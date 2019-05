Mapa Astral do bebê real revela um “rebelde com causa”

Quanta felicidade! Nesta segunda-feira (6), nasceu em Londres, na Inglaterra, o filhote de Meghan Markle e Príncipe Harry. Ainda sem nome anunciado, o bebê real veio ao mundo com 3,31 quilos, às 5h26 da Inglaterra (1h26 no horário de Brasília). E o que isso significa? Que assim como a bisavó dele, a Rainha Elizabeth II, e os primos, Princesa Charlotte e Príncipe Louis, ele é taurino!

Para quem acredita em astrologia, com dados como a data, o horário e o local de nascimento de alguém em mãos, é possível fazer o mapa astral dessa pessoa. Um mapa astral é como se fosse a fotografia do céu no momento do nascimento. A partir dele, é possível identificar as potencialidades da vida, características de expressão e personalidade, limitações e talentos. É uma poderosa ferramenta de autoconhecimento. E quer saber? Com a ajuda da Masumi Suginoshita, Astróloga e Terapeuta Integrativa, que fez o Mapa Astral do bebê real com exclusividade para o MdeMulher, a gente descobriu algumas informações preciosas sobre essa criança.

Antes de mais nada, ele é taurino com Ascendente em Touro e Lua em Gêmeos, ou seja; gosta de muita comilança, conforto, mas também de aventura e muita brincadeira. “Este bebê terá muita compaixão e consideração pelo outro. Quem sabe veremos isso mais para frente, pois em um primeiro momento, ele pode não querer saber muito de estar no meio dos holofotes. Talvez prefira ficar mais reservado”, diz a profissional. De acordo com ela, na infância, ele deverá ser aquela criança mais tímida, “na dele”, e até mesmo não vai saber muito bem como lidar com as pessoas, mas muuuitas mudanças devem acontecer na vida desse garotinho…

Rebelde com Causa

Um dos aspectos mais interessantes do mapa do bebê real é a indicação de que essa criança será no futuro uma rebelde, mas não em um sentido negativo, não. “Ele tem Sol e Lua na Casa I, a casa do guerreiro, e muitos planetas em casa XII, a casa da espiritualidade e do inconsciente. Indivíduos assim costumam ser visionários, desde que aprendam a ouvir a sua intuição. É um misto de saber bem o que quer, com uma noção forte de que veio servir em prol de algo maior. Encarar a vida com coragem para fazer o inexplicável”, afirma Masumi.

Segundo ela, ele veio ao mundo para fazer algo muito incrível e para chacoalhar com algumas estruturas, mas não vai fazer isso ~brigando~. Como um bom taurino, isso será aos poucos, com muita paciência, cautela e uma boa noção de até onde ele poderá ir. A rebeldia dele será mais no sentido de quebrar coisas que não fazem sentido.

“Ele tem Saturno e Plutão retrógrados na Casa X em Capricórnio, o que significa que ele quer romper com algo, com estruturas velhas. Possivelmente, vai mudar muitas coisas antigas dentro da família real. E, às vezes, nem é algo que ele saiba como explicar. E, bom, os pais dele são a Meghan e o Harry, acho que eles vão incentivar esse lado rebelde dele”, avisa.

Outros aspectos interessantes do mapa? Vênus, que rege as relações, em Casa XII em Áries traz relacionamentos sinceros e profundos com as pessoas. Ele será uma pessoa com um senso de ética muito forte, e se sentirá na obrigação de tomar decisões difíceis.

“Ele também tem Casa VII em Escorpião, então, vai sacar as pessoas na hora. Ele tem uma sensibilidade muito grande, vai bater o olho e já conseguir sentir como a pessoa é, ele não vai ficar brigando com ninguém, mas é com isso que ele vai conseguir fazer as transformações de ordem maior”, conta Masumi.

Para ela, um dos únicos poréns é que, da mesma forma que ele poderá ser extremamente compassivo e se envolver em causas humanitárias, se ele ignorar a intuição dele, poderá sucumbir a um egoísmo desmedido e se tornar alguém com uma tendência a só fazer o que for seguro para si mesmo.

