7 novidades de beleza chiquíssimas que vão chegar na Sephora

Já é lei: todo semestre, a Sephora arma um encontro para mostrar em primeira mão os maiores lançamentos de beleza que, em breve, irão pintar nas prateleiras das lojas da rede francesa. Chamado de “Sephora Hot Now”, o evento aconteceu na última quinta-feira (11), em São Paulo, e apresentou um mix com as novidades mais quentes de algumas das 200 marcas presentes no portfólio da multimarcas.

Nesta edição, os destaques ficaram por conta da “Boom Boom Bloom”, coleção da M.A.C inspirada nas flores de cerejeira, do aguardada vinda da “NAKED reloaded”, paleta de nudes da Urban Decay, e da chegada ao Brasil da norte-americana Bumble and bumble, referência em cabelos.

Abaixo, a gente separou os produtos de beleza mais chiquíssimos (o nome que a gente inventou para coisa boa!) que encontramos por lá.

Delineador “Ink Well Long-Wear Matte”, Kat Von D

Totalmente vegano e cruelty free, o Ink Well Long-Wear Matte é um delineador, como o nome sugere, com efeito matte, à prova d’água e com uma duração babadeira de 24 horas. Além disso, a fórmula possui a tecnologia “Weightless Flex Technology”, que proporciona uma secagem mais rápida – o custo-benefício é show! São cinco cores disponíveis: “Vampira”, “Outlaw”, “White Out”, “Dark Wave (foto)” e“Trooper Black”. Para arrasar até o fim da festa com o olho gatinho.

Preço: 125 reais

Data de Lançamento: fim de abril/2019.

Máscara Facial The Mud Mask, Sephora Collection

As máscaras faciais são um sucesso entre as millennials e já são muito mais do que um item de skincare: é quase como um ritual usá-las. De olho nesse filão, a Sephora Collection, marca própria da Sephora, traz para o Brasil essa máscara de lama. Com fórmula de argila natural, bastam 15 minutos para uma pele matificada, equilibrada e mineralizada.

Preço: 34 reais

Data de lançamento: julho/ 2019

Pó bronzeador “Hoola”, da Benefit

Item essencial na hora de fazer o bom e velho contorno, o bronzer “Hoola”, da Benefit, é um dos queridinhos das loucas por make pelo acabamento mais natural e matte proporcionado por ele. Agora, finalmente, ela ganha dois novos tons, especialmente desenvolvidos para as pessoas com peles mais escuras. Caramel e Toasted, sejam bem-vindos!

Preço: 169 reais

Data de lançamento: fim de abril/ 2019

Máscara Detox Tea Tree com Esqualano, Biossance

A Biossance é uma das marcas mais bombadas do momento e a fama é justificada: os produtos são bons e ponto. Um dos destaques é a Máscara Detox Tea Tree que, com Esqualano, ativo hidratante que o corpo humano produz e foi recriado de forma sustentável e 100% vegetal pela marca a partir da cana-de-açúcar brasileira, ajuda a remover impurezas e reduz a acne. Ah, a pele fica supercalminha e hidratada.

Preço: 218 reais

Data de lançamento: maio/2019

Coleção “Boom Boom Bloom”, da M.A.C

Pensa em uma coleção fofa! Vendida com exclusividade na Sephora, a “Boom Boom Bloom”, da M.A.C, é inspirada nas flores de cerejeira, as sakuras, e é uma explosão de pink. Conta com primer, iluminador, batom, gloss e paleta de sombras. A cartela de cores, obviamente, é toda em tons de rosa e as embalagens caprichadas são o grande destaque. Fica atenta porque a edição é limitada.

Preço: de 99 reais (batom e lipglass) a 189 reais (iluminador e paleta de sombras).

Data de Lançamento: maio/2019

Paleta de sombras NAKED Reloaded, Urban Decay

A icônica paleta “NAKED” causou comoção quando a Urban Decay anunciou que estaria descontinuando ela. A tristeza, no entanto, durou muito pouco porque logo foi anunciado o lançamento da “NAKED Reloaded”, uma versão ainda melhor! São 12 novos tons, todos nudes essenciais para todos os tons de pele e gostos: dos mattes aveludados, metalizados e com shimmer, passando pelos tons com brilho 3D. Um sucesso!

Preço: 309 reais.

Data de lançamento: junho/ 2019

Bb Hairdresser´s Invisible Oil Ideal, Bumble and bumble

Uma das grande novidades do “Sephora Hot Now” foi o anúncio da chegada da Bumble and bumble ao Brasil. Referência em cabelos nos Estados Unidos e dona de uma estética toda praiana, a marca vai ser vendida com exclusividade nas lojas da Sephora. Uma dica? Invista no Bb Hairdresser´s Invisible Oil Ideal, um poderoso óleo hidratante perfeito para aqueles fios mais danificados.

Preço: 89,00 reais.

Data de Lançamento: fim de abril/2019