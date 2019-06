A coleção de maquiagem de Game of Thrones acaba de desembarcar no Brasil!

Finalmente! Depois de muita espera (e de um final polêmico da série), a coleção completa de maquiagens da Urban Decay, marca californiana 100% cruelty free, inspirada em Game of Thrones chegou ao Brasil. Com venda exclusiva pela Sephora, a linha pode ser adquirida a partir desta segunda-feira (17) através do e-commerce da multimarcas, e no mês de julho de maneira presencial, nas lojas físicas da rede francesa.

Como havíamos adiantado lá em fevereiro, a collab é bem completa e temática, trazendo duas opções de paletas, uma de sombras e outra de iluminadores, batons em quatro diferentes tonalidades, quatro lápis para olhos, dois tipos de pinceis e até um produtinho híbrido, uma espécie de lip tint, que pode ser usado tanto nos lábios quanto nas bochechas.

Confira todos os produtos e valores:

Batons com fórmula cremosa e intensamente pigmentada “Vice Lipstick Game Of Thrones” (cores: Cersei Lannister, Daenerys Targaryen, Sansa Stark e White Walker). Preço sugerido ao consumidor: R$ 99 (cada) Batons com fórmula cremosa e intensamente pigmentada “Vice Lipstick Game Of Thrones” (cores: Cersei Lannister, Daenerys Targaryen, Sansa Stark e White Walker). Preço sugerido ao consumidor: R$ 99 (cada)

Game of Thrones Eyeshadow Palette, paleta 3D com 20 diferentes tons.

Preço sugerido ao consumidor: R$ 409 Game of Thrones Eyeshadow Palette, paleta 3D com 20 diferentes tons.Preço sugerido ao consumidor: R$ 409

Game of Thrones Eyeshadow Palette, paleta 3D com 20 diferentes tons.

Preço sugerido ao consumidor: R$ 409 Game of Thrones Eyeshadow Palette, paleta 3D com 20 diferentes tons.Preço sugerido ao consumidor: R$ 409

Pincel Jon Snow´s large eyeshadow brush. Preço sugerido ao consumidor: R$ 169 Pincel Jon Snow´s large eyeshadow brush. Preço sugerido ao consumidor: R$ 169

Pincel Arya Stark Needle flat eyeshadow brush. Preço sugerido ao consumidor: R$ 169 Pincel Arya Stark Needle flat eyeshadow brush. Preço sugerido ao consumidor: R$ 169

Paleta de iluminadores “Mother of Dragons”, com três novos tons do iluminador Afterglow, incluindo Drogon (rosa gliterizado), Viserion (nude dourado metálico) e Rhaegal (bronze metálico).Preço sugerido ao consumidor: R$ 269 Paleta de iluminadores “Mother of Dragons”, com três novos tons do iluminador Afterglow, incluindo Drogon (rosa gliterizado), Viserion (nude dourado metálico) e Rhaegal (bronze metálico).Preço sugerido ao consumidor: R$ 269

Paleta de iluminadores “Mother of Dragons”, com três novos tons do iluminador Afterglow, incluindo Drogon (rosa gliterizado), Viserion (nude dourado metálico) e Rhaegal (bronze metálico).Preço sugerido ao consumidor: R$ 269 Paleta de iluminadores “Mother of Dragons”, com três novos tons do iluminador Afterglow, incluindo Drogon (rosa gliterizado), Viserion (nude dourado metálico) e Rhaegal (bronze metálico).Preço sugerido ao consumidor: R$ 269

UD | A Guerra dos Tronos Lip & Cheek Stain: Dracarys. Com tom universal avermelhado, promove efeito translúcido para lábios e bochechas. Preço sugerido ao consumidor: R$ 199 UD | A Guerra dos Tronos Lip & Cheek Stain: Dracarys. Com tom universal avermelhado, promove efeito translúcido para lábios e bochechas. Preço sugerido ao consumidor: R$ 199