A linha de esmaltes da Turma da Mônica é muito fofa e acaba de ser lançada

Enquanto o filme com atores de Turma da Mônica não chega aos cinemas (a estreia nacional está prevista apenas para junho de 2019), a marca de esmaltes Dote antecipou o clima de nostalgia de um jeito bem criativo, e acaba de lançar uma coleção incrível de esmaltes inspirados nas personagens femininas dos gibis de Mauricio de Sousa.

A linha, que leva o nome de #DONASDARUA by Dote, traz uma paleta com 12 cores diferentes e democráticas, entre tons variados de vermelho, roxo, cor-de-rosa, azul, preto, marrom e cinza, cada um deles fazendo referência a Mônica, Magali, Rosinha, Marina e mais. Além dos esmaltes de textura ultracremosa e secagem rápida, a coleção conta, também, com outros seis vidros em versão duo, com cores cremosas e glitter, tudo no mesmo tubinho.

As embalagens fofas e exclusivas, que trazem os desenhos das meninas dos quadrinhos e vêm acompanhadas dos dizeres “Somos Todas Donas da Rua” são outro atrativo interessante, além dos nomes dos esmaltes, que representam qualidades femininas como “curiosa”, “criativa”, “decidida” e etc.

A iniciativa é uma parceria da Dote com a ONU Mulheres e a Mauricio de Sousa Produções, responsáveis pelo projeto Donas da Rua, criado com a intenção de empoderar meninas e mulheres através dos diferentes canais de comunicação da Turma da Mônica.

Os esmaltes podem ser encontrados em farmácias, drogarias, perfumarias e supermercados, em todo o Brasil, e cada vidro tem preço médio de R$ 4,50.

Confira a coleção completa: