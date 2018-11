Júpiter está em Sagitário e isso é apenas fantástico para todos os signos

A partir desta quinta-feira, 08, Júpiter entra no aventureiro signo de Sagitário, minha amiga, e permanece por lá até o início de dezembro de 2019. E, para você que não manja muito dos ~paranauê~ de astrologia, isso é uma notícia fantástica – principalmente para as companheiras sagitarianas que vão sentir o verdadeiro início de uma nova era. A última vez que Júpiter esteve em Sagitário aconteceu em novembro de 2006 e durou até dezembro de 2007 (é, ele pode ser um pouco lento…). Por acaso você lembra o que aconteceu na sua vida 12 anos atrás? Pode ser que algumas coisas se repitam…

Mas vamos por partes! Júpiter é um planeta muito auspicioso porque ele age como uma espécie de amuleto para nós. “Dizem que Júpiter é o planeta da sorte, mas acredito que essa “sorte” seja a consequência de uma expansão da consciência”, afirma Masumi Suginoshita, terapeuta integrativa e astróloga do MdeMulher. De acordo com ela, é como se ele possibilitasse abrir ainda mais a sua mente, enxergar novas formas de fazer a mesma coisa ou, de fato, visualizar outras oportunidades, ver além do que está bem na nossa frente, finalmente encontrar o duende com o pote de ouro no final do arco-íris – caso duendes existissem, obviamente.

Anteriormente, Júpiter estava sob a energia intensa e um tanto obscura de Escorpião. Não foi necessariamente um período ruim – apesar de parecer -, vamos dizer que foi uma fase mais introspectiva, de grandes transformações. Escorpião é um signo que, às vezes, precisa ir ao fundo do poço para, como uma fênix, ressurgir fabuloso e reluzente. Os últimos 13 meses foram sobre isso: desenvolver um relacionamento mais íntimo com você mesma, deixar os segredos para trás (alguns, é verdade, à força), fazer uma faxina na casa para estar pronta para esse novo momento. Agora, com Júpiter em Sagitário, o signo mais otimista do zodíaco, você está livre para sair dessa concha, para aprender e crescer.

É hora de celebrar pois tudo é possível: o universo está trabalhando para que seus sonhos mais loucos aconteçam e eles realmente podem se concretizar. Você vai se sentir reenergizada, restaurada, confiante! “A entrada de Júpiter em Sagitário é um momento muito importante porque ele estará no signo em que ele rege. Além disso, estamos vivendo em um ano regido por Júpiter. Ou seja, é a sorte tripla”, diz Masumi.

Segundo ela, a melhor forma de aproveitar essa energia é mesmo encontrar uma forma de expandir a sua visão de mundo. Não é tempo para se apegar naquelas ideias velhas e antigas. É momento de estudar, se inscrever naquele curso que você sempre quis fazer, mas não por obrigação, por tesão, sabe? O campo está aberto para experimentar, viver o novo, conhecer pessoas diferentes, dar abertura para outros pontos de vista… A hora para viajar é essa – seja na maionese, seja para aquele lugar que você sempre quis ir. “Quanto mais você expandir os seus horizontes e sair das ideias fixas, das verdades absolutas, mais você se beneficia desse trânsito”, finaliza a astróloga.

O passado é uma roupa e ela já não serve mais, bebê. Você cresceu.