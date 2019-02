6 ideias de make para as festas de fim de ano

Chega a temporada de festas e junto a dúvida de qual roupa usar, qual maquiagem e acessórios combinar, são muitas questões! Mas calma!

Nós estamos aqui para te ajudar nessa hora.

Separamos 6 estilos de maquiagem, duas para cada ocasião, assim você ainda pode escolher qual quer usar. Também te ensinamos a fazer.

Confira:

COQUETEL

Essa maquiagem da Adele é muito curinga. Na verdade ela vai com tudo, principalmente coquetel da empresa ou com amigas.

Você vai precisar fazer uma pele matte e com boa cobertura de uma base alta duração. Iluminador pode ficar de lado. Contorno bem de leve, quase imperceptível. Sobrancelhas marcadas. Blush cor da pele, focado nas maçãs do rosto. E boca apenas com gloss transparente ou pêssego.

Agora o foco é nos olhos. Côncavo marcado com sombra marrom clara e delineado médio. Cílios postiços. Na parte de baixo, lápis preto esfumado com sombra marrom e bastante rímel.

Agora se você não se importa de colocar um pouco de cor no visual, invista no batom rosa.

A pele nesta maquiagem é diferente. Você vai misturar um pump de seu iluminador na base. A pele ganha um glow na hora.

Os olhos são bem simples: lápis preto rente aos cílios de cima e bastante rímel em cima e na parte de baixo. Sobrancelha preenchida.

O blush quase mimetiza com o contorno. Bem sútil.

O batom!

Escolha um tom preferido e apenas dê batidinhas com os dedos nos lábios. A cor não ficará tão forte e você ainda terá o colorido desejado.

NATAL

Natal pede batom vermelho. Faça uma pele igual a da Adele na primaira make e blush nude também.

Iluminador apenas no ossinho do nariz.Nos olhos bastante rímel, tanto nos cílios de baixo quanto nos de cima. Delineado fino nas pálpebras e sombra iluminadora no canto interno.

Se você prefere um look mais moderado, porém ainda colorido, vá de batom orquídea.A pele também é com alta cobertura e matte. Blush rosado bem sútil, mais puxado nas têmporas e nada de iluminador.

Nos olhos, cílios postiços e lápis na pálpebra de cima e na parte e baixo. Levemente esfumado.

REVEILLON

Brilho e cor são a pedida para os looks na virada do ano. Este primeiro de Jennifer traz um brilho chique porém, marcante.Você vai precisar de uma pele bem bronzeada, naturalmente ou com bronzer mesmo. Blush pêssego bem sútil, apenas nas maças do rosto. E iluminado no ossinho do nariz.

Na boca, apenas um gloss transparente ou nude. Os olhos tem cílios postiços. Glitter prata da parte do meio das pálpebras, até o canto interno. Lápis preto delineando em cima e embaixo

Se você prefere cor ao invés de brilho, ouse como Scarlett. Faça uma pele bem natural e boca nude.Blush levemente rosado.

Nos olhos, primeiramente escolha seu tom preferido e use a sombra na parte de cima e embaixo dos olhos. Esfume e finalize com delineado preto e bastante rímel.