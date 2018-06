A MAC resolveu dar 40% de desconto em alguns produtos. Saiba quais

Estamos na metade do ano e, bem, falta algum tempo aí para o Natal. Porém, a MAC, essa linda, resolveu dar uma boa antecipada no presente e ofereceu até 40% de desconto em alguns produtos do catálogo deles.

Chamada de “Goodbyes”, a promoção acontece entre os dias 15 de junho e 09 de julho e rola tanto nas lojas físicas quanto no shopping online da marca.

Entre os produtos participantes estão: lápis de olho, blush, novas cores dos batons Liptensity e Retro Matte Líquido e o kit Great Brows, que é ótimo e ganhou um descontão, de R$170 por R$102.

Confira os produtos e os descontos: