40 itens de beleza com ótimos descontos para aproveitar nesta Black Friday

2/20 (Montagem: Ilê Machado/Divulgação)

1. Xampu Vitay Novex Meus Cachos de Cinema, Embelleze

De R$ 18,20 por R$ 8,14, de 19 a 25 de novembro, no e-commerce da marca

2. Fotoprotetor facial Dermosoft Protect FPS 30, Extratos da Terra

Preço original: R$ 66, sai com 34% de desconto na compra do combo protetor solar + Vitamina C, na Black Friday da Extratos da Terra (23/11)