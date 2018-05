A máscara de cílios favorita da Meghan Markle é quase uma pechincha

Quer ~cílios da realeza~? Bem, agora ficou beeem fácil. A ex-maquiadora da Meghan Markle, Lydia Sellers, que trabalhou com ela em “Suits” entre 2015 e 2017, resolveu revelar alguns segredinhos de beleza da Duquesa de Sussex para a HELLO!. Na conversa, ela deixou escapar qual a máscara de cílios favorita da estrela: a Maybelline Cílios Sensacionais Luscious. E, olha só, o produto, para quem está no exterior, é quase uma pechincha e sai por menos de 7 dólares.

“Foi a Meghan quem me apresentou. Desde então, sempre mantenho ela no meu kit de maquiagem. Essa máscara realmente ajuda a aumentar os cílios e finalizar o look. Ela é ótima para dar volume para eles e alongá-los, além da fórmula ser também hidratante e do preço ser acessível para todos”, explicou.

A tal Maybelline Cílios Sensacionais Luscious. A tal Maybelline Cílios Sensacionais Luscious.

Ficou interessada? A Amazon vende e entrega ela no Brasil e, por aqui, é possível encontrá-la no Mercado Livre por cerca de 50 reais. Muito caro? Existe uma versão dela chamada apenas de Maybelline Cílios Sensacionais à venda em lojas de make como a Sephora. É possível encontrá-la nas versões “lavável” e “à prova d’água”, ambas custam em média 37 reais.