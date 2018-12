Marte vai entrar em Áries na virada do ano e isso será maravilhoso demais

2018 foi um ano difícil? Bem, colega, o mesmo por aqui. Não foi um período fácil para ninguém, principalmente, porque durante muito tempo Júpiter esteve parado no signo de Escorpião. Não foi um período especialmente horrível, foi sobre deixar muita coisa que não servia para trás, fazer muita autoanálise, discutir, o que, para algumas pessoas, pode ser bastante doloroso. Desde dezembro, no entanto, Júpiter, o planeta que, de certa forma, controla a boa sorte, entrou em Sagitário – uma notícia fantástica, quase como se alguém sussurasse no seu ouvido que tudo vai bem.

Somado a isso, temos uma outra novidade babadeira: bem na virada do Ano Novo, Marte vai entrar no ousado signo de Áries (e fica por lá até metade de fevereiro) e isso significa um carregamento extra de energia para você começar 2019 pilhada (no bom sentido). Em outras palavras, o que você quiser nesse comecinho de 2019, você vai ter com mais facilidade.

Marte, o Deus da Guerra, representa o desejo puro, bruto e sem refinamento. Ele controla o seu ânimo, vontade, força e o apetite sexual. É o instinto animal, as vontades mais básicas, a ação que não avalia a reação. Com ele, não é muito sobre pensar, pensar, ruminar, racionalizar… É agir e depois pensar nas consequências.

Explicando melhor…

Por estar no último mês parado em Peixes, Marte deixou as coisas meio confusas, dúbias, como quase sempre acontece com esse signo de água, era como se você até soubesse o que queria, mas se sentia meio perdida, sem rumo. Tipo estar em alto mar, mas sem saber para onde nadar, sem noção alguma de onde é a terra firma.

Não mais. Agora em Áries, o BFF de Marte, você vai estar com FOGO NOS OLHOS (e, com o perdão da expressão, no corpo inteiro). É como se, de repente, você se sentisse mais viva, mais ativa, com a faca na bota. É muita energia junta e você vai precisar gastá-la: seja aplicando nas suas principais metas de começo do ano, seja canalizando em atividades como esportes, lutas, danças e, bem, sexo. Nossa dica? Faça uma lista de afazeres!

Aí vai uma metáfora que você pode aplicar em qualquer situação da sua vida: Marte em Áries são aquelas chamas que queimam muito, mas queimam rápido. Elas nunca foram feitas para durar, mas, se você for esperta, pode usá-las sabiamente para fazer uma deliciosa refeição ou se esquentar. Só cuidado para não se queimar, ok?!

É um momento sobre, como um trator, tirar todas as pendências da frente, não é planos a longo prazo. Vamo agir, garota, que não se dorme na Europa!

Arianas, Sagitarianas e Leoninas serão as maiores beneficiadas.