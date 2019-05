13 lançamentos de beleza de até R$ 110 para apostar no mês de maio

5/6 (Bumble and bumble/Sephora/Divulgação)

1. Primer para cabelos Hairdresser's Invisible Oil - Bumble and Bumble

A Bumble and Bumble, marca americana de cosméticos capilares, acaba de desembarcar nas lojas Sephora do Brasil e, entre as novidades mais legais de seu portfólio está o Hairdresser's Invisible Oil, um primer para todos os tipos de cabelos com mil e uma utilidades. Olha só: tem proteção contra raios UV e calor, podendo ser usado antes de ir à praia ou como preparo para usar secador e chapinha, ou no segundo dia após uma lavagem, caso a intenção seja manter o efeito brilhante. Ah! Ainda dá para usá-lo como 'remedinho' naqueles dias em que os fios pedem por arrego - afinal, o primer combina seis óleos essenciais e promete proteger e cuidar de cabelos quebradiços e danificados.

Preço sugerido: R$ 65 (60ml) - à venda na Sephora Brasil

2. Elixir Anti-oleosidade Detox BT - Bruna Tavares

Pensado para quem sofre diariamente com a oleosidade natural da pele, o BT Detox Elixir Facial, da Bruna Tavares, promete acalmar, purificar e ajudar no controle da cútis oleosa. A textura é firme e gelatinosa, ou seja, menos pesada do que a de muitos creminhos por aí, e a fórmula conta com esferas de carvão ativado, ingrediente potente no combate à oleosidade. O produto, sem cheiro, foi testado por dermatologistas, e não contém parabenos, é cruelty-free e vegano.

Preço: R$ 56 - à venda na Sephora Brasil