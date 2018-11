O clima mais quente e úmido está chegando e, consequentemente, o aumento da oleosidade da pele e o suor em excesso também. As glândulas sebáceas são estimuladas pelo calor e, por isso, produzem mais óleo durante esse período. O mesmo ocorre com a transpiração, que passa a ser produzida em maior quantidade para ajudar na regulação da temperatura corporal.

Se você faz parte do time que sofre com esse cenário durante o verão, então fique de olho nas dicas abaixo para curtir os dias quentes sem se preocupar com o excesso de oleosidade e transpiração!

1. Invista nos produtos certos para você

“Para combater o excesso de sebo, use cosméticos específicos para a pele oleosa. Esse tipo de produto traz componentes seborreguladores e também possui substâncias que ajudam no combate a acne. Além disso, apostar em versões com toque seco, textura leve e cobertura matificante também ajuda no controle do brilho facial”, indica a médica especialista em dermatologista Geisa Costa, de Minas Gerais.

2. Higienização da pele

Manter a pele limpa ajuda a controlar a oleosidade facial. Por isso, é indicado lavar o rosto duas vezes ao dia, uma pela manhã e outra à noite, com um sabonete adstringente. Outro passo importante na limpeza da pele é não dormir de maquiagem e sempre retirá-la com um produto demaquilante livre de óleo, como a água micelar, que além de higienizar a face, também hidrata o tecido cutâneo.

3. Use protetor solar

Independente da estação do ano, é necessário se proteger do sol e usar filtro solar. A dica para quem sofre com a oleosidade em excesso é preferir produtos com textura livre de óleo ou em gel e com componentes que ajudam a controlar o sebo secretado. Dessa forma, além de garantir os cuidados contra os raios solares, você ainda mantém a pele sem brilho durante todo o dia.

4. Hidrate o rosto

Quando pensamos na hidratação da pele, estamos nos referindo a quantidade de água presente nos tecidos e não no sebo produzido. Então, não é porque a face é oleosa que ela não precisa de hidratação. “Inclua na rotina de cuidados um hidratante facial de textura leve, como um sérum, e também a água termal, que tem componentes anti-inflamatórios que acalmam e hidratam o tecido, assim você manterá a derme saudável e protegida”, aconselha Geisa.

5. Alimentos do bem

A alimentação mais leve é uma grande aliada para quem sofre com a oleosidade em excesso. Inclua na dieta alimentos antioxidantes, como frutas e legumes, que ajudam a renovar as células da pele e diminuem as reações inflamatórias do corpo. Consumir carboidratos em grande quantidade também pode contribuir para a inflamação das células e o aumento do óleo facial, por isso, optar por dietas mais leves é uma ótima opção para driblar o brilho extra na pele.

6. Dupla contra o mau cheiro na transpiração

O mau cheiro produzido pelas bactérias localizadas em algumas partes do corpo pode acompanhar o suor excessivo. “Para evitá-lo, utilizar sabonete antisséptico e desodorante ou talco a base de sílica pode ser uma boa alternativa”, diz a médica.

7. Faça dos tecidos naturais os seus melhores amigos

A composição do tecido influencia na maneira como a pele irá respirar e, consequentemente, impacta na transpiração. Para os dias quentes, prefira tecidos naturais como linho e algodão. Também opte por peças com modelos mais largos e ventilados, que vão deixar o dia a dia com as altas temperaturas mais confortável.