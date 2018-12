A Avon lançou uma coleção de esmaltes e batons perfeita para as noveleiras

Se você costuma acompanhar as novelas da Globo e até hoje sente falta de assistir todos os dias à saga de alguns personagens marcantes, como a Jade (de “O Clone”), a Carminha (de “Avenida Brasil”) e, claro, a icônica Nazaré Tedesco (de “Senhora do Destino”), já pode agradecer à Avon, que acaba de lançar uma coleção licenciada de produtos para lábios e unhas, todinha inspirada nos mocinhos e vilões mais inesquecíveis da TV brasileira.

Batizada de #Noveleiros, a parceria é uma edição limitada que traz cinco tons de esmaltes de secagem rápida e alta cobertura, mais cinco cores de batons com textura matte, todos fazendo referência às figuras e figurinos de personalidades eterniadas pelas novelas. As embalagens, fofíssimas, são outro atrativo da collab, e vêm com ilustrações no estilo pop art.

Por exemplo, tem esmalte branco igual ao usado pela Carminha (Adriana Esteves), em Avenida Brasil, batom roxo tão dramático quanto o Crô (Marcelo Serrado), de Fina Estampa, batom vermelhão marcante inspirado na Nazaré (Renata Sorrah), de Senhora do Destino, esmalte marrom à la Jade (Giovanna Antonelli), de O Clone, e batom pink aceso que faz referência direta à Chayene (Cláudia Abreu), de Cheias de Charme.

Vem ver a coleção completa:

Batom roxo Crô, Coleção #Noveleiros

Batom nude Carminha, Coleção #Noveleiros

Batom rosa Chayene, Coleção #Noveleiros

Batom marrom Jade, Coleção #Noveleiros

Batom vermelho Nazaré, Coleção #Noveleiros

Esmalte branco Carminha, Coleção #Noveleiros

Esmalte dourado Chayene, Coleção #Noveleiros

Esmalte roxo Crô, Coleção #Noveleiros

Esmalte marrom Jade, Coleção #Noveleiros

Esmalte vermelho Nazaré, Coleção #Noveleiros

Todos os produtinhos estão à venda pelo catálogo e loja virtual da marca, e entram na seção Color Trend, a linha com pegada jovem da Avon. Os esmaltes custam R$ 3,50 cada, enquanto os batons saem por R$ 8,99 cada.