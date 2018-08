Não importa se você é do tipo que sempre chora em casamentos, correndo sérios riscos de borrar o rímel (que atire a primeira pedra quem nunca se emocionou em uma cerimônia), se você vai desempenhar em breve o importante papel de madrinha e quer uma beleza intacta no dia do evento ou, então, se você acaba de entrar para o time das futuras noivinhas e, entre os seus pré-requisitos de protagonista, está um make bafo de alta durabilidade. Saiba que temos boas notícias e elas envolvem o fim da “cara de panda” pós-festa.

Graças à tecnologia na indústria da beleza, hoje já é possível garantir uma produção resistente ao suor, à umidade, às variações do clima e, claro, às lágrimas. Selecionamos e apresentamos a seguir 39 produtinhos show, entre primers 24 horas, hidratantes potentes, máscaras de cílios à prova d’água e fixadores, que são perfeitos para segurar seu make do início ao fim de qualquer rolê, seja ele um festão ou uma festinha.

1. Primer Prep Prime Matte - SD MAKE •UP , R$ 49 2. Batom líquido matte com +8 horas de duração - Top Beauty , R$ 17

1. Máscara de cílios à prova d'água Better Than Sex Waterproof Mascara - Too Faced , R$ 129 2. Batom líquido Melted Matte (cor: Queen B) - Too Faced , R$ 89

1. Primer de olhos à prova d'água Shadow Insurance - Too Faced , R$ 99 2. Primer redutor de poros oil-free Vegan Primer Blur Effect - Simple Organic , R$ 130

1. Delineador com 12h de duração Master Grapich - Maybelline , R$ 44,90 2. Batom líquido com efeito matte e 16h de duração Superstay Matte Ink - Maybelline , R$ 68,90

1. Corretivo com acabamento mate natural Pro Longwear Concealer - M.A.C Cosmetics , R$ 110 2. Primer com proteína de arroz HD Perfect Face - Top Beauty , R$ 23

Base Creme Efeito Pó , de alta cobertura e longa duração - Mary Kay , R$ 64

1. Primer líquido hidratante, para todos os tipos de pele, Photo Finish Primer Water - Smashbox , R$ 179 2. Hidratante e fixador de maquiagem Spray Energizante Facial Vitamina C - The Body Shop , R$ 65

1. Fixador de maquiagem em spray, com durabilidade de 16 horas - Mary Kay , R$ 120 2. Primer facial fixador de maquiagem com FPS 15 - Mary Kay , R$ 72

1. Base à prova d'água com cobertura matte Lock It Liquid Foundation - Kat Von D Beauty , R$ 205 2. Pó solto translúcido, para controlar brilho e oleosidade - Mary Kay , R$ 75

1. Máscara de cílios extra volume + curva Majestic - Top Beauty , R$ 17 2. Primer fixador de sombras com fórmula à prova d'água - Mary Kay , R$ 45,90

1. Base à prova d'água com efeito 24h Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation - M.A.C Cosmetics , R$ 175 2. Base de longa duração e acabamento natural Ultra HD Liquid Foundation - MAKE UP FOR EVER , R$ 210

1. Hidratante facial com óleo de semente de uva Vitis - Vinotage , R$ 80,60 2. Base em pó 24h Lock-It Powder Compact Foundation - Kat Von D Beauty , R$ 195

1. Spray fixador de maquiagem com extrato de alga marinha Mist & Fix - MAKE UP FOR EVER , R$ 58 (30 mL) e R$ 172 (125 mL) 2. Bruma hidratante que melhora e prolonga a duração da maquiagem Prep + Prime Fiz (aromas: Rosas, Lavanda e Coconut) - M.A.C Cosmetics , R$ 120

1. Delineador à prova d'água com aplicador giratório La Petite Robe Noire Roll'ink - Guerlain , R$ 165 2. Batom primer para lábios Pré-maquiagem Kiss Kiss Lip Lift - Guerlain , R$ 175

1. Delineador de alta pigmentação à prova d'água Tattoo Liner - Kat Von D Beauty , R$ 125 2. Lápis de olho com mais de 10 horas de durabilidade Carbon Black - Top Beauty , R$ 31

1. Fixador de maquiagem Make-Up Finish - Emy , R$ 16,90 2. Corretivo multi-aperfeiçoador 2 em 1 Multi-Perfecting Concealer - Guerlain , R$ 190

1. Sérum facial nutritivo e hidratante - Simple Organic , R$ 125 2. Máscara de cílios com óleo de mamona e durabilidade de até 12 horas High Impact™ Elevating Mascara - Clinique , R$ 99

1. Batom líquido matte com +8 horas de duração - Top Beauty , R$ 17 2. Lápis com acabamento matte para olhos, lábios, sobrancelhas e rosto Artist Color Pencil - MAKE UP FOR EVER , R$ 79

1. Gel-creme hidratante com durabilidade de até 72 horas Moisture Surge™ 72-horas Hidratante de Auto- Reabastecimento - Clinique , R$ 209 2. Base para todos os tipos de pele, resistente ao suor e à umidade Studio Skin 15 Hours Wear Hydrating - Smashbox , R$ 199

1. Água facial hidratante, que ajuda a fixar a maquiagem Aqua Réotier - L'Occitane en Provence, R$ 89 2. Primer invisível com efeito 3D Aspelle Invisible Primer - Aspelle, R$ 30

Serviço:

Aspa Cosméticos: https://www.aspacosmeticos.com.br/

Clinique: https://www.clinique.com.br/

Guerlain: https://www.guerlain.com/pt/pt

Kat Von D Beauty: https://www.sephora.com.br/kat-von-d/sobre

M.A.C Cosmetics: https://www.maccosmetics.com.br/

MAKE UP FOR EVER: https://www.makeupforever.com/br/pt-br/brand/boutiques/lojas

Mary Kay: https://www.marykay.com.br/

Maybelline: http://www.maybelline.com.br/

SD Make Up: http://www.sdmakeup.com.br/

Simple Organic: https://www.simpleorganic.com.br/

Smashbox: https://www.smashboxatbeleza.com.br/

The Body Shop: https://www.thebodyshop.com.br/

Too Faced: https://www.sephora.com.br/too-faced/home/

Top Beauty: https://www.topbeauty.com.br/

Vinotage: http://www.vinotage.com.br/

*Preços pesquisados em 31/08/2018