Vênus está em Virgem: entenda o que é e como afeta sua vida amorosa

Ai, esses planetas, sempre mudando de lugar e prontos para sacudir com a nossa pacata vida, não é mesmo?! A partir desta terça-feira, dia 10, até 6 de agosto é a vez de Vênus (e, não a gente não está falando da música da Lady Gaga) “pousar” sobre o signo de virgem e, bem, “causar” algumas novas emoções.

Em primeiro lugar, vamos deixar uma coisa clara: na astrologia, Vênus é a “Deusa do Amor”, é o planeta responsável por controlar algumas das coisas mais maravilhosas da vida, como, claro, o amor, o sexo, a beleza em geral e, bem, o dinheiro. “Vênus fala das relações que estabelecemos com tudo que nos cerca. Como lidamos com os bens materiais, de que forma estabelecemos acordos, contratos legais e como vivemos o amor”, explica Masumi Suginoshita, terapeuta integrativa e astróloga do MdeMulher.

Em uma definição simplista, Vênus é tipo aquela nossa amiga sexy, culta, fashionista e absolutamente fabulosa pronta para elevar nossa alma por meio da arte, da criatividade, da paixão…

Mas, e aí, o significa ela estar em virgem?

Virgem é considerado o signo da organização e da saúde, mas, acima de tudo, ele representa o cuidado.

Como Masumi explica, quando Vênus passa por esse signo, é o momento de voltar os olhos para a rotina: cuidar da saúde, de como você organiza o seu dia a dia, a sua vida no trabalho, em casa e até mesmo como você se alimenta. Nesta hora, todas as ações que promovam, de alguma forma, o equilíbrio serão bem-vindas e recompensadas no futuro. Entendido?

Então, corre arrumar suas gavetas, marcas aquelas consultas médicas, ir ao dentista, dar um pulo na manicure, criar finalmente o hábito de passar hidratante no rosto todos os dias, sei lá, fazer coisas por você e pelo seu bem estar. É um posicionamento sobre ser prática, sobre cuidar de si mesma. A parte legal? Os outros vão notar porque organização, à primeira vista, parece ser uma coisa chata, mas você vai dormir tão melhor que vai acordar com um brilho especial, tá?!

E no amor? Eu quero saber no amor!

Todo mundo quer saber como vai ser no amor! E, bem, logo de cara, Masumi traz boas notícias: “a passagem de Vênus em Virgem será como uma jornada de cura para as relações, desde que você deixe o orgulho de lado e tenha uma postura proativa, aberta para ajustes internos que, assim, beneficiam as relações”. Lembra daquela coisa do “cuidado”? Também vale para o amor!

Segundo ela, é preciso ficar de olho em três trânsitos específicos e marcantes:

até o dia 15 de julho- trígono com Saturno e Urano

O conselho da astróloga é se jogar em novas situações em termos sociais – pode ser encontrando com gente nova, topando um novo amor, ou frequentando lugares inusitados. Aceite as oportunidades que vierem, pois está tudo a favor de se sentir à vontade em situações que normalmente te deixariam um pouco sem jeito.

do dia 20 a 28 de julho – oposição Netuno e Vênus

Você será desafiada a entender melhor suas expectativas no amor. O que é fantasia e o que é realidade? Serão as perguntas desse momento. O aprendizado final – e ele vai chegar, minha querida: no fim de tudo, é preciso aceitar as pessoas como elas são. A ideia aqui é se deixar surpreender em vez de esperar certas atitudes das pessoas.

do dia 23 a 31 de julho – trígono com Plutão

Com toda a consciência adquirida nesses dias, final feliz: Plutão dá uma mãozinha e te ajuda a se transformar, mudar os seus conceitos e isso possibilita a aproximação e maior intimidade nas relações.

Então, no fim das contas, a passagem de Vênus por Virgem é boa: é sobre arrumar a casa, deixar o que serve ficar, o que não serve ir para “o olho da rua” e, finalmente, entender que a mudança precisa começar dentro da gente. Só cuidado para não se autocriticar demais, beleza?!

Os signos que vão arrasar nesse trânsito

Touro, Capricórnio e Virgem passam por esse trânsito de forma mais tranquila. Masumi manda a letra: “quanto mais você deixar o relacionamento rolar, mais você aproveitará esse momento. Você perceberá que muitos nós serão dissolvidos, pois as vias estão abertas pro amor saudável acontecer em sua vida. Se nessas alguém precisar ir embora para vir outra pessoa, mesmo apegadas, vocês terão uma compreensão mais suave disso”.

Os signos que vão ~sofrer~ um pouco mais

Gêmeos, Sagitário e Peixes vão fazer um bom trabalho de autoanálise: terão que olhar bastante para o próprio umbigo, seja para tomar coragem de dar um passo adiante na relação ou para cair fora. De acordo com a astróloga, à principio, isso pode até ser sentido como um incômodo e, talvez, você acabe apontando bastante o dedo do outro, querendo culpar a pessoa pelo seu desconforto. Mas para aproveitar esse trânsito da melhor forma, o caminho é olhar para si mesma, suas escolhas e como você pode usar a oportunidade para evoluir. O atrito aqui serve para você crescer nas relações e sair do marasmo, capitsche?

Vai ser ok

Câncer e Escorpião se beneficiam desse trânsito, mas sem grandes impactos. São convites que podem aparecer, oportunidades de conhecer gente nova, esse tipo de coisa, sem pressão, avalia Masumi. Diferente dos outros dois grupos, vocês não sentirão motivação ou senso de urgência, mas você pode se dar bem ao escolher sair da sua zona de conforto e trazer melhorias pra relação ou para as suas interações por conta própria.