Na dúvida sobre o que comprar para a sua mãe no próximo dia 12 de maio? Pois saiba que, na nossa opinião, não há nada melhor do que investir em um perfume que traduza bem a personalidade dela. Apesar de clássica, a ideia de oferecer uma lembrança que mexa com o olfato dificilmente falha: afinal, quem não gosta de ganhar um presente chique, cheirosinho, útil no dia a dia e que, de quebra, traga consigo frascos facilmente transformáveis em objetos de decoração para a casa?

Para dar aquela famosa mãozinha na busca pelo perfume de Dia das Mães ideal, reunimos 30 sugestões de fragrâncias com preços, ingredientes e tamanhos variados, que prometem agradar todo e qualquer tipo de mãe – da mais exigente à mais relax.