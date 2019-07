As cancerianas são as mais ‘amorzinho’ do zodíaco. Os motivos!

As nascidas entre 21 de junho e 22 julho* são especiais, elas são cancerianas. Sensíveis, companheiras, dedicadas, essas garotas conseguem fazer qualquer um se sentir bem e em casa.

E, ao contrário do que muita gente pode pensar, possuem uma grande obstinação e não desistem fácil, não, quando desejam alguma coisa. Duvida?

Abaixo, descubra um pouquinho mais da personalidade delas.

Minha casa é a sua casa

Não existem melhores anfitriãs do que as cancerianas! Elas têm uma ligação muito forte com a família, com a maternidade e, principalmente, com a casa. Sim, tem todo o aspecto do apego físico com o lar, com as coisas materiais também, mas vai além: essas garotas são capazes de transcender isso.

Quem está sob o signo de Câncer possui a capacidade incrível de fazer qualquer pessoas se sentir em casa e em qualquer lugar. Elas normalmente são aquelas garotas carismáticas da festa que estão conversando com todo mundo e perguntando se você precisa de mais alguma coisa. É um dom.

Cancerianas precisam que os outros precisem delas e elas ficam extremamente felizes quando podem ajudar. Elas conseguem fazer com que os outros se sintam amados e bem com quem são. A parte ruim? Elas podem esquecer um pouco delas mesmas e colocar a culpa dos próprios problemas nos outros.

Sensibilidade à flor da pele

As cancerianas são as sentimentais do zodíaco, não tem jeito. Eles sentem tudo, sentem o mundo de forma mais intensa, captam as diversas energias e isso, ao mesmo tempo que é maravilhoso, pode ser horrível para elas. Porque faz delas pessoas um pouco fechadas, que se magoam com facilidade e, por medo do sofrimento, preferem guardar tudo para elas – e isso não é bom.

Para viver plenamente, as garota sob Câncer precisam estar em um ambiente de harmonia e respeito por quem elas são, precisam se cercar de gente que verdadeiramente entenda todo o sentimentalismo delas e toda a necessidade de carinho e atenção que elas demandam.

Parece difícil? Talvez. Mas, com certeza, elas compensam tudo isso com o maior e melhor amor do mundo, aquele abnegado, de graça, que não exige nada em troca.

Amor incondicional

Quem tiver uma garota de Câncer em sua vida é, sim, uma pessoa de muita sorte! Elas têm uma capacidade de doação incrível e é muito bonito ver como elas fazem isso sem normalmente esperar nada em troca. Para as cancerianas, vale aquela máxima do “se você está feliz, eu estou feliz”.

Tudo o que elas querem é ver o outro bem e não vão medir esforços para que isso aconteça. Precisa de conselhos bons? elas vão dar. Precisa de um colo? Elas vão dar? Precisa de dinheiro? Acredite, elas também vão dar…

É um signo com uma forte ligação com a maternidade, a figura da mãe… E é através da doação que as cancerianas conseguem manifestar essa questão.

Manipulação

Uns chamam isso de manipulação, mas podemos dizer que, na verdade, se trata de um “jeitinho todo especial” das cancerianas… Elas são pós-graduadas nessa “arte” e, ao contrário do que muita gente possa pensar, não é nada pessoal, elas só não conseguem evitar.

Muita gente, para conseguir o que quer, faz birra, briga, cria as maiores artimanhas do mundo e, muitas vezes, tantos esforços acabam por ser completamente perdidos. As nascidas sob Câncer, no entanto, são muito mais sutis: elas usam da esperteza – e de uma leve chantagem emocional – para ter aquilo que sempre sonharam (pelo menos naquele momento).

Não são pessoas “do confronto”, como um carangueijo, preferem contornar os obstáculos ou problema (inimigo) com alguma estratégia infalível.

Elas são verdadeiros “gatos do Shrek” ambulantes, sempre prontas para fazer aqueles irresistíveis olhinhos todas as vezes que são confrontadas ou precisam conquistar alguma coisas. E, olha, geralmente funciona!

Obstinadas, essas garotas têm a capacidade também de fazer qualquer um se sentir A PIOR PESSOA DO MUNDO e isso apenas com as palavras, tá? Elas são poderosas, poderosíssimas.

Sexo, sexo, sexo

Sabe toda a sensibilidade das cancerianas? Pois é, elas conseguem levá-la também para o sexo e, principalmente, para o relacionamento amoroso. É toda uam doação, uma vontade de dar prazer e descobrir os desejos mais profundos do outro.

Não, elas não esquecem das próprias necessidades na hora do sexo, mas adoram, sim, satisfazer as vontades ocultas da pessoa que está do lado – e isso vale tanto para a transa casual, quanto para quando vão fazer ~amor~.

Um conselho? Transe, se apaixone, cuide, fique uma garota de câncer, elas são inesquecíveis.

*Essas datas podem variar de ano para ano.