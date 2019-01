15 perfumes refrescantes e deliciosos que têm a cara do verão

No mundo todo o mercado de perfumes funciona de um jeito bem parecido com as coleções de moda e acessórios. É mais ou menos assim: mesmo que as marcas contem com alguns clássicos campeões de vendas e não tão focados nas tendências de determinada temporada, lançamentos costumam, sim, ser divididos de acordo com a estação do ano. Vale lembrar que, quando o assunto é fragrância, isso faz total sentido, viu?

Durante o inverno, por exemplo, as pessoas costumam procurar por aromas mais marcantes e menos cítricos, investindo em perfumes concentrados, de maior fixação na pele. Já no verão a história muda de figura, e queremos mesmo é desfilar por aí exalando cheirinhos mais leves e florais, que não briguem com o hidratante, não grudem por influência do suor e, claro, promovam aquela sensação de pele cheirosa e fresquinha durante o dia todo. Se isso acontecer depois de um bom banho gelado, melhor ainda!

Para te ajudar a escolher o aroma de verão que mais tem a ver com a sua personalidade, fizemos uma curadoria esperta e selecionamos, entre lançamentos quentinhos e clássicos do mercado, 15 perfumes e colônias com a cara e o cheiro da estação.