para Gêmeos pode ser um pouco desafiador, pois exigirá foco e aprofundamento. É mirar e ir até o fim.

Você vai aprender que “ir até o fundo” pode ser muito divertido e que, fazendo isso, você não está perdendo tempo, pelo contrário, isso vai servir de base para explorar um mundo ainda mais vasto. Você vai perceber o que realmente te impede de viver as aventuras que tanto almeja e, quem sabe, se tornar fonte de inspiração para muitos. Não se deixe intimidar pelas suas expectativas e pelas expectativas que as pessoas jogam em cima de você. O que vale é a SUA experiência.

A dica do ano é: organize-se, cuide do seu corpo – mantenha a alimentação e os exercícios em dia -, do seu cotidiano e seja prática em suas decisões. Tudo tem uma ordem para acontecer e lembre-se que o autocuidado contínuo e a consistência são os elementos que trazem a realização para a vida. São os antídotos do tédio que você descobrirá em 2019!

Amor: As relações afetivas não vão ser o foco do ano (ou pelo menos não deveriam ser). 2019, para você, precisa ser sobre encontrar um propósito além do outro, sobre se aprofundar nos assuntos no geral, chega de apenas riscar a superfície, ficar no raso. Do contrário, nem você vai crescer, nem as suas relações. Fique atenta também na forma como você se comunica com o outro, não guarde as coisas, falar sobre os seus sentimentos não é fraqueza, é sinal de amadurecimento.

Trabalho: “Pular de galho em galho” pode ter sido muito divertido, você conheceu pessoas, teve experiências fantásticas (algumas nem tanto) e aumentou o seu repertório como o um todo. O problema é que 2019 será um ano que vai convidar você a ter uma certa estabilidade, a se especializar mais nos assuntos que você ama, o mundo é realmente cheio de possibilidades, mas, para brilhar, será necessário escolher algo dentro delas. Enquanto muitos dos outros signos vão precisar abrir a mente, gêmeos já tem a mente aberta, então, vai rolar uma mini crise existencial. Se agarre em algo que vai ser sucesso.

Saturno em Capricórnio fez e aconteceu no 2018 das cancerianas. Elas começaram a perceber que ELAS são as responsáveis pela felicidade em suas vidas – não o outro. Foi a hora de crescer e você nunca cresce sem dor! Felizmente rolou um amparo de Netuno e Júpiter mandando as bençãos e os sinais de que havia uma história maior por trás de todo o perrengue que aparecia.

Saturno continua passando em Capricórnio, mas graças a essas experiências de 2018, você já está mais empoderada para 2019, descobriu o que é capaz de fazer. Além de conhecer o poder do amor próprio, do autocuidado e que, se a sua preocupação principal for agradar aos outros, vocês não vai chegar a lugar algum.

Regido por Marte, 2019 conta com a presença de Júpiter em Sagitário, então, agora é o momento de evocar a força e a coragem que existe em você para dar o próximo passo em sua jornada. Ainda não é hora de descansar, canceriana! Aprender a saber aproveitar períodos de sossego com qualidade é o que te ajudará a seguir em frente. Delegar tarefas e saber escolher bem as parcerias também serão questões chave neste ano.

Continue trabalhando fortemente o desapego, pois no fim de 2019 a vida trará as mudanças necessárias e inevitáveis para um 2020 de grandes progressos.

Amor: A dica é focar no trabalho, ele será mesmo a prioridade. Mas isso não significa que não vai acontecer coisa boa, um lance legal. A primeira metade de abril, por exemplo, reserva alguns momentos de romance e muita sintonia com o crush. O importante é não se distrair com esses assuntos, continuar nesse caminho de buscar um propósito. Só assim você vai entender o que é amor verdadeiro.

Trabalho: Novembro será um excelente mês para o trabalho. Nesse meio tempo, vai rolar muito questionamento interno, muita busca de propósito. A solução para passar por essa fase com mais tranquilidade é não esperar por um milagre, se movimentar, colocar a mão na massa e estar aberta para conhecer pessoas – elas poderão ajudar você em um futuro próximo.

2018 não foi fácil com a entrada de Urano em Touro, pois a leonina teve que lidar com momentos superdesafiadores. A longo prazo será perceptível que foi tudo positivo e até necessário para você viver quem realmente é em essência. Tudo aconteceu para você se fortalecer e se tornar mais independente.

Em 2019, esse movimento de libertação e renovação continua. A leonina ainda irá eliminar muitas máscaras que encobertam o real brilho que existe dentro de si. É hora de aplicar tudo o que você sabe na prática. Não basta ter o discurso, é necessário concretizar todo o senso de justiça, ética e integridade em sua vida.

A boa notícia é que agora você pode contar com dois fatores incríveis. Um é planeta regente do ano, Marte, que atua como uma espécie de “padrinho” do ano, que joga uma dose de energia, força e coragem para encarar a vida. O outro seria Júpiter que já entrou em Sagitário e permanecerá por lá até dezembro de 2019, mandando muita sorte e abundância no seu caminho. Ele chegou para ajudar na expansão a consciência, mostrando que tudo é possível e que tudo tem uma solução de formas surpreendentes. Serão muitos plot twists! Quer potencializar esse efeito? Viaje, faça cursos, trabalhe o autoconhecimento, comece a procurar o sentido por trás dos eventos da vida.

Amor: Maio pode ser um mês bem gostoso para os relacionamentos, mas nada muito sério, 2019 será um ano mais sobre abundância e fartura. Em agosto, mês de aniversário de muitas leoninas, seu potencial no campo amoroso e sexual vai estar nas alturas. E aí é com você, o que você quiser, você vai ter. Marte, Vênus e Sol vão estar em conjunção com Leão e você será o carisma em pessoa. Quer dar uma turbinada no sexo? Novembro vai guardar algumas surpresas nesse sentido.

Trabalho: 2018 foi meio desafiador, mas, por isso, você ficou mais ligeira. Agora, você vai poder contar com a sorte e a abundância de Júpiter. Se você quiser realmente se dar bem, vai conseguir, mas precisa se reinventar. Acreditar mais em si mesma, se livrar de alguns rótulos, deixar o que os outros pensam para lá e confiar no seu taco. Talvez em fevereiro você se sinta meio perdida. A boa notícia? Isso logo vai passar.

Neste ano, a virginiana sentirá a forte a necessidade de expandir os horizontes, seja conhecendo novos lugares e pessoas ou fazendo cursos. Tudo por conta de Júpiter em Sagitário até dezembro de 2019. Por causa disso, também, será um bom momento para avançar na carreira e podem até rolar algumas situações desafiadoras, nas quais aqueles estudos que você estava deixando para depois começam a ser necessários para poder dar os próximos passos em sua profissão. Se você trabalha por conta própria, vai começar a questionar e se empenhar para crescer e aumentar seus negócios de outras formas, fora dos caminhos que sempre acreditou.

Plutão e Saturno em Capricórnio lhe ajudarão a fazer as mudanças necessárias para fazer tudo isso de forma estruturada e sólida, pois aquilo que se constrói com o apoio de Capricórnio não se destrói. Não estou falando que tudo será para sempre, mas que o que você está fazendo faz parte da construção de uma base, um fundamento para entrar numa nova fase com propriedade.

Apesar de toda essa concretude, a sensação de estar meio perdida continua em 2019, justamente para que você desenvolva a sua intuição e pare de se apoiar apenas naquilo que conhece ou pode comprovar. Afinal, não tem como realizarmos os nossos sonhos seguindo regras estritas. Em alguns momentos é necessário voar em direção ao desconhecido. A dica é trabalhar o autoconhecimento, meditação e levar a vida mais de boa, como se tudo fosse um grande jogo de descobertas.

Amor: Metade do ano vai ser meio festa em relação ao amor, você não vai estar tão disposta assim a se fixar em apenas uma pessoa. Júpiter em Sagitário é sobre tirar o atraso das que escolhas que você fez na vida. Você não vai estar tão interessada em relacionamento, você vai estar interessada em aprender novas coisas e esse será o seu trunfo. Quanto mais interessante você fica (e isso se dá por meio de experiências e dos estudos), mais gente interessada vai aparecer. Guarde essa info.

Trabalho: Por causa desse Júpiter em Sagitário, você vai sentir essa necessidade de tirar o atraso do mundo. E vão rolar muitas oportunidades nesse sentido, só não dá para ficar insegura. Invista em um bom curso, em ampliar os seus conhecimentos que a vitória deve chegar.

Saturno em Capricórnio inaugurou em 2018 a presença de uma pressão constante, um chamado para o amadurecimento. Você revisou e preparou as bases em todos os setores de sua vida, como uma grande reforma estrutural. Em 2019, o planeta da responsabilidade continua trazendo desafios, que ficarão mais fortes na virada para 2020. Não entenda isso como algo negativo, mas como uma leva de mudanças que transformará a sua vida em uma experiência mais livre, na qual quem segura as rédeas é você.

A busca por uma vida mais cheia de propósito, encontrar um caminho ou uma carreira que traga mais realização e outras definições mais parrudas estão para acontecer durante 2019. Talvez você precise mesmo se despedir de algumas coisas/pessoas que já estavam presentes em sua vida, mas isso faz parte do novo começo que virá em 2020.

Júpiter passará por Sagitário até dezembro de 2019, trazendo um balde de oportunidades. Tudo é possível quando a mente está aberta e sem restrições. Quem procurar fazer cursos, viagens e ampliar a sua visão de mundo poderá se beneficiar ainda mais dessa passagem. Quanto mais libriana abrir a mente para novas teorias, maior será a sua expansão de carreira em 2020. 2019 é um período de se cuidar, de se fortalecer e plantar sementes para viver algo completamente novo em 2020.

Amor: Não vai ser tão tenso quanto o ano das cancerianas, mas vai ser nessa pegada: ou vai ou racha. O que faz sentido na sua vida, fica, mas o que não serve, vai embora. Você também vai sentir uma necessidade muito grande de pensar mais em você mesma e só dessa forma vai entender o que precisa ser feito para viver seus relacionamentos de forma mais madura e completa.

Trabalho: Em 2018, bateu aquela ansiedade e o medo de virar adulta e essa sensação (que é real!) e esforço devem continuar em 2019. Não espere muitas coisas concretas, você vai estar mais em uma busca do que faz sentido para você, do que de fato é a sua paixão. Mantenha a cabeça aberta para as oportunidades, abaixe as expectativas e confie: uma hora, meio que do nada, as respostas vão surgir.

Em 2018, as escorpianas tiveram a presença de Júpiter passando pelas vidas delas, mostrando que tudo é possível e que a transformação tem muito poder. Elas viram que encarar seus maiores medos e apostar naquilo em que acreditam, entrando em situações totalmente fora do controle trouxe mais benefícios do que elas poderiam imaginar. Sendo assim, chegou a hora de aproveitar a presença de Júpiter em Sagitário, se aventurando cada vez mais e descobrindo que na vida os limites são apenas aqueles da nossa mente – e aqueles do cartão de crédito.

Urano passou por Touro no ano passado mostrando a importância da conquista da independência financeira e material e o que lhe impede de viver a sua liberdade. Em 2019, mais precisamente em março, Urano entra em Touro de vez. Agora, mais ligeiras e preparadas, as escorpianas estão prontas para mergulhar em novos territórios e experiências.

Você deverá entrar em um processo de compreensão das suas crenças e medos limitantes, preconceitos e julgamentos para que eles não impeçam você de avançar em suas empreitadas. Além disso, os paradigmas ligados a abundância podem e devem ser monitorados! Durante os próximos anos você pode aprender muito sobre como dar forma às suas ideias e como lidar com questões financeiras. É praticamente a preparação para uma super-heroína.

Netuno em Peixes continua mandando as bençãos, afinando a sua intuição e mandando os recados astrais através das “coincidências”, sincronicidades e sonhos. Atividades que aprimoram a conexão com o seu interior potencializam ainda mais essa conexão.

Amor: Nada de preocupações nesse setor, Netuno em Peixes pode trazer uma sensação de estar protegida, como se tivesse algo cuidando de você. Quando vc está perdida, é tipo ter um anjo da guarda de estimação. E você vai encontrar o caminho, melhor: talvez você sinta que finalmente está conectada de corpo e alma a alguém – algo que você valoriza muito. Vai ser algo louco e vale tanto para quem está em um relacionamento quanto para quem está no Tinder. Março vão rolar algumas brigas, mas abril será uma época de paz. Julho, com o friozinho, você vai estar bem calminha. Mas espera só por outubro que será um mês perfeito para o amor!

Trabalho: Em 2018, você já entendeu muitas coisas por si mesma e descobriu muitas possibilidades. Agora, em 2019, com Júpiter em Sagitário, vai ser opcional. Você vai continuar esse crescimento. É só ter disciplina, acreditar em si mesma e confiar na sua intuição que vai indicar os passos corretos. Fazendo isso, você vai se sentir muitas vezes no lugar certo e na hora certa. Pode ser que em maio você fiquei meio em dúvida na carreira, mas vai ser passageiro.

O ano novo já começa bombando para as sagitarianas. Este é o ano delas. Por dois motivos: a regência de Marte, planeta de fogo e mesmo elemento de Sagitário que é o “padrinho” de 2019, e Júpiter em Sagitário, planeta regente do signo do arqueiro. Combinados esses fatores, espere por uma carga extra de coragem, energia, alegria e sorte.

Só há um detalhe para levar em conta nessa equação: Netuno em Peixes e Saturno em Capricórnio. Não tem como aproveitar bem esse fluxo sem um propósito e sem um sentido maior para guiar essa energia toda. Sem se organizar, manter os pés no chão e sem abertura para novos pontos de vista, podem rolar algumas frustrações e caos. Ficar viajando na maionese e se manter presa em fantasias é sinônimo de decepção, por conta da quadratura formada por Júpiter e Netuno durante a maior parte do ano.

É hora de abrir os olhos, aceitar a vida como ela é e encontrar um sentido maior por trás de tudo que existe. Se despedir dos óculos cor de rosa é fundamental para aproveitar as energias maravilhosas do ano. Como fazer isso? Viajando, experimentando novos sabores, conhecendo novos lugares, teorias, pessoas e fazendo cursos que expandam a sua visão de mundo. A sagitariana que fizer isso colherá muitos frutos, viverá coincidências muito doidas e realmente perceberá que tudo é possível.

Amor: Em primeiro lugar, vocês vão arrasar muito em 2019. Será um ano de sexo, festa, sexo, festa e mais sexo e mais festa. Prepara o Tinder! Só não dá para ficar fantasiando demais as relações, olhe para o seu presente, aproveite ele. Você precisa também ir para o mundo real, amores platônicos podem até ser divertidos, mas podem paralisar a sua vida. Todos os campos estão abertos para você, é só abrir mão de altas expectativas e se abrir para o inesperado.

Trabalho: Se você tiver algum negócio próprio, é o momento de tocar os planos de expansão. Pode ser também que aconteçam algumas viagens e que você conheça muitas novas pessoas. As coisas vão rolar, você vai ter energia, você vai estar empolgada e é hora de descobrir novos limites. É importante só não tirar de vista que, para crescer no trabalho, ser promovida, ganhar mais dinheiro, é necessário enxergar algum sentido no seu ofício. Se ele puder de alguma forma beneficiar o outro, melhor ainda. 2019 será o ano de entender que a gente precisa trazer algum bem para o mundo. Agosto vai ser um mês muito bom!

Em 2018, Saturno entrou em Capricórnio, ajudando você a estruturar a sua vida e ele vai continuar auxiliando e dando suporte durante mais um ano. Mas, temos um detalhe: a aproximação desse planeta com o planeta da transformação, Plutão. Ao mesmo tempo que será necessário “entrar na linha”, algo que não é muito difícil para as capricornianas, você precisa aprender a se entregar ao que sente que precisa fazer, mesmo com a ausência de garantias de sucesso. Será um aprendizado profundo sobre fluidez e confiança.

Tudo o que não faz sentido com o seu propósito, sai de cena, quer você queira ou não. Por isso, uma outra característica desse trânsito é a sabedoria que surge a partir de experiências incontroláveis. O fim de 2019 e o início de 2020 serão muito marcados por esse tipo de situação. É um período no qual as capricornianas renascerão mais fortes e sábias como a fênix que ressurge das cinzas.

E não para por aí, pois em dezembro de 2019 é a vez de Capricórnio receber a visita de Júpiter durante um ano, expandindo a vida da capricorniana em todas as direções. Ou seja, 2019 representa um período de ajustes para finalmente conquistar novos horizontes em 2020. Aproveitar a presença de Júpiter em Sagitário, estudando, ampliando a consciência, acabando com paradigmas restritivos e se libertando de verdades absolutas, é fundamental para poder colher os frutos em 2020.

Urano continua passando por Touro, e isso reforça a questão da renovação. Não vai dar mais para ficar apegada a sistemas, crenças e processos do passado. Libertação é a palavra chave desse período. Prepare-se para conhecer novas pessoas, lugares e, quem sabe, até mudar de profissão, principalmente quem nasceu nos primeiros dez dias do mês de Capricórnio. 2019, um ano de agito!

Amor: Você não precisa se preocupar com isso, o ideal é focar na carreira, em ampliar seus conhecimentos. Se for para gastar energia no amor, que seja com quem vale a pena. Vai ser preciso usar o tempo com sabedoria. Vão ter coisas boas para todo mundo. Maio pode ter momentos muito legais no amor. Talvez até você se veja querendo coisas novas, um outro tipo de se relacionar ou até mesmo conheça alguém completamente diferente das pessoas com quem você costumava sair.

Trabalho: Saturno que é chato para os outro signos, em Capricórnio ele dá uma baita de uma ajuda – já que está em casa! Então, é hora de fazer o que você mais gosta na vida, capricorniana: trabalhar porque a recompensa vai chegar. Em alguns momentos, é verdade, você vai se sentir como sem ter o controle, mas é importante confiar que está no caminho certo. Em junho, podem rolar alguns desafios, mas, já em setembro, tudo será resolvido (muitas coisas legais podem acontecer, coisas milagrosas!). Acredita que vai ser o seu ano!

Enquanto 2018 foi puxado para a maior parte dos signos, Aquário passou ileso, só comemorando a vida e descobrindo uma novidade atrás da outra. 2019 vem com um pedido: continue praticando e refinando o senso de real liberdade. Júpiter passará por Sagitário até dezembro de 2019, mostrando de diversas formas, o quanto é importante – e enriquecedor – quebrar os paradigmas através da vivência da teoria na prática. Não vai dar para ficar só nas ideias, será necessário experimentá-las na vida real, para em 2020 estar pronta para se libertar e viver o seu propósito.

É hora das aquarianas buscarem um sentido e redescobrirem os seus valores por trás de tudo que elas fazem e acreditam, renovarem as ideias, se flexibilizarem e entenderem que na vida não existe uma verdade absoluta. Esses são os fatores que ajudarão você a plantar as sementes dos frutos que elas poderão colher em 2020. Parece longe, mas o tempo voa quando a gente se diverte e isso ficou nítido em 2018.

Urano em Touro reforça a necessidade de realmente tomar coragem e se renovar. Não basta ser diferente no papo, o caminho é descobrir o único que existe em você e viver e expressar isso no cotidiano. Colocar a teoria em prática traz a flexibilidade necessária para que realmente haja uma mudança num contexto maior e, por que não, no mundo? É isso que possibilita causar o impacto que Aquário tanto adora! As aquarianas conectadas só estão se preparando o novo mundo que se revelará a partir de 2020.

Amor: Você é muito moderna, aquariana, todo mundo sabe disse, mas agora é hora de viver essa modernidade na prática. 2019 vai ser sobre se libertar de conceitos antigos, de coisas que você dificilmente acredita, mas por algum motivo ainda não conseguiu abandonar na vida prática. Eu sei que pode parecer meio subjetivo, mas é hora de você ser uma aquariana de verdade, uma aquariana raiz.

Trabalho: A combinação Júpiter em Sagitário vai ser muito massa e se refletir no seu trabalho, já que vai propiciar um ambiente para o aprendizado de muitas coisas. Serão as novas descobertas, aliás, que vão fazer você triunfar. Só é preciso mesmo tomar cuidado para não ficar distraída demais no meio de tanta novidade. Foco, garota. 2019 vai ser como uma gangorra para você: após um mês de muito sucesso e bonança, um outro mês de muita correria. Não encare como algo ruim, mas esteja preparada! Maio e setembro serão especialmente auspiciosos.

O ano das piscianas começa com o coração acelerado, mas a mente tranquila. Depois de um fim de 2018 mais contido, 2019 tem tudo para dar início a uma fase mais prática, estruturada e com foco na organização de suas vidas. Júpiter passará por Sagitário até dezembro de 2019, pressionando as piscianas para colocarem as suas visões em prática. Como materializar suas ideias? Como transformar os seus sonhos em realidade? Preparem-se para um ano de muitas experiências, no qual suas crenças serão questionadas.

Como Netuno formará quadratura com Júpiter durante a maior parte do período, muitas fantasias e ilusões serão substituídas por consciência. Você vai ver que muita coisa é possível e de formas que jamais imaginou – e olha que a imaginação de uma pisciana já é superfértil. Essa queda das ilusões pode, no entanto, não ser a coisa mais tranquila e pode rolar muita decepção no meio do caminho, dependendo do quão apegada ou acostumada você estava com as ideias. Isso ficará muito claro em setembro.

Em vez de sonhar com um mundo ideal, chega a hora de encontrar formas de transformar a vida prática nesse paraíso. Sem expectativas e idealizações fica tudo muito mais tranquilo. Dê a chance para a vida te surpreender com novas sensações, respostas e experiências da vida real. Urano em Touro reforça a possibilidade de encontrar formas inovadoras de trazer as suas visões para a realidade. Netuno continua auxiliando com uma mão invisível, trazendo confiança e afinando a sua intuição.

Amor: Se você insistir no mundo da fantasia, príncipe encantado e essas coisas, pode ter certeza: vai dar ruim. A vida real dói mais, mas é muito melhor do que aquela vida que acontece só na sua cabeça. Encare a realidade, quando você fica no mundo da imaginação, não está aceitando o seu presente como ele é, não está amando as coisas como elas são. O conselho aqui é para você para de brisar, colocar os pés no chão e também ser mais leve, dar oportunidade para brincar mais e se estressar menos. Abril, Julho e Setembro: guarde esses meses, porque serão épocas muito positivas para o amor, você vai se sentir muito conectada com alguém, tipo telepatia mesmo.

Trabalho: O conselho geral e que vale aqui também é o de colocar mais os pés no chão. Em 2019, você será chamada a por tudo o que você conhece em prática. Quando você se decidir a fazer isso, vão acontecer eventos que irão mostrar que nem tudo era como você imaginava, mas isso não quer dizer que será algo ruim. Esteja aberta, escolha algo que você esteja muito a fim de fazer. Pode ser difícil no início, mas existem planetas que estão dando suporte, e você vai aprender demais.