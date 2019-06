A Lua Crescente em Virgem diz que é hora de colocar os pés no chão

Lembra na semana passada, quando a Lua estava na fase Nova e em Gêmeos, que falamos sobre começar novos projetos com leveza e um olhar de criança descobrindo o mundo?

Pois então, conversamos com a astróloga e terapeuta integrativa Masumi Suginoshita, para ela explicar o que acontece a partir desse 10 de junho, quando a Lua Crescente entra em Virgem.

Segundo Masumi, a lunação “é como uma novelinha”. Ou seja, você até pode entender um capítulo isoladamente, mas para entender a trama toda é importante acompanhar o que acontece semana a semana.

“Sabe aquelas ideias que vieram quando era Lua Nova em Gêmeos?”, pergunta Masumi. “Pois agora é hora de colocar os pés no chão e analisar o que funciona e o que não funciona”. As ideias que você teve são úteis para alguém? É nisso que você deve pensar.

“Virgem fala sobre ser útil ao próximo, fala sobre como servir melhor”, explica Masumi. Então, se você teve ideias piradas que não têm muita serventia na prática, talvez seja melhor deixar para lá, e investir no que realmente vale a pena.

Mas calma lá com a seriedade. Não é o caso de ser 100% rígido, porque olhando para o céu de uma maneira mais ampla, temos Vênus em Gêmeos. “Isso significa que ainda é preciso lidar com as coisas com leveza”, diz a astróloga. “Não deixe de fazer piadas”, brinca.

No Amor

Na semana passada falamos sobre botar pingos nos is e definir o que precisava ser definido. Se foi o seu caso, agora é hora de tocar o barco com leveza.

A gente sabe, essa semana tem dia dos namorados e às vezes é difícil encarar essas datas comemorativas com leveza – ainda mais se o seu relacionamento passou por uma crise ou chegou ao fim recentemente.

Mas calma. O conselho aqui é não depositar expectativas na data comemorativa. “Sol e Júpiter em oposição fazem com que você se depare com suas expectativas”, alerta Masumi.

Ou seja: se você idealiza muito o parceiro, acha que ele têm de se relacionar contigo do jeito que você quer, calma lá. Em vez de cobrar como as coisas deveriam ser, aproveite as coisas como elas são. Sabe?

“Vênus em Gêmeos também fala sobre como é bom curtir o presente em vez de ficar pirando em regras impostas pela sociedade”, conta Masumi. Então relaxe em vez de ficar tão tensa no amor!

A semana está bem favorável para cinco signos quando o assunto é amor. Gêmeos, Aquário e Libra estão favorecidos pela Vênus em Gêmeos, que deixa tudo leve e gostoso, do jeito que eles preferem. Leão e Áries também se dão bem, porque gostam de se expressar de uma forma mais direta, sem enrolação.

E no trabalho?

Essa é a semana da agenda, da planilha e da lista de afazeres. Evite a desorganização, e foque no que deve ser feito, sem viajar muito.

Marte está em Câncer, o que deixa as emoções muito afloradas. “Isso tem um lado bom, porque te estimula a ir atrás do que você gosta”, conta Masumi. Mas, por outro lado… “se você não estiver bem consigo mesma, pode dar uma estourada”, alerta ela.

O conselho é – se beber, não dirija. Tanto literalmente (claro), quanto figurativamente. Se estiver muito sensível não entre em discussões, você pode falar o que não deve e depois se arrepender…