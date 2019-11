Na Lua Cheia em Touro, os signos de Terra finalmente vão se dar bem

Temporadas de Escorpião não costumam ser fáceis. É tudo muito sombrio, introspectivo, sobre colocar luz nos nossos maiores segredos e, obviamente, nada disso é tranquilão. No terça-feira, dia 12, no entanto, finalmente chegam os refrescos quando a Lua Cheia entra no signo de Touro.

“A Lua Crescente em Aquário serviu para mergulharmos em um novo momento e, agora, nessa Lua Cheia, a gente chega no auge desse ciclo. Toda Lua Cheia é um ápice, é como se aquelas suas ideias de futuro, que você achou que demorariam acontecer, repetidamente começam a se tornar realidade”, explica Masumi Suginoshita, terapeuta integrativa e astróloga do MdeMulher.

Sabe a reforma da casa que há tempos você estava a fim de fazer, mas não tinha noção de por onde começar? Ou aquela dívida que precisava ser renegociada? Ou, sei lá, uma mudança real na sua vida que você sabia que precisava ser feita e, mesmo assim, se sentia paralisada? A mágica dessa Lua em Touro será empoderar cada um para colocar em prática esses planos.

“Algumas pessoas vão mesmo começar a sacar como as coisas se materializam nessa vida. Nunca da forma que a gente quer, claro, porém no momento que a gente precisa e, de acordo, com o que cada um plantou anteriormente, avisa Masumi. Porque Touro é sobre abundância, mas é importante lembrar que a Terra taurina é aquela que precisa ser anteriormente beeem cuidada para uma colheita frutífera.

Segundo a astróloga, Virgem, Capricórnio, e Touro serão os mais beneficiados por essa lunação, já que Saturno e Plutão em Capricórnio também estão alinhados com a Lua: “lentamente (do jeito que eles gostam), vão encontrar a segurança certeira para lidar com essa fase”.

“O meu principal conselho para essa semana é ter paciência; não querer tudo para ontem, as coisas já estão acontecendo. Com Touro é tudo mais lento mesmo, por isso, viva esse presente, viva uma coisa atrás da outra”, diz Masumi.

Mas e o amor?

Mercúrio e Sol estão em trígono com Netuno o que, segundo Masumi, deve afetar nossa criatividade, sonhos, intuições, além de servir para a gente estabelecer conexões mais telepáticas com o outro. Não, não vai ser tipo nos filmes de fantasia quando a mocinha ouve os pensamentos do mocinho. Vai ser mais quando, tipo, você, só de olhar para sua melhor amiga, já sabe o que ela quer dizer.

“Minha dica é usar esse ‘sexto sentido’ e sensibilidade para entender as pessoas… Você vai sacar muita coisa sobre o amor e os relacionamentos”, diz a astróloga.

Outro aspecto para ficar atenta? Vênus está formando quadratura com Netuno, que está ligado a essa intuição nas relações. De acordo com ela, nesta semana, pode acontecer de algumas fantasias que você tinha com relação ao outro se quebrarem, mas isso não será ruim.

“Você vai enxergar as pessoas como elas são e isso dói às vezes. Isso não significa que você precisa romper, mas, de repente, começar a aceitar o jeito dela”, finaliza Masumi.