Pela primeira vez na história, a MAC lançará uma coleção de maquiagem assinada por um profissional brasileiro. Trata-se de Júnior Mendes, maquiador queridinho das famosas e expert em makes festivos e cheios de glamour.

Não à toa, a parceria é focada no universo das noivas, outra especialidade do profissional, um dos mais requisitados no meio de casamento. Os produtos, que já existem no catálogo padrão da MAC, são perfeitos para compor um make de casamento versátil – e bafo! A coleção é formada por três kits com propostas diferentes e nova embalagem, assinada por Júnior. Olha só:

O primeiro deles promete agradar às mulheres mais clássicas e envolve um batom nude (Lipstcik Angel), uma paleta de sombras em tons beges e terrosos (Dusky Rose), a máscara de cílios Haute Naughty e, para completar, o iluminador Soft & Gentle, hit da marca.

Já o segundo kit tem vibe delicada e romântica, com uma paleta de sombras com tons mais rosados e quentes (a Burgundy), uma máscara de cílios (InstaCurl Lash) e o batom nude rosinha Crème Cup.

Finalmente, e para casar com as descoladas, o kit de número três une o batom vermelho intenso Russian Red com a paleta de sombras diversas Amber Times, com tons que vão ro rosa-claro ao marrom, além da máscara de cílios In Extreme 3D Lash, com efeito power.

Com preços que vão de R$ 286 (kits dois e três) a R$ 399 (kit um), os kits acompanham um passo a passo assinado pelo próprio Júnior e chegam às lojas físicas MAC de todo o Brasil e e-commerce da marca neste ano, a partir de 14 de maio, mês das noivas. A edição é limitada.