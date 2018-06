A paleta de iluminadores da Kat Von D finalmente chegou ao Brasil

A Kat Von D é uma daquelas empresas de beleza que você sempre pode esperar por produtos inovadores, novas fórmulas, ótimas texturas, diferentes cores, pigmentação absurda e, óbvio, embalagens incríveis – um ponto importantíssimo para as consumidoras de beauté. Ah, e tudo isso sem fazer testes em animais, hein?!

Leia Mais: Kat Von D casou com um vestido vermelho deslumbrante

E, bem, finalmente, um dos produtos mais celebrados do catálogo da marca, a paleta de iluminadores Metal Crush Extreme, vai chegar ao Brasil.

Formulada com microcristais hiper-reflexivos (é glitter, tá, gente?!), ela vem em três tons: pêssego prismático, com cristais rosa e dourado, um tom ouro/ prata e uma tonalidade rosa perolada, com cristais de lavanda e rosa.

–

Se a sua ideia for LITERALMENTE brilhar, esses são os iluminadores certos, ok?! Eles são de longa duração e prometem um efeito DRAMÁTICO.

Disponível no site e nas lojas físicas da Sephora entre junho e julho, o produto vai custar cerca de 239 reais. Para ter uma ideia, nos Estados Unidos, a paleta sai por US$ 20,50.