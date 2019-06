20 nail arts de arco-íris perfeitas para celebrar o mês do orgulho LGBT

Desde 1969, ano no qual aconteceu a chamada Rebelião de Stonewall, junho ficou mundialmente conhecido como o mês do Orgulho LGBT, e anualmente o calendário desta época é marcado por eventos e paradas criados para celebrar a diversidade sexual.

Pegando carona na temática, o Pinterest, plataforma online de inspirações das mais variadas, aproveitou para divulgar o ‘Pride Report’, um relatório de tendências atuais que reúne as maiores buscas no que diz respeito ao universo LGBTI+.

Entre os assuntos mais procurados estão as unhas marmorizadas de arco-íris (Rainbow marble nails, em inglês), que nos últimos meses tiveram um aumento de buscas de 194% dentro da plataforma.

Para te inspirar a investir em uma nail art que abraça todas as cores, selecionamos as 20 melhores ideias do Pinterest no que diz respeito às unhas de arco-íris. Dá para usar no dia a dia ou já pensar no look da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo (que acontece no domingo, 23 de junho).

De poás:

Tipo francesinha:

Com base transparente:

Arco-íris + vermelhão:

Delicada:

Uma unha de cada cor:

Tipo tie dye:

Artística:

Pastel:

Com nuvens:

Gótica:

Com glitter:

Filha única:

Listradinha:

Com efeito holográfico:

De :

Tipo confete:

De oncinha:

Neon: