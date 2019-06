Todas as semanas a Lua muda de fase e a astróloga Masumi Suginoshita olha para o céu e faz uma análise para o MdeMulher. Você pode ouvir essa análise no podcast semanal Bem Bruxonas – no ar todas as segundas-feiras – ou então conferir como estará a semana para todos os signos do Zodíaco aqui no site.

Nesta segunda-feira 3 de junho a Lua está na fase Nova e no signo de Gêmeos. Toda Lua Nova, explica Masumi, é uma conjunção da Lua com o Sol. A Lua representa nossas emoções, e o Sol representa nossa identidade. Por isso a Lua Nova é um bom período para começar novos projetos: porque o corpo, a mente e a alma estão alinhados.

Mão na massa então. Mas olhando além da Lua, o céu dá outros indicativos sobre COMO devemos iniciar esses projetos. Tanto a Roda da Fortuna quanto o planeta Mercúrio também estão em Gêmeos. Isso significa que devemos iniciar projetos “de um jeito geminiano”, afirma Masumi.

E como seria esse jeito geminiano de encarar novos projetos? Se você tem um amigo ou familiar geminiano, ou se você mesma é desse signo, já sabe. Geminianos têm um jeito leve de viver a vida, uma mente aberta e criativa. “Seja como uma criança descobrindo coisas novas”, exemplifica Masumi.

Mas isso não significa fazer as coisas de qualquer jeito, não. “Vênus está em Touro, ou seja: você pode se divertir fazendo as coisas, mas tem que ser ética”, destaca Masumi. Traduzindo: combine direito o jogo com as pessoas. Só prometa o que você pode cumprir. E se combinou, vai lá e faz. Ok?

Um lembrete da Masumi: “Você não precisa prometer tudo, nem conseguir fazer tudo, nem fazer tudo sozinha. Peça ajuda, seja gentil consigo mesma”.

No trabalho

Agora é a hora de observar as coisas que você fez nos últimos tempos com um olhar fresco e renovado. É um ótimo momento para aperfeiçoar as coisas que você está construindo, mas de um jeito leve.

“Sabe como a gente brinca com Lego?”, pergunta Masumi. “Pois é, assim que você pode olhar para seus projetos no trabalho. É hora de aperfeiçoar e se divertir com os frutos.

E no amor?

Vênus está em Touro, como já dissemos, mas está em trígono com Saturno e Plutão essa semana. “Os dois estão juntinhos e retrógrados, o que faz com que eles coloquem as coisas nos eixos”, afirma Masumi.

Opa! Falta uma semana para o Dia dos Namorados. É hora de colocar pingos nos is e coisas nos eixos?

Segundo Masumi, se for a hora, é melhor terminar aquele relacionamento rançoso, sim. Para quê segurar por causa de uma data comemorativa? O lance é o seguinte: se for para o relacionamento rolar, tudo ótimo. Mas se a coisa não estiver boa, é um excelente momento para… soltar.

E lá vem a dica de ouro da Masumi: “aplique na sua vida aqueles conselhos que você dá para as amigas, mas não usa para você”. Sabe como? Claro que sabe! E o trígono de Vênus com Saturno e Plutão pede isso aí.

E se você está solteira, o seu projeto da Lua Nova em Gêmeos pode justamente ser… conhecer novas pessoas! (Agora, lembre-se: seja ponta firme e cumpra os combinados. Marcou com aquele crush de sair? Nada de furar ou desmarcar em cima da hora).