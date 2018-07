Mercúrio está Retrógrado: entenda o que é e como afeta os signos

Semana agitada no céu: rolou o fenômeno da Lua de Sangue e o tão temido Mercúrio Retrógrado. De novo! A fase, que começou no dia 26 e dura até 18 de agosto, pode até não ser reconhecida por todos astrólogos (nem Beyoncé conseguiu agradar a todos), mas, se você parar e observar, realmente gera alguns probleminhas e tensões, mas de forma alguma deve ser entendida como um momento ruim no qual só acontecem desgraças.

Antes de tudo, é importante explicar o que significa o planeta mercúrio para a astrologia. Bem, ele é tipo aquele amigo que comanda a mesa de bar, sabe? Todos os olhos estão voltados para ele, quando ele fala os outros escutam, dão risada, levantam a sobrancelha e “ai de quem levantar para ir ao banheiro”! Sério, na vida real, essa pessoa seria uma chata, mas, na vida planetária, esse é o tio mercúrio. Ele rege todas as comunicações, as conversações, o ato de ouvir, aprender, ler, negociar, pesquisar, comprar… Ele facilita acordos e contratos de todos os tipos e também atua como uma espécie de mestre dos eletrônicos (computadores, celulares e etc), das viagens e de qualquer tipo de transporte. Bastante poderoso, não?

Quando ele entra em movimento retrógrado, dá a impressão para quem olha daqui da terra de estar “andando para trás”. Na verdade, por ser o astro mais próximo do Sol, a órbita dele é muito menor e ele precisa ser mais veloz, para você ter uma ideia, o ano de Mercúrio tem só 88 dias. Então, de três a quatro vezes por ano, como um carro em alta velocidade (ou o Usain Bolt), ele ultrapassa a Terra e faz com que esse movimento produza por aqui uma ilusão de ótica. Não, ele não fez o caminho inverso, corpos celestes não dão marcha ré, amiguinhos. Porém, foi isso que os primeiros astrólogos há milhares de anos acreditaram que acontecia. E chega desse papo cabeça!

O que Mercúrio Retrógrado faz na minha vida?

Astrologicamente, quando mercúrio fica retrógrado, tudo parece mais lento, sem tanto ânimo e as atividades governadas por ele basicamente entram em colapso. É preciso ter atenção redobrada em como você se conecta com as outras pessoas, em como passa e recebe uma informação, podem rolar brigas idiotas, discussões desnecessárias, atrasos, encomendas não vão chegar no prazo, contratos feitos dentro desse período poderão precisar de uma ajustada no futuro…

Não é hora para começar coisas novas – é sério! -, é momento de reformar, reorganizar, reinventar, reencontrar.

“Quando Mercúrio retrograda, ele passa em partes por onde ele já passou antes, por isso vejo como um momento de revisão e aparada de arestas. Ele mostra que partes precisam de um maior cuidado, o que precisa de manutenção ou de substituição para que você possa exercer as suas funções da melhor forma possível”, explica Masumi Suginoshita, terapeuta integrativa e astróloga do MdeMulher.

Por isso, ele não é esse bicho-papão como muita gente acredita, ele existe também para o mundo desacelerar, encontrar conforto no já conhecido, dar uma atenção ao projeto que ficou no fundo da gaveta e LITERALMENTE dar uma olhada no fundo da gaveta ou do armário – vai que tem um tesouro esquecido por lá.

“Mercúrio retrógrado no Mapa Astral de uma pessoa está ligado a uma necessidade de se empenhar um pouco mais para poder se expressar ou usar a mente de forma produtiva, por exemplo”, diz Masumi.

Como ele afeta os signos

De acordo com Masumi, entre os dias 6 e 19, Mercúrio vai formar uma quadratura com Júpiter e isso indica a necessidade de desenvolver e avançar nas suas habilidades de expressão, caso queira obter um maior reconhecimento no trabalho. Para ela, esse momento pede mais paciência e criatividade para explicar as suas ideias e pensamentos, novos pontos de vista, novas estratégias, essas coisas. Signos que vão ter mais trabalho: Touro, Leão, Escorpião e Aquário.

Já para os outros signos, como Áries e Sagitário, ela afirma que estão previstas situações mais tranquilas e aprendizados mais agradáveis. Exemplos: “nossa, ainda bem que não deu certo antes, senão não teria topado essa nova oportunidade” ou “que bom que o cliente chegou atrasado, deu tempo de corrigir um erro na apresentação”.

Por fim, ela manda o recado: “Mercúrio retrógrado no Mapa Astral de uma pessoa está ligado a uma necessidade de se empenhar um pouco mais para poder se expressar ou usar a mente de forma produtiva”.