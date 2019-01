20 nail arts divertidas, coloridas e perfeitas para usar neste verão

Há dois tipos de pessoas quando o assunto é verão: as que odeiam o calor com todas as forças, e as que amam de paixão a temporada quente. Seja você parte da primeira ou da segunda categoria, a verdade é que a estação, por ter um clima naturalmente mais animado e positivo pairando pelo ar, permite que a gente faça algumas boas ~loucurinhas de moda e beleza (não que a gente deixe de fazê-las no restante do ano).

Ideias não faltam: aproveite para pintar o cabelo de lilás, o tom que, segundo o Pinterest, é tendência capilar máxima para este ano, montar um look coral da cabeça aos pés, para ficar bem alinhada com a proposta da Pantone e, também, para apostar sem moderação em unhas decoradas das mais coloridas e chamativas.

Vale tudo, viu? De pintar um dedinho de cada cor até se inspirar no fundo do mar, passando por nail arts cheias de glitter e frutinhas, do jeito que a gente gosta.

A seguir, uma seleção com as unhas de verão mais legais do Instagram!

Por que não uma unha (literalmente) laranjinha?

Alô, sereias modernas, essa é para vocês:

Tem criatividade de sobra para as fãs de arte:

E sugestão divertidinha para quem quer substituir a francesinha tradicional:

Essa é das mais temáticas…

… enquanto essa promete agradar quem não dispensa uma boa estampa de onça

Aproveite que o amarelo está em alta e use sem medo, também, nas unhas:

Ou, então, apele para os tons pastel e pinte um dedinho de cada cor:

Tudo azul (e com bastante glitter), de preferência:

Bem fofa e a cara do verão:

Lavanda, cor-tendência, e com detalhes minimalistas:

Com melancias (!):

Morangos:

E para quem não abre mão das cores escuras:

Vá de nude tropical, se você fizer a linha discreta…

… ou de neon, para atrair atenção:

Apostar em uma vibe meio fundo do mar é show:

Assim como usar todas as nuances da caixinha de esmaltes:

Três cores, uma palavra: chique

Unhas floridas? Gostamos!