Seis dicas para ter sucesso no Ano Novo Chinês, que começa nesta terça

Embora no zodíaco ocidental o ano novo astrológico tenha início no primeiro dia de janeiro (a propósito, já conferiu as previsões deste ano para seu signo solar?), no zodíaco chinês as coisas são um pouco diferentes, e 2019, o chamado “ano do Porco”, começa oficialmente nesta terça-feira, 05 de fevereiro.

Conforme conta ao MdeMulher o esotérico e tarólogo Brendan Orin, membro do Astrocentro, de uma forma geral o ano do porco – regido pelo elemento terra – vai levar em conta dois principais aspectos. Primeiro, graças à energia positiva do animal, espera-se por um ano leve, alegre e despreocupado, no qual estaremos mais voltados para atitudes favoráveis ao descanso pessoal, relaxamento e prazer. Ao mesmo tempo, vai predominar, também, uma constante necessidade de autoavaliação, de reflexão sobre tudo o que já foi vivido até o momento e precisa ser deixado para trás – marcando, inclusive, o início de um novo ciclo, pautado pela paciência. É que, se levarmos em conta a ordem dos signos chineses, o porco é o último animal a integrar o zodíaco:

“Só terá frutos quem soube arar o solo, preparar as sementes e regar no tempo certo”, diz Brendan.

A seguir, com a ajuda de Brendan, preparamos um guia simples, que reúne seis dicas de ouro para que você tire o máximo proveito do Ano Novo Chinês, independente de qual seja o animal representante do seu signo.

Seja responsável

2019 será, de acordo com o horóscopo chinês, um ano favorável para festas, ~ rolês ~, e comemorações em geral e, por conta disso, o fator responsabilidade deve ser levado em consideração. Seja atenciosa e responsável com seus compromissos – pessoais e profissionais – e mantenha-se vigilante em prol da sua saúde física, emocional e financeira.

No mais, é bom tomar cuidado com possíveis exageros, seja nos gastos, na alimentação, nos prazeres e, claro, nos vícios (seja qual for o seu ponto fraco).

Foque nas finanças

“O Porco traz bons auspícios para os negócios em geral, os acordos e tudo o que precisa de mediações para ser vantajoso para todos os envolvidos”, explica Brendan. Aproveite, então, para investir seu dinheiro (e, assim, evitar os tais gastos desnecessários), colher os frutos do trabalho e também para poupar, principalmente se você costuma ser mais, digamos, desapegada financeiramente.

Ah! Vale dizer que pessoas regidas pelo signo de Serpente, devem tomar cuidado especial com as finanças (nada de estourar o limite do cartão de crédito, combinado?).

Faça planos, mas tenha paciência

Os 12 meses regidos pelo Porco, como já adiantamos, pedem pelo autocuidado, valorizando os momentos de introspecção e descanso pessoal. Logo, perseverar a fim de atingir seus objetivos e desejos é essencial, mas não se esqueça de que, para que as coisas se concretizem, é necessário respirar fundo e usar de (muita) paciência.

Mantenha a cabeça no lugar e o foco nos detalhes que, com calma, as coisas vão fluir e os planos têm grandes chances de sair do papel.

Não deixe que a preguiça te domine

Toda essa necessidade de descanso e reflexão que o ano do Porco traz, por outro lado, pode ser confundida com preguiça – e o principal desafio, aqui, é não deixar que o desânimo te domine.

Mantenha-se vigilante e não desista de correr atrás dos seus objetivos (lembra que falamos ali em cima sobre paciência?). Aproveite, sim, os momentinhos de moleza, de lentidão e, inclusive, permita-se não fazer absolutamente nada de vez em quando. Desde que isso não se torne um hábito e acabe como algo prejudicial.

Reconheça – e celebre – suas próprias conquistas

Aproveite a atmosfera deste final de ciclo para fazer uma autoavaliação: levando em conta os aspectos mais relevantes da sua vida atualmente, tente reconhecer quais foram seus maiores aprendizados, e valorize o quanto você provavelmente evoluiu como ser humano até agora. Mais do que isso, não deixe de celebrar e enaltecer suas conquistas pessoais, do jeito que preferir.

A propósito, se você for fã de cromoterapia e Feng Shui, vale saber que, para 2019, cores como o branco e o vermelho podem ser usadas sem moderação, pois prometem trazer sorte, enquanto tons mais frios, como verde e azul, devem ser evitados.

No amor, esteja aberta a aventuras e permita-se mais

Quando o assunto é relacionamento, Brendan dá a letra: 2019 não será dos melhores anos para engatar relacionamentos sérios, mas sim, para ligar o botãozinho do desapego e aproveitar aventuras deliciosas.

“Quem está solteiro terá a oportunidade de viver relações curtas e intensas, com muito fogo e desejo. Caso se permita, poderá até firmar uma relação duradoura. Se já tem um par, aproveite para curtir momentos a dois, sem pressão, apenas pela companhia um do outro, com bastante mimo – carinho, chocolates, filmes, jantares, banhos aromáticos e tudo o mais que vier à cabeça -, diálogo e respeito”, descreve ele.

Além disso, se quiser manter a paixão em níveis altos, aprenda a ouvir o outro, e dê espaço para que a pessoa amada também seja capaz de mostrar suas qualidades.