A MAC finalmente trouxe a coleção de mini batons para o Brasil

Só quem anda por aí para cima e para baixo com uma bolsa muito compacta entende o drama: é impossível encontrar espaço e colocar todos os itens necessários para sobreviver a um longo dia fora de casa. Por isso, qualquer ajudinha para facilitar essa árdua tarefa é bem-vinda, não é mesmo?

A MAC, gigante canadense de beleza, fez a parte dela e, no fim do ano passado, lançou no exterior uma coleção de batons em tamanho mini. E, olha só, finalmente, essa maravilho chegou ao Brasil!

Para o lançamento, eles escolheram apenas os 10 tons mais icônicos deles, mas tem para todos os gostos (e bocas!), são eles: Ruby Woo, Velvet Teddy, Diva, Mehr, Whirl, Sin, Russian Red, Twig, D for Danger e Chili.

Para as interessadas, os produtinhos já estão disponíveis nas lojas da marca e no site deles e custam ligeiramente mais barato do que os batons com a bala no tamanho original. Cada um sai por 49 reais.

E aí, quem curtiu?