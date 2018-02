13 rituais de beleza perfeitos para adotar no verão

Que é importante passar o protetor solar todos os dias antes de sair de casa e reaplicar a cada duas horas na praia ou na piscina você já sabe, né? Esse é o ritual número um, recomendado por dez entre dez dermatologistas. Acrescente à rotina as dicas abaixo e garanta pele e cabelo radiantes até o final da estação!

1. Aplique um bom hidratante

No verão, é comum a pele ficar mais seca e desidratada, fatores que intensificam o envelhecimento. Por isso, mesmo que você já tenha o costume de passar hidratante de vez em quando, é hora de reforçar esse hábito. Usar um bom creme todos os dias ajuda a manter a quantidade adequada de água na pele. Para não ficar “grudenta”, prefira aqueles mais absorventes. Uma dica é a nova loção corporal Cuide-Se Bem Lavandinha, de O Boticário, que é fácil de espalhar e deixa a pele macia.

2. Use protetor solar SEMPRE

Se você for ficar muitas horas exposta ao sol, o ideal é aplicar o protetor solar também na pele que fica embaixo da roupa. A radiação solar pode penetrar alguns tipos de tecido, especialmente se estiverem molhados. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, roupas de algodão bloqueiam a maior parte da radiação UV. Já os tecidos sintéticos, como o nylon, bloqueiam apenas 30%. Portanto, além de atentar para a escolha da roupa, reforce o protetor.

3. Capriche na escolha do desodorante

Deixe o aerossol de lado por enquanto, pois ele pode contribuir para o ressecamento da pele. Como no verão ela já fica sensível, melhor optar pelas versões em creme ou roll-on do produto. Sugestão: experimente o novo desodorante Cuide-Se Bem Lavandinha, de O Boticário. Ele ajuda a manter a hidratação natural da região das axilas e ainda tem uma refrescante fragrância com notas de lavanda.

4. Use protetor labial

Muita gente se esquece deles, mas os lábios também requerem cuidado no verão. Tenha sempre na bolsa um protetor labial com fator de proteção solar e aplique e reaplique ao longo do dia. Assim você evita que eles fiquem com aspecto envelhecido e previne o surgimento de lesões.

5. Vá de body splash

Por ser mais leve, esse tipo de spray corporal é uma ótima alternativa ao perfume nesta época do ano. Para garantir uma perfumação na medida certa, aplique logo após o banho. O body splash da nova linha Cuide-Se Bem Lavandinha, de O Boticário, por exemplo, tem uma deliciosa fragrância moderna e fresca, que ainda prolonga aquela gostosa sensação de pós-banho.

6. Trate bem seus pés

No verão, a pele do pé costuma ficar mais grossa, não é? Isso acontece porque a gente anda mais descalça, com o pé na areia, na grama, no deque… Como essa delícia de prazer é inevitável, a saída é hidratação! Aplique um bom creme nos pés à noite, após o banho, e faça uma massagem neles. Para potencializar o efeito, você também pode envolvê-los com um saquinho plástico e deixar o creme agir por uma hora.

7. Reforce a hidratação das madeixas

Assim como a pele, nosso cabelo também tende a ficar mais ressecado nessa estação. Com a exposição excessiva ao sol, ao cloro e ao sal marinho, os fios perdem nutrientes, além de sofrer alterações na cor. Resultado: ficam mais frágeis e quebradiços. O ideal é aplicar uma máscara de tratamento uma vez por semana – pode ser no banho, depois do shampoo e antes do condicionador. E use protetor solar capilar diariamente, no comprimento e nas pontas.

8. Proteja as unhas

Você sabia que as unhas crescem mais rápido no verão? Pois é! O alto índice de radiação solar é que faz isso. O sol, o mar e a piscina também deixam as unhas mais ressecadas, assim como a região da cutícula. Para mantê-las em dia, procure cortar com mais frequência e hidratar diariamente. Pode passar um creme para as mãos como o da linha Cuide-Se Bem Lavandinha, de O Boticário, que tem alto poder de hidratação e não estraga o esmalte!

9. Troque a base por uma mais leve

Praia, suor e calor não combinam muito com maquiagem, certo? Mas você não precisa abrir mão de tudo. Basta escolher produtos mais apropriados. Uma base fluida e aquosa, por exemplo, contém menos óleo e pigmentos e garante uma pele uniforme sem entupir os poros ou escorrer com o suor.

10. Beba água natural e de coco

A recomendação do Ministério da Saúde é ingerir ao menos dois litros de água por dia. Em dias intensos de sol e calor, então, esse hábito é ainda mais importante não apenas para sua saúde, mas para sua pele também. Dá para atingir facilmente essa meta intercalando água natural com água de coco, que, além de deliciosa, é rica em vitamina A e sais minerais como cobre, zinco, ferro, fósforo e potássio.

11. Complete a geladeira com morango e tomate

É que esses frutos são amigos da cútis e protegem dos raios solares. Outras opções de legumes ou frutas de cor vermelha ou alaranjada também valem, como abóbora, mamão, maçã e beterraba. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, por serem ricos em carotenoides – substância que se deposita na pele e tem ação antioxidante –, esses alimentos ajudam na prevenção aos danos que o sol causa à pele.

12. Dê um tempo nos tratamentos

Não são todos, mas no verão é recomendado diminuir a intensidade dos procedimentos estéticos, principalmente aqueles que causam descamação ou deixam a pele irritada. Mas, se está de férias e quer aproveitar o tempo livre para cuidar mais intensamente da pele, opte por equipamentos que melhoram a flacidez e a textura da pele, pois são menos invasivos.

13. Seque-se bem

Nessa estação, o calor, a umidade e a baixa da imunidade aumentam o risco de algumas doenças da pele. São as condições favoráveis para a reprodução de fungos causadores de micoses, por exemplo. E eles adoram aparecer nos pés, na virilha e nas unhas. Para escapar desse incômodo, é importante não passar muito tempo com a pele molhada e secar-se bem, principalmente nas dobrinhas do corpo.