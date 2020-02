Uma rotina diária de cuidados com a pele, feita com produtos desenvolvidos especialmente para o seu tipo de pele e com o acompanhamento de um/a dermatologista, é essencial para garantir tanto a saúde quanto a beleza cutâneas.

Paralelamente, você pode dar uma forcinha ao tratamento cotidiano com misturas caseiras à base de produtos naturais. Trazemos aqui sete receitas fáceis de fazer e que trazem resultados excelentes.

Máscara hidratante de abacate e mel

Ótimo para a pele seca, o abacate hidrata profundamente.

Ingredientes:

– ½ abacate amassado

– 1 colher (sopa) de mel

Misture o abacate amassado e o mel e aplique a “massa” sobre o rosto. Deixe agir por 20 minutos e retire com água morna (no máximo a 37°C).

Máscara hidratante de banana e mel

A banana é adequada para a hidratação de todos os tipos de pele.

Ingredientes:

– 1 banana

– 1 colher (sopa) de mel

Amasse a banana e misture o mel até ficar uma pasta consistente. Aplique o creme no rosto e deixe agir por 10 minutos. Enxague com água em temperatura ambiente.

Máscara de café para pele com espinhas

O café alivia a inflamação da pele e auxilia na renovação celular. É importante que a pele esteja lavada antes da aplicação da máscara.

Ingredientes:

– 2 colheres (sopa) de borra de café

– 1 colheres (sopa) de leite integral

Misture o leite na borra de café e aplique sobre todo o rosto. Deixe agir por 20 minutos e retire da pele com água fria ou gelada.

Máscara hidratante de iogurte

Funciona bem na pele seca e na parte não-oleosa da mista (neste caso, faça a máscara com as medidas dos ingredientes cortadas pela metade).

Ingredientes:

– 200 ml de iogurte natural

– 1 gema de ovo

– 1 colher (chá) de mel

Misture os ingredientes e aplique-os sobre o rosto. Deixe agir por 20 minutos e retire com água morna (no máximo a 37°C).

Máscara de maçã para pele oleosa

A maçã é um ótimo adstringente natural para a pele oleosa. Depois de aplicar esta máscara, você sentirá sua pele equilibrada por horas.

Ingredientes:

– ½ maçã

– 2 cápsulas de levedo de cerveja

Bata os ingredientes no liquidificador e espalhe a mistura sobre o rosto. Deixe agir por 20 minutos e retire com água fria.

Máscara firmadora de ovo

O ovo inteiro oferece uma boa hidratação, e a parte da firmeza da pele fica por conta da clara, que também é ótima para o fechamento dos poros. Vale para todos os tipos de pele.

Ingrediente:

– 1 ovo inteiro

Bata o ovo com a ajuda de um garfo e esfregue-o sobre o rosto limpo. Espere secar completamente (vai repuxar um pouco) e em seguida remova com água em temperatura ambiente.

Banho hidratante para pele seca

Tem banheira em casa? Ou vai passar uns dias em um hotel que tenha banheira no quarto? Aproveite para fazer esta hidratação natural express e sinta sua pele seca supermacia.

Ingredientes:

– 4 colheres (sopa) de camomila seca

– 500 ml de leite integral

– 120 g de flocos de aveia moídos

Misture a camomila e o leite em um frasco e deixe-o na geladeira por uma noite. Pela manhã, adicione o conteúdo a uma banheira cheia de água morna e, em seguida, jogue os flocos de aveia na água. Relaxe nesta imersão por aproximadamente cinco minutos e enxague o corpo com a água do chuveiro. Seque-se e finalize a hidratação com a aplicação de uma loção corporal.

Fontes: Larissa Viana (dermatologista) e Vanessa Herbert (bioquímica especializada em estética)