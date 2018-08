Dormir pouco, ter uma rotina de trabalho cheia, compromisso com os amigos, cobranças pessoais… Essa é a realidade de muitas pessoas atualmente e, com uma vida tão atribulada, nem sempre sobra tempo para cuidar do nosso corpo. Quem sofre com esse descaso? Bom, não precisamos ir muito longe para responder a essa pergunta.

Muito além da aparência, os hábitos saudáveis contribuem para o bem-estar e um corpo com saúde. Conversamos com especialistas e separamos 10 cuidados simples e que fazem toda a diferença para um organismo em equilíbrio. Confira abaixo quais deles ainda não estão na sua lista e mãos à obra!

–

1. Use protetor solar

O filtro solar é indispensável para a saúde da pele, seja para a do rosto ou corpo. Mesmo para quem passa o dia no escritório, se proteger dos raios UVA e UVB é necessário, pois desde o caminho para o trabalho até a saída rápida para o almoço já nos deixa expostos à queimaduras e radiação.

“O ideal é aplicar o produto pela manhã e à tarde e sempre 30 minutos antes de sair de casa, pois, assim, a pele tem tempo de absorvê-lo. A face, orelhas, colo, mãos e braços são algumas das regiões que ficam mais à mostra, por isso, é essencial protegê-las”, explica o dermatologista Dr. Cristiano Kakihara.

2. Beba água

A água faz parte do nosso corpo, auxilia em diversas reações químicas feitas pelas células e ajuda, inclusive, na nossa proteção contra o meio externo, afinal, ela é um dos principais componentes que formam a barreira protetora da pele. Já deu para perceber que a importância dela não é pouca, certo?

Por isso, se manter hidratado é essencial para o funcionamento do organismo e reflete também em uma pele saudável. “Uma das funções mais relevantes da água é a de auxiliar no processo de eliminar toxinas, que ajuda a colocar para fora do corpo tudo o que não será aproveitado. Para preservar essa e outras ações do organismo, é indicado tomar pelo menos dois litros de água por dia e, para quem pratica esportes, é preciso aumentar ainda mais essa quantidade para repor o líquido transpirado”, ensina a nutricionista esportista Natasha Barros.

3. Escolha os produtos certos para a hora do banho

Justamente por ser um contato diário com a pele do corpo, o banho merece uma atenção especial. “O primeiro cuidado que nós temos que ter é usar um bom sabonete. Muitos produtos que estão à venda em mercados e farmácias possuem um pH muito básico ou ácido e diversas substâncias que podem causar alergia. Procure sempre por produtos neutros, sem parabenos e, de preferência, sem essências”, completa o Dr. Cristiano Kakihara.

Além disso, exclua do banho o hábito de esfregar o corpo com esponjas, pois elas retiram a camada mais superficial da pele e acabam deixando-a vulnerável. “Há um mito de que é necessário usar buchas em áreas mais espessas, como os pés, por exemplo. Porém, o indicado é evitá-las de forma geral”, explica o dermatologista.

4. Risque da dieta os alimentos que roubam energia

“Tudo em excesso faz mal e esse é um dos principais mantras da nutrição. Alguns alimentos, em especial, são conhecidos como ladrões de energia por serem pesados, nos desidratarem ou por precisarem de muita insulina para serem digeridos. Café, açúcar branco, pães, doces, carboidratos simples no geral e o álcool fazem parte desse grupo”, explica a nutricionista Natasha Barros.

Neste caso, quando comemos algum desses alimentos muito pesados, o corpo se sente menos disposto durante a digestão porque precisa trabalhar mais do que o normal para finalizar o processo. Para os açúcares e carboidratos, o pico de glicemia que eles causam no organismo gera um processo inflamatório que pode, inclusive, influenciar na produção excessiva das glândulas sebácea, que leva ao surgimento de espinhas, além de poder desencadear ou piorar condições como a rosácea e o envelhecimento precoce.

5. Não tome banho quente

A água muito quente remove a gordura presente na camada de proteção da pele, deixando-a mais vulnerável. Por isso, o ideal é tomar banhos mornos e não muito prolongados. Ao finalizar, aplique o creme hidratante até cinco minutos depois de sair do chuveiro, pois, nesse período, a camada superficial da derme fica mais amolecida e o produto consegue penetrar melhor e turbinar a hidratação.

6. Inclua lanchinhos entre as refeições

“Leva mais ou menos três horas para que o nível da glicose que fica presente no corpo após a digestão de um alimento comece a cair. Depois desse período, é a hora de reabastecer o nosso organismo, afinal, um ‘tanque vazio’ não é benéfico para o equilíbrio bioquímico que tentamos almejar. Incluir pequenos lanches saudáveis entre o café da manhã, almoço e jantar é importante para manter o nível energético”, explica a nutricionista Natasha Barros.

7. Aposte em uma alimentação anti-inflamatória

“Uma boa dieta melhora a nossa saúde como um todo e é visível a diferença também nas doenças de pele. Hoje em dia, a alimentação anti-inflamatória está em alta devido aos avanços nas pesquisas da nutrição funcional, que estuda as propriedades dos alimentos e como eles podem ajudar a tratar e prevenir o desequilíbrio do corpo”, explica Natasha Barros.

Para começar a ter uma dieta mais saudável, prefira comidas naturais, que são antioxidantes e cheias de vitaminas, no lugar de alimentos industrializados. “A nossa alimentação impacta diretamente no funcionamento do organismo e um exemplo disso é o processo de detox feito pelo fígado para eliminar as toxinas do corpo. Alguns fitoquímicos específicos são necessários para que essa operação ocorra e é da ingestão de frutas e vegetais que conseguimos retirá-los para efetuar a ação”, finaliza a nutricionista.

8. Pratique esportes

Movimentar o corpo é extremamente importante na busca por uma vida mais saudável e equilibrada. Além de auxiliar na circulação, no fortalecimento corporal, na postura e diversos outros benefícios muito importantes para a saúde, o exercício também contribui para nossa mente e humor.

Enquanto nos exercitamos, o hormônio endorfina é liberado, dando uma sensação boa e de relaxamento ao organismo. O hábito de praticar esportes também ajuda a criar uma rotina de sono, a nos deixar mais focados, menos ansiosos e estressados e a criar, inclusive, uma relação mais próxima de cuidado com o corpo. Afinal, a atividade exige concentração e atenção aos movimentos corporais, nos deixando mais conscientes sobre nós mesmo.

9. Não esqueça de dormir

Nós podemos até estar descansando durante o sono, mas o nosso corpo não para de trabalhar nesse momento. É enquanto dormimos que ele coloca em prática o ciclo de diversos hormônios e, quando não temos uma boa noite de descanso, ocorre um desbalanço hormonal que pode causar ou agravar diversas condições de saúde.

Acne, rosácea, envelhecimento precoce, baixa na imunidade e até o aumento de peso podem estar relacionados com as poucas horas de sono. Por isso, sempre que possível, durma oito horas por noite.

10. Cuide também da sua mente

Pode até parecer clichê, mas um corpo em equilíbrio requer uma mente equilibrada. Afinal, um e o outro estão interligados. Por isso, reservar um período para cuidar de si, meditar, passar um tempo ao ar livre e praticar um hobby é essencial para uma boa saúde mental.