Você sabia que para cada temperatura o perfume pode ter um aroma diferente? Por isso existem fragrâncias para o verão, inverno, primavera e até outono! Com a chegada da estação mais quente do ano, que tal escolher um cheiro novo para combinar com a época? Confira dicas e sugestões de produtos:

Essências e fixação

Quando você abre o frasco, sente as notas de saída. Com o tempo, o cheiro é das notas de corpo. Depois de horas, vêm as notas de fundo. São essas que se fixam na pele. Pense nisso ao comprar.

Escolha certa, na hora certa

Quando o clima está muito quente, o cheiro do perfume muda. Vá à loja quando a temperatura está mais fresca. De manhã e à noite são os melhores horários para testar.

Conservado sempre!

Para que seu perfume conserve o cheiro, guarde-o bem, protegido do sol, na caixa. O produto deve estar em local fresco, em temperatura ambiente.

Os cheiros preferidos

Para as mulheres, as essências que fazem sucesso são as florais, frutais, cítricas e amadeiradas. São notas frescas, que dão leveza!

Escolha o seu favorito da nossa seleção: