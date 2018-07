O primeiro encontro perfeito para cada signo do zodíaco

Via de regra, a interação de duas pessoas se conhecendo ou mudando o status de relacionamento (quando uma amizade vira romance) torna os primeiros encontros meio desajeitados. E, muitas vezes, o ambiente também não ajuda – formal demais para um, gastronômico demais para o outro e por aí vai.

Por isso, escolher um lugar ou uma situação que lhe deixe confortável pode ser uma bela ajuda para que esse primeiro contato seja legal. Se precisar de uma mãozinha para definir o clima ideal, os astros estão aqui para você. Confira a seguir como é o primeiro encontro perfeito para cada signo.

Áries

Atividades ao ar livre ou que envolvam algum tipo de competição são sempre uma boa ideia para primeiros encontros de pessoas arianas, pois aventura é seu nome do meio. Um passeio de balão e uma corrida de kart são ótimas pedidas.

Touro

É o signo mais gastronômico do zodíaco, por isso é bom haver comida envolvida no primeiro encontro. Uma ida a um restaurante é a ideia óbvia e pode ser muito certeira. Mas se você quiser algo mais descontraído e sem a distância que as mesas dos restaurantes impõem a um novo casal, um piquenique é uma ótima alternativa.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos guardam a melhor parte da infância dentro de si: a da diversão sem limites. Primeiros encontros ideais incluem um dia em um parque de diversões, uma ida ao circo ou, se você quiser algo mais íntimo, uma noite de jogos de tabuleiro em casa.

Câncer

Inseridas no elemento água, as pessoas cancerianas curtem programas que envolvam o lado aquático da vida de alguma forma. Se um primeiro encontro na piscina for possível, excelente; se não for o caso, uma ida de um dia à praia pode ser uma ideia excelente, assim como um passeio no aquário da cidade mais próxima.

–

Leão

Ter espaço para seu lado exibidinho é sempre uma ótima ideia para os nascidos sob o signo de Leão. Karaokê é a melhor pedida para um primeiro encontro. Se você quiser ser realmente surpreendente, a sugestão é algo mais ousado, como uma aula de dança de salão.

Virgem

Quanto mais tranquilo e organizado o primeiro encontro de uma pessoa virginiana, melhor. Nada de surpresas aqui: o melhor caminho inclui começo, meio e fim explicadinhos antecipadamente. Pode ser um filme no cinema seguido de bons drinks ou uma peça de teatro finalizada em um bom café. Conforto é a palavra-chave.

Libra

Românticas incuráveis, as pessoas nascidas em Libra curtem mesmo é aquele encontro tradicional. Algumas sugestões: jantar e drinks, boliche e jantar, Netflix e aconchego (se houver espaço e disposição das duas pessoas para esse nível de intimidade).

Escorpião

Abra suas asas, solte suas feras: um primeiro encontro escorpiano pode ser ousado e divertido, bem fora do convencional mesmo. Uma rodada de paintball, um salto de paraquedas ou um passeio de balão são opções muito bem-vindas.

–

Sagitário

Para quem é de Sagitário, a resposta está lá fora. O primeiro encontro perfeito é sempre ao ar livre. Um dia no parque ou um passeio a cavalo são dicas excelentes para que o date seja uma delícia.

Capricórnio

Não precisa ser caro, mas um primeiro encontro com uma pessoa capricorniana tem que ser especial. Assistir a uma peça de teatro que esteja fazendo sucesso e/ou ir a um bar ou restaurante que tenha recebido boas críticas são ótimas ideias.

Aquário

Pense em gente inteligente e imaginativa: são de Aquário. O primeiro encontro precisa ser surpreendente e bacana, em linhas gerais. Planetários e museus são os lugares perfeitos para atingir esse objetivo.

Peixes

Faça com que o primeiro encontro tenha água e qualquer pessoa pisciana fica feliz. Um almoço ou jantar em um restaurante à beira de um rio ou uma ida à praia são ideias sensacionais.

Fonte: astróloga Teresa Faria