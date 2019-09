11 novidades de beleza imperdíveis direto da Beauty Fair 2019

Do último sábado (7) à terça-feira passada (10), o mercado nacional de beleza esteve em polvorosa, tudo isso porque nesses quatro dias rolou, no Expo Center Norte, em São Paulo, mais uma edição da Beauty Fair, a maior feira de beleza das américas.

O evento, que acontece anualmente, costuma atrair lojistas, profissionais do ramo, influencers, algumas celebridades e, claro, diferentes marcas nacionais e internacionais especializadas em maquiagem, cabelos, estética, cuidados com a pele e tudo o que você pode imaginar dentro do universo da beauté.

Entre incontáveis estandes e lançamentos mil, nós do MdeMulher, que estivemos por lá, filtramos 11 novidades imperdíveis divulgadas na Beauty Fair 2019. Os produtos, que você confere a seguir, já estão à venda em lojas próprias, e-commerces ou revendedoras autorizadas.

Paleta de sombras ‘Liberdade’ – Vult

–

A Vult acaba de lançar cinco novas paletas de sombras – Liberdade (foto), Poder, Amor por Mim, Confiança e Beleza -, com cinco diferentes cores em cada uma delas. Os tons levam os nomes de consumidoras de produtos da marca, as chamadas #Vultlovers, e foram desenvolvidos em parceria com elas. Em edição limitada, os Pallets são colecionáveis e vêm em formato estojo. As sombras prometem alta pigmentação, textura aveludada e versatilidade nas tonalidades, que variam entre acabamentos foscos e cintilantes.

Preço sugerido: R$ 21,25 cada

Leia Mais: A Vult lançou um glitter líquido para uma maquiagem completamente eufórica

Cosmoblock UV Protect Hydra Acqua, FPS 65, bifásico – Cosmobeauty

–

Indicado para peles com textura de normal a seca, o Cosmoblock UV Protect Hydra Acqua, da Cosmobeauty, é um protetor solar bifásico com FPS 65, que pode ser usado no rosto, no corpo e até nos cabelos. Em spray, não deixa a pele melecada e a protege dos efeitos da radiação solar, inclusive de luzes visíveis vermelhas, azuis e verdes.

Preço sugerido: R$ 152,90

Gelatina de Geleia Real Mel, linha #todecacho – Salon Line

–

Entre os mais de 50 (!) lançamentos da Salon Line durante a Beauty Fair, destacamos aqui os novos produtos da #todecacho, uma das linhas mais vendidas da marca. As novidades ficam por conta de um Ativador de Cachos, uma Máscara + Creme para pentear (2 em 1) e uma Gelatina de Geleia Real (foto), tudo com Mel na fórmula e na fragrância.

Indicada para cabelos ondulados, cacheados, crespos ou em transição, a Gelatina reconstrói os fios da raiz às pontas, hidrata e protege o couro cabeludo de agressões externas. O produto promove, ainda, proteção UV para os cabelos.

Preço sugerido: R$ 17,00 (300g)

Pincel Wood 3D Triangle Kabuki – Belliz Company

–

A Belliz aproveitou a feira para divulgar o lançamento da primeira linha de pincéis de maquiagem 3D do Brasil – que conta com 4 opções de pinceis + 1 esponja 3D.

O Wood 3D Triangle Kabuki, com cabo de madeira, se destaca por conta do corte chanfrado e das cerdas em formato triangular, que o tornam ideal para facilitar a aplicação de bases líquidas e cremosas no rosto todo, incluindo área dos olhos e cantinhos do nariz.

Multifuncional, o pincel também pode ser usado para fazer contorno e esfumar corretivos e pós com maior precisão.

Preço sugerido: R$ 34 cada

Bruma iluminadora Hill 40º – Catharine Hill

–

Para ser usada antes e/ou depois da maquiagem, a Bruma Hill 40º, da Catharine Hill, é iluminadora e refrescante nas mesmas proporções. Quando usada antes do make, promete hidratação graças ao Extrato de Camomila, Chá Verde e Aloe Vera presentes na fórmula. Já se for aplicada como finalizadora de maquiagem, ilumina a pele e promove viço. Disponível nos tons Rosé e Bronze, para peles claras e escuras, respectivamente.

Preço sugerido: R$19,90

Máscara de tratamento para cabelos ‘Tá Mara, Tá Lindo’ (banana e tamarindo) com touca, Linha Superfoods – Ricca

A Ricca, que costuma desenvolver produtos com design fofo e fragrâncias gostosinhas, lançou a primeira linha de máscaras de tratamento para cabelos que já vem com touca na embalagem. São dois sachês no mesmo produto, um com a própria máscara, que promete agir nos fios em um tempo que pode variar de 10 a 15 minutos, e o outro pacotinho com a touca especial, criada para potencializar a hidratação capilar.

São seis diferentes opções de máscaras, cada uma para uma função e tipo de cabelo diferentes: Um Mamão vai na Cabeça, Um Coco Muito Loko, Tá Mara, Tá lindo! (foto), Invocando Cacho, A Fantástica Máscara de Chocolate e Spicy Girl.

Preço sugerido: R$ 9,90 cada

Máscara Labial Hidratante com extrato de Cereja, Raavi

–

Com ingredientes naturais na fórmula, que ajudam a hidratar e nutris os lábios e o contorno da boca, a Máscara Labial Hidratante de Hidrogel, da Raavi, possui extrato de cereja e colágeno hidrolisado.

Promete reduzir linhas de expressão ao redor da boca ao mesmo tempo em que deixa os lábios com efeito de mais volume e maciez. Indicada para ser usada de uma a duas vezes por semana, com os lábios higienizados e, de preferência, após uma leve esfoliação na área.

Preço sugerido: R$ 12

Mousse Bio Restaurador – Fler Dermocosméticos

Com textura mousse e ativos potentes – lê-se ácido hialurônico, Vitamina E e o Ecobiótico (um probiótico derivado da flor-de-cera) -, o Mousse Bio Restaurador, da Fler Dermocosméticos, é um hidratante facial que promete efeito mate e absorção rápida pela pele.

O produto garante, ainda, hidratação por 24 horas e recuperação das barreiras imunológica e física. Pode ser usado por pessoas de todos os tipos de peles, incluindo as que têm acne, e é indicado como creme preparatório e restaurador em caso de procedimentos estéticos.

Preço sugerido: R$ 125,90

Secador iQ Perfetto – GA.MA Italy Professional

–

O grande lançamento do ano para a GA.MA Italy, especializada em secadores e pranchas, é o secador iQ Perfetto, que tem design minimalista e é todo tecnológico. Levinho (pesa 294 gramas, quase o mesmo que um smartphone moderno), foi projetado para evitar danos musculares em profissionais que usam o equipamento com frequência.

Além disso, ele promete secar os cabelos em um tempo 30% mais rápido que o melhor secador do mercado atualmente, graças a um jato de ar potente e regulável (em três velocidades e três temperaturas distintas).

Autolimpante e de alta durabilidade, o secador conta também com luzes de LED inteligentes e com o ativo Oxy Active, que atua prevenindo o envelhecimentos dos fios e protegendo a cor dos cabelos.

Preço sugerido: R$ 1.999,90

Sérum de crescimento para sobrancelhas – Vult

–

A Vult também ampliou seu portfólio de produtos para sobrancelhas, e lança neste mês o Sérum de Crescimento, produto em gel que contém aloe vera, extrato de algas e Pantenol na fórmula. Pode ser usado nas sobrancelhas e nos cílios, e atua estimulando o crescimento dos pelos, prometendo um aumento de até 50% na quantidade de fios, que devem ficar mais fortes e volumosos depois de um mês de uso.

Preço sugerido: R$ 24,70

Loção Tônica Biosuavizante Prebiótico – Árago Dermocosméticos

–

Mais um lançamento com tecnologia prebiótica, a Loção Tônica Biosuavizante, da Árago Dermocosméticos, é indicada para peles normais, secas e, especialmente, sensíveis e que costumam apresentar reações alérgicas. O produto, que possui ação calmante e promete reestruturar a barreira cutãnea da pele, evita vermelhidão, descamações e sensação de coceira, ao passo que reequilibra o pH natural da região do rosto.

Preço sugerido: R$ 49,00