O temido Mercúrio Retrógrado chegou! Saiba como ele vai afetar os signos

E nem adianta correr ou se esconder embaixo da cama! A partir desta quinta-feira, 31, Mercúrio Retrógrado entra em cena e deve pegar todo mundo de jeito. Mas não precisa ficar com medo, a ideia não é encarar a fase como algo ruim e arquitetado para destruir a sua vida (e os equipamentos eletrônicos!). O momento, que dura até 21 de novembro, é mais uma das mil engenhosas formas que o Universo tem de colocar os seus pupilos (no caso, os seres humanos) no caminho certo. Então, se a jornada é tortuosa, o final é feliz.

Sempre bom relembrar, para a astrologia, Mercúrio rege todo tipo de comunicação, como a gente fala, escuta, aprende, negocia e até mesmo compra… Nesse pacote, estão também os acordos, contratos, as viagens, qualquer tipo de transporte, e a tecnologia como um todo. Então, não estranha, se caso o celular deixar você na mão ou a máquina de lavar para de funcionar do nada – é o tipo de coisa que acontece!

É como se as coisas estivessem andando para trás e, de fato, daqui da Terra, a impressão que dá é que Mercúrio, o planeta, está mesmo “rebobinando” (a gente explica esse fenômeno com mais detalhes neste texto). É uma fase esplêndida para reorganizar a vida, rever atitudes passadas, reencontrar pessoas, fazer uma reforma interior e tomar cuidado com a forma como você se comunica – afinal, no fim do dia, ele trata das comunicações.

De acordo com Masumi Suginoshita, terapeuta integrativa e astróloga do MdeMulher, desde o dia 24, quando Mercúrio e Vênus passaram com uma certa proximidade por Escorpião, já dava para sentir um pouco disso e é possível até ter rolado uma limpeza profunda nos pensamentos e em todo tipo de ruído que rolavam nas relações. Pode ser até que aconteceram conversas verdadeiras, intensas, e até algumas tretas.

“Foram oportunidades de descobrir o poder que existe na comunicação, seja ela de sedução ou de causar feridas”, diz ela. É como se cosmos estivesse preparando o terreno para o que está por vir…

No terceiro, já dá para pedir uma música?

Pela terceira e última vez no ano, Mercúrio entra em movimento Retrógrado (desta vez, em Escorpião) e, depois dessa fase de olhar para o outro e entender o local especial que ele ocupa na sua vida, é a vez de olhar para si mesma. “Após muita conversa, compreensão, e limpeza de tudo o que estava escondido nas interações – inclusive a vontade de se livrar de algumas pessoas – já sabemos com o que lidar, e assim temos condições de ir além com as pessoas que escolhemos ter por perto”, explica Masumi.

Segundo ela, no período, serão comuns momentos de introspecção e uma vontade de mais privacidade para perceber mais você mesma e olhar as próprias limitações. A limpeza nas suas relações já aconteceu, agora será a vez de aparar as arestas que existem em você. Nos próximos dias, o Sol também vai passar em trígono (harmonia) com Netuno, o que deve estimular a empatia, a vontade de se colocar no lugar do outro e isso, somado a sua reclusão, provavelmente vai fazer cada um perceber as batalhas do outro e como alguns dos seus desentendimentos anteriores também tinham um pouco (ou bastante!) da sua responsabilidade.

“Talvez não será sua fase mais falante, mas depois dessa faxina toda estaremos mais aptos a ouvir, falar e pensar de modo mais compassivo, visando um bem maior ao invés de ficarmos presos no egoísmo, e com isso, prontos para encarar essa segunda fase do ano – até o ano novo astrológico em março – com mais força, empoderados, e cientes de nossas ações”, conta.

De acordo com ela, quando essa fase de Mercúrio Retrógrado acabar, você vai estar mais forte e pronta para uma revolução em sua vida. Daqui em diante é conquista, realização, e renovação! Então, vale a pena, sim, fazer esse esforço agora, ter a coragem de se olhar por inteira, e não fugir de si mesma. O final vai ser feliz.

Datas para ficar de olho:

Dia 2 – Júpiter entra em Capricórnio em trígono com Urano: prepare-se para surpresas agradáveis!

Dia 20 – A partir dessa data, Vênus e Júpiter estarão em conjunção e isso deve trazer surpresas superlegais no amor e TUDO PODE ACONTECER!

Principais conselhos para os signos do zodíaco:

– Peixes, Câncer, e Escorpião estão mais acostumados com esses movimentos de introspecção, então, devem tirar de letra esse Mercúrio Retrógrado;

– Quando Virgem e Capricórnio entenderem a importância dessa limpeza, vão conseguir passar por isso numa boa também!

– Aquário e Leão se sentirão pressionados a saírem dos palanques e tronos deles para olhar para si mesmo, o que não é nada fácil, mas se fizerem isso, haverão grandes progressos;

– Na hora em que a limpeza rola, os nossos referenciais mudam, e, nessa, Touro passará por momentos de querer desistir de tudo ou de não saber mais por onde ir. O conselho de Masumi é olhar para si e entender que nada é uma verdade absoluta ou para sempre, inclusive a sensação de estar meio perdido;

– Se Gêmeos e Áries pararem por um instante para olharem como as suas atitudes afetam o seu ambiente e tirarem um tempo para refletir de forma mais profunda sobre assuntos que costumam deixar de lado, esse momento poderá simbolizar uma virada para chegar a novos patamares.