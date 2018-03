A Lush criou um xampu sólido em formato de coelho e ele é lindo

A LUSH, marca britânica conhecida por não fazer testes em animais e ser 100% vegana, sempre aproveita datas comemorativas para lançar produtinhos especiais a absolutamente lindos. Para a Páscoa, obviamente, eles preparam um monte de novidades fofas – e limitadas.

Entre bombas de sal de banho, espumas, sabonetes e óleos (todos respeitando o tema!), o destaque fica por conta mesmo do xampu sólido em formato de COELHO. Produzido com óleos de cenoura e limão, além de vinagre de sidra, de acordo com a marca, ele perfeito para fazer aquela limpeza profunda no couro cabeludo e é destinado para qualquer tipo de cabelo.

Olha a fofura!

Quem já conhece esses itens sólidos, sabe o quanto eles são práticos, principalmente, em viagens. Mas, como sempre, os preços da marca nem sempre são tão acessíveis. Quem ficou interessada no xampu, ele custa cerca de 56 reais.

Para quem curte os produtos da Lush, mas está com o orçamento um pouco apertado, o Cream Egg é uma opção mais em conta. A espuma de banho, tem cheiro de chocolate mentolado e sai por 29 reais.

Os produtos já se encontram nas lojas.