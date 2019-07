O poderoso eclipse lunar tem uma boa e uma má notícia para te dar

Corram para as montanhas! Não, mentira, desta vez, não vai ter para onde correr, bobinhos! Nesta terça-feira (16) acontece um eclipse lunar parcial (o Sol, a Terra e a Lua se alinham e, nosso querido planeta, faz sombra em parte do satélite lunar). Em janeiro, rolou por aqui fenômeno parecido, a diferença é que, na época, aconteceu um eclipse total que, posteriormente, revelou uma Superlua de Sangue.

Para a astrologia, eclipses geralmente ajudam as pessoas a enxergarem os erros delas, as sombras do passado e tudo o que não faz mais sentido e as atrapalham de viver algo mais verdadeiro e próximo do propósito de cada um. O eclipse de hoje, sob o signo de Capricórnio, promete ser especialmente poderoso e deve mexer bastante com as estruturas – de cada um e da humanidade como um todo. Ou seja, máscaras devem cair e todo o lixo vai ficar bem exposto.

Leia Mais: A Lua Cheia em Capricórnio será sobre MUITO trabalho

“Será uma limpeza forçada em questões emocionais e traumas do passado que impedem a gente de realizar o que viemos fazer na Terra. Não é que você vai acordar e automaticamente saber qual caminho seguir ou que fazer da vida, mas esse eclipse meio que vem para empoderar cada um, dar mais confiança e principalmente uma nova estrutura”, explica Masumi Suginoshita, astróloga do MdeMulher e terapeuta integrativa.

De acordo com ela, a boa notícia é que, de certa forma, ninguém vai precisar fazer nada, o eclipse vai assumir a responsabilidade de mostrar para as pessoais quais hábitos e percepções delas não funcionam mais no mundo de hoje – de uma forma óbvia ou não. A má notícia é que, para quem é mais apegada e morre de medo das novidades, o período pode ser um pouco estressante. “E, no fim das contas, é como se uma parte de você estivesse indo embora, então, é normal muita gente se sentir irritada”, avisa a profissional. Não é fácil se abrir ao novo, não é mesmo?

“Tem muitas coisas que estão enraizadas na nossa personalidade. Muita gente, por exemplo, acha que não tem a capacidade de amar! Isso não é verdade e esse eclipse vem para deixar claro como algumas crenças impedem as pessoas de crescer, que é hora de parar de ficar fantasiando e simplesmente acreditar mais em si mesma e na capacidade de fazer o que precisa ser feito. Além disso, vai rolar uma vontadizinha de viver a vida de forma mais amorosa e, principalmente, sendo mais amorosa consigo mesma”, diz Masumi.

Quer passar pelo período de forma mais suave? A astróloga sugere pegar um papel e escrever tudo o que a pessoa deseja mandar embora. Depois, queimar e mandar pela privada, mas tem que acreditar mesmo, ela alerta. Vale também pegar um incenso e mentalizar que você está mandando tudo embora e até apostar em banhos para a limpeza ficar completa. “Eu diluiria sal grosso em água e jogaria no corpo a partir do pescoço. Após isso, indico arruda, para quem busca mais força, cravo e canela, para limpeza proteção, ou alecrim, que suaviza as emoções”, explica.

Como os signos vão sentir o eclipse

(Antes de mais nada, é importante que cada um leia o signo solar (identidade) e o ascendente (a forma de defesa e como cada um reage) para ter uma ideia melhor do momento!)

Áries e Libra – “Vão sentir uma pressão muito forte para mudar. Eles sabiam que algo ia acontecer em algum momento, mas adiaram, deixaram para depois… Só que desta vez, não tem o que fazer. O melhor é deixar ir, não segurar apegos. É preciso assumir essa responsa e manter a calma”.

Touro e Virgem – “Esse trânsito vai afetá-los, sim, mas vão conseguir perceber um final feliz. Vão sentir que algo dentro deles mudou, mas de uma forma positiva. Nem todo aprendizado precisa ser dolorido”.

Câncer e Capricórnio – “Enquanto Áries e Libra sentiram *apenas* uma grande pressão, esses dois vão sentir esse trânsito na veia. Pode ser beeem intenso para Câncer, uma coisa de morte e renascimento mesmo, sabe? É hora de amadurecer… E capricornianas vão entender que não dá mais para levar a vida de forma tão rígido e dura, colocar um pouco mais de prazer e diversão no seu trabalho é bom também”.

Gêmeos e Sagitário – “A pergunta ‘será que o que eu estou fazendo faz sentido?’ vai martelar na cabeça. Pensem nisso”.

Leão e Aquário – “Na verdade, é mais uma questão de renovação e de entrar em outro capítulo pessoal. A não ser que eles tenham planetas nesses outros signos, vão passar por esse trânsito de forma tranquila e ansiando pelas novidades”.

Peixes e Escorpião – “Eles também curtem essa coisa da faxina, gostam de se aprofundar nas coisas. Meu conselho é focar na limpeza que está rolando e não tentar controlar as coisas e pessoas. Eles vão até sentir um pouco de prazer”.

Escute o último episódio do Bem Bruxonas, podcast do MdeMulher sobre astrologia: