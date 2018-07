A combinação de temperaturas mais baixas, umidade do ar reduzida e vento frio transforma o inverno numa verdadeira armadilha para a beleza e a pele é o órgão que mais sente as mudanças climáticas. O cabelo, por sua vez, acaba ressecando pelo excesso do uso de secador e pela ação da água mais quente no banho.

Mas não precisa se desesperar. Com 4 passos simples – e os produtos certos – você vai desfilar ainda mais linda no inverno!

Passo 1 – Hidrate, hidrate, hidrate!

O corpo precisa ser hidratado, pelo menos, uma vez ao dia – melhor ainda se for logo após uma ducha. Mas lembre-se: banho muito quente é inimigo da hidratação porque retira a camada manto-lipídica do corpo, ou seja, a barreira hidratante composta de lipídios e água, que recobre toda a derme e a protege dos danos externos, deixando-a ainda mais vulnerável aos efeitos do inverno.

Então, durante uma ducha rápida e morna, escolha um sabonete líquido com ingredientes hidratantes. Uma alternativa bem interessante é a linha Nutrição Protetora da JOHNSON’S®, que contempla o sabonete líquido e o hidratante para o corpo.

O uso associado do sabonete líquido e do hidratante, que são à base de mel e extrato de linhaça, proporciona a nutrição perfeita para uma pele bonita e vibrante, combatendo o ressecamento e a opacidade. A fórmula contém ainda glicerina vegetal hidratante e vitaminas antioxidantes (E e Pro-Vitamin B-5).

Já para quem sofre muito com o ressecamento, outra opção bastante eficiente é o duo sabonete líquido e hidratante AVEENO® Skin Relief, indicado para pele extra-seca e delicada, pois alivia e hidrata a cútis. Além disso, garante uma perfumação incrível, graças a combinação de ingredientes, disponível nas versões camomila e coco nutritivo.

Os produtos ainda apresentam uma linha de cuidados corporais com a exclusiva tecnologia ACTIVE NATURALS®, com ingredientes extraídos da natureza que ajudam a preservar os cinco elementos vitais encontrados em uma pele saudável – proteínas, antioxidantes, vitaminas, enzimas e lipídios.

Passo 2: Dê uma atenção especial para suas mãos e pés

Outro erro recorrente no inverno é não reforçar a hidratação nas partes mais delicadas do corpo, sobretudo mãos e pés – além de joelhos e cotovelos. As extremidades do nosso corpo estão mais expostas e requerem um cuidado especial. Além disso, as glândulas sebáceas – estruturas responsáveis por produzir sebo, conteúdo de origem lipídica que evita a perda excessiva de água e o ressecamento da pele – estão ausentes na palma das mãos e na planta dos pés. No inverno, os joelhos e os cotovelos tendem a desidratar, a espessar e a rachar com mais facilidade. Isso pode ocorrer pois estas áreas estão em constante movimento e precisam de maior elasticidade, enquanto, por outro lado, apresentam um menor número de glândulas sebáceas em relação ao rosto e ao couro cabeludo, as quais podem não ser suficientes na manutenção da hidratação natural da pele.

Para esse momento, NEUTROGENA® tem a linha Norwegian, fórmula norueguesa que promove hidratação profunda para pés e mãos – há, também opção para o corpo. O segredo está no alto poder hidratante e emoliente dos ativos presentes. O Norwegian Formula – Hidratante para Pés Ressecados e Pés Secos, por exemplo, tem como principais ativos a glicerina (retém água quando aplicada na pele, hidratando-a), o D-Pantenol ou pró-vitamina B5 (tem efeito protetor contra a irritação da pele e auxilia na manutenção da barreira cutânea) e a alantoína (atua na regeneração dos tecidos e é hidratante), entre outros.

Enquanto isso, o hidratante Norwegian Formula para as Mãos possui alta concentração de glicerina — uma pequena quantidade deixa as mãos mais macias e suaves logo após a primeira aplicação.

Completando a linha, o Norwegian Formula – Hidratante para o Corpo tem base catiônica, ou seja, emulsionantes com cargas elétricas positivas, e é feito à base de glicerina, que aparece combinada a emolientes e dimeticone, fazendo dele um superindicado para peles seca e extra-seca.

Passo 3: É hora de cuidar dos fios!

A regra do banho rápido e com temperatura moderada é tão ou até mais importante para os fios. É que a água quente, somada ao uso mais frequente de secador, deixa o cabelo mais frágil, favorecendo o surgimento de frizz. A situação piora se houver química. Sem contar que o inverno também aumenta a produção de caspa.

Para resolver tais problemas, vale optar por shampoos e condicionadores com poder hidratante. Na hora do enxágue, preste atenção para não deixar nenhum resíduo de produtos no cabelo, sobretudo na raiz. Outra dica de ouro é tentar deixar os fios secarem ao natural, sem recorrer ao secador.

Escolher os produtos adequados faz toda a diferença na saúde dos fios. A OGX®, marca de hair care da Johnson & Johnson, disponibiliza cinco linhas de shampoos e condicionadores com fórmulas que trazem ativos naturais e exóticos.

A Argan Oil of Morroco, indicada para fios danificados, restaura e hidrata, graças à fórmula exótica com óleo de argan diretamente do Oriente Médio. A Brazilian Keratin Smooth, perfeita para cabelo com frizz e poroso, é enriquecida com óleo de coco, queratina, avocado e manteiga de cacau, que ajudam a amaciar e fortalecer fios cacheados ou ondulados. A Coconut Milk nutre e hidrata, graças à fórmula com nutrientes do coco e clara de ovos, que ajudam a deixar fios (secos e sem brilho) bastante hidratados, brilhantes e macios.

A linha Biotin & Collagen engrossa e dá volume e textura ao cabelo fino e sem volume, por causa da fórmula com biotina, rica em vitamina B7, colágeno e proteína de trigo hidrolisada, que ajudam a dar volume e textura a qualquer tipo de fio. Por último, a Keratin Oil fortalece e protege fios frágeis e quebradiços, por causa da fórmula com queratina (que aumenta a elasticidade) e óleo de argan (ajuda a proteger contra pontas duplas e reduzir os quebradiços). Agora, é só escolher os produtos que mais combinem com você e arrasar na nova rotina de beleza 😉