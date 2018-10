A nova máscara da Maybelline é perfeita para quem quer cílios dramáticos

Se me pedissem para definir a The Colossal Big Shot, máscara para cílios da Maybelline lançada recentemente no Brasil, em apenas uma palavra, ela certamente seria DRAMA. E, antes de mais nada, isso é um elogio, tá?!

Leia Mais: A máscara de cílios favorita da Meghan Markle é quase uma pechincha

Não, e não é que as garotas mais básicas não vão gostar, mas a grande promessa dela é a de um efeito ultravolumoso em apenas uma passada. E, ó, ela cumpre isso com louvor. É como se você colocasse cílios postiços, porém com a vantagem de que são os seus próprios cílios.

Em primeiro lugar, a “mágica” já começa pelo aplicador com cerdas longas e em espiral, design que contribui real para dar mais volume aos cílios, mas que, logo de cara, “pega” produto demais. Para quem curte um resultado dramático, isso pode ser bem favorável, inclusive para estilizar o olhar numa pegada sessentinha, bem Twiggy mesmo. Assim:

Twiggy Twiggy

Já para quem quer testar a máscara e acha que menos é mais, a dica é construir camadas mais leves e, principalmente, ao tirar o aplicador da embalagem, retirar o excesso antes de levá-lo ao olho. Senão você corre o risco de ficar parecendo uma boneca de porcelana – não que isso seja uma coisa ruim.

Além disso, ela seca rápido e não precisa ficar reaplicando. Aguenta uma noite inteira de balada e, mesmo lavável, é consideravelmente à prova de lágrimas – eu mesmo fiz esse teste. O preço sugerido é R$ 69,00 porque, infelizmente, o mundo não é perfeito.

Resumo:

Cumpre o que promete?

Sim, os cílios ganham muuuito volume; até parece que você optou por postiços!

Seca rápido depois da aplicação?

Seca rápido, não borra e não precisa reaplicar várias vezes.

Resiste ao longo do dia? Ao suor do busão? Ao calor?

Apesar de ser lavável, resistiu muito bem a um dia beeem corrido, além de ter se mostrado quase à prova de lágrimas. Nos últimos dias, por motivos de Brasil, estou mais sensível e acabei por dar uma choradinha após ver um vídeo todo bonitinho no Twitter. A máscara deu uma borradinha, mas nada desastroso. Pelo contrário, foi quase tão chique quanto esse momento icônico da TV norte-americana:

Lauren Conrad, em episódio de “The Hills” Lauren Conrad, em episódio de “The Hills”

É fácil de retirar ou você quase arranca o olho fazendo isso?

É realmente lavável. Não tive qualquer tipo de problema quando fui removê-la. Nem precisa demaquilante, use só água corrente que é sucesso.