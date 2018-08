A Naked, paleta de sombras da Urban Decay, será descontinuada para sempre

Tudo o que é bom dura pouco, não é o que dizem? No caso, a Naked, paleta de sombras best-seller, queridinha e pioneira da Urban Decay, durou (e foi uma das nossas melhores amigas) por cerca de 8 anos. De acordo com a marca, ela será descontinuada e sem chance de volta – você pode comprá-la até durarem os estoques.

Lançada em 2010, não demorou muito para ela se tornar campeã de vendas (é estimado que já rendeu mais de 1 bilhão para a empresa) e a favorita de gente do naipe de Michelle Obama, Kate Middleton e Nicole Richie, que até participou de um vídeo-funeral para o produto.

Com 12 tons neutros, que iam do pérola ao cinza, ela também se destacava pela variedade de texturas, incluindo glitter e matte, pela pigmentação e por como conseguia se misturar com facilidade ao resto da maquiagem.

O sucesso foi tanto que até rendeu alguns spin-offs, como a Naked2, Naked3, Naked Heat e Naked Basics que, felizmente, ainda vão continuar no catálogo da Urban.

Mas, assim, se ela é tão maravilhosa e rentável, por que diabos ela vai parar de ser vendida? A resposta oficial:

“Ela se tornou item-obrigatório nas coleções de make de todo mundo e nós estamos muito orgulhosos disso. Mas, como diz o ditado, se você vai embora, deve ir embora no topo, é hora de fazer isso. A gente precisa abrir espaço para o que está por vir”.

No Brasil, ainda é possível encontrá-la por 299 reais, na Sephora. Nosso único conselho, se você curte ela demais, é CORRA.