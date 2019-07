A atual cor de batom preferida das famosas é a mais versátil de todas

Aqui no MdeMulher, você já deve ter notado, a gente curte bastante analisar tendências de moda e beleza, das mais atemporais àquelas beeem passageiras. Quando o assunto é maquiagem, então, tudo fica ainda mais divertido, e neste 29 de julho, data na qual é celebrado o Dia do Batom, não poderíamos deixar de falar sobre a cor do momento.

Bem, não é muito difícil descobrir qual é o tom da vez. A receita é mergulhar nos principais cliques do Instagram de cantoras, atrizes, modelos e personalidades influentes para ver que, embora o vermelhão seja consenso de nuance poderosa desde que o mundo é mundo, a unanimidade atualmente é o batom nude.

Coincidência ou não, essa é a cor favorita de ninguém menos que Meghan Markle.

Sim, admitimos que essa não é uma daquelas tendencinhas que explodem – como o batom rosa chiclete, hit há uns dez anos – e depois vão embora. Desde que o “make nada”, com proposta o mais natural possível, virou mania, batons nude entraram no portfólio de marcas conhecidas para, provavelmente, nunca mais saírem de lá – e isso faz total sentido.

A gente explica. Pense em uma maquiagem não muito elaborada, daquelas que você usa para trabalhar todos os dias. Agora, visualize um make de festa com olho esfumado escuro. Imagine um visual tipo “queimadinho de sol”, com pele iluminada. Pense, ainda, em uma produção atual, com delineador colorido e gloss nos lábios. O batom nude, seja ele rosado, pêssego ou marrom, de acordo com o fundo da sua pele, é curinga e se encaixa em toda e qualquer uma dessas ideias.

Não à toa, a cor é usada com frequência por famosas nacionais e internacionais, no dia a dia ou no tapete vermelho. Bruna Marquezine usa sempre, Marina Ruy Barbosa também. Beyoncé, Rihanna e Kim Kardashian são adeptas, assim como Gisele Bündchen.

Se você, assim como elas, não dispensa o seu, reunimos inspirações de maquiagens das celebridades + boas opções de batons nude em acabamento matte e cremoso disponíveis para compra. Feliz dia do batom!

Bruna Marquezine

Selena Gomez

Kylie Jenner

Zendaya

Kim Kardashian

Lana Condor

Beyoncé

Jennifer Lopez

Paolla Oliveira

Gisele Bündchen

Rihanna

Marina Ruy Barbosa

Gemma Chan

Sophie Turner

Onde encontrar?