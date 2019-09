Lua Cheia em Peixes na sexta-feira 13? Se prepare, muito choro vem aí

Já está se sentindo mais emotiva? Do tipo que qualquer coisinha já faz as lágrimas escorrerem, seja vendo um stories mais emocionante no transporte público, seja abrindo o jornal do dia? Pois é, a Lua Cheia em Peixes, que se inicia nesta sexta-feira 13, já deve estar fazendo a mágica dela!

“A gente precisa ter a consciência que toda Lua Cheia exalta os nossos sentimentos. Se uma Lua Cheia em Gêmeos, deixa a gente mais palhacita, uma Lua Cheia em Peixes vai exaltar as nossas emoções mais profundas”, explica Masumi Suginoshita, astróloga do MdeMulher e terapeuta integrativa.

Para ela, essa Lua tem grande potencial de elevar o lado mais sonhador de cada um, aquela faceta que todo mundo tem e acredita na paz mundial, que quer um romance do tipo que só Hollywood pode proporcionar. “Ela faz lembrar que todos somos um, que nossa existência tem um sentido maior, que o meio ambiente é MUITO importante. Vamos estar com muita vontade de cuidar do outro e, bem, vai deixar a gente meio chorona”, diz.

Se você tem mais dificuldade de lidar com emoções mais profundas, o conselho dela é buscar aquele ponto em comum que todos temos, lembrar que o que nos torna humanos (além da habilidade de pensar) é a nossa capacidade de se emocionar, de sentir compaixão pelo outro. E isso é muito bonito! Então, se deixe emocionar-se.

“A gente começou com a Lua Nova em Virgem e Virgem, sem esse lado pisciano, fica frio, fica muito ‘vamos organizar as coisas de forma rígida’. Esse Peixes lembra a gente de que precisamos ser flexíveis, temos que lembrar do lado humano”, finaliza.

No Amor

De acordo com Masumi, Vênus e Mercúrio acabaram de chegar em Libra, então, a galera está começando a pensar sobre romance… “Nessa Lua Cheia em Peixes, a gente começa a pensar, ‘cara, chega de superficialidade, né?’ É legal ficar pegando todo mundo, mas é uma fase. A gente quer se conectar de verdade, sentir coisas que nunca sentiu antes”, afirma.

Segundo ela, é só preciso atenção pois pode bater forte uma carência: “A Lua Cheia em Peixes vai exaltar as nossas emoções e pode exaltar as nossas carências também. Não confunda carência com estar com saudade do ex. Se você se ver carente e não tem ninguém especial na sua vida no momento, pensa em como suas atitudes estão afetando as pessoas que estão próximas de vocês”.

A dica final dela é aproveitar esse momentinho para ligar para quem se preocupa e ama você de verdade, já que na temporada do Sol em Leão a necessidade de farrear estava em primeiro plano.

Signos que vão dar mais sorte no amor nos próximos dias: Gêmeos, Libra e Aquário.

Signos que vão dar mais sorte no trabalho nos próximos dias: Touro, Virgem e Capricórnio.